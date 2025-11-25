Lamine Yamal riválisát méltatja a Barcelona sértett sztárja, aki nagy hibát követett el

A Barcelona brazil szélsője, Raphinha őszintén beszélt arról, miért húzódott el több mint két hónapos kihagyása: elhamarkodta a visszatérést és emiatt kétszer is visszaesett. A Bilbao ellen szombaton már csereként pályára lépett, most pedig a Chelsea elleni rangadó előtt azt is kifejtette, mennyire bántja, hogy tavaly – érzése szerint – nem kapta meg a neki járó egyéni elismerést. Emellett külön hangsúlyozta, hogy a jövő két legnagyobb tehetségének Lamine Yamalt és Estevaót tartja, utóbbit pedig éppen a londoniakhoz igazolása előtt kezdte el különösen dicsérni.

Lamine Yamal és Raphinha akár már a Chelsea elleni BL-meccsen együtt szerepelhet a Barcelonában. A brazil klasszis honfitársát, Estevaót méltatja (Fotó: ANDER GILLENEA / AFP)

„A visszaesések az én hibáim voltak” – Raphinha elismeri a felelősséget

Raphinha elmondta: egyértelműen a saját hibájából tolódott ki a visszatérése, mivel túl korán akart újra pályára lépni. A szélső több mint két hónapot hagyott ki, és csak szombaton, az Athletic Bilbao elleni 4-0-ra megnyert La Liga-mérkőzésen játszott újra csereként. Hozzátette: azon dolgozik, hogy ismét visszanyerje tavalyi formáját, mert a csapat célja idén is egyértelműen a Bajnokok Ligája megnyerése.

„Többet érdemeltem volna” – sérelmezi ötödik helyét az Aranylabda-szavazáson

A brazil játékos arról is őszintén beszélt, hogy zavarja, mennyire kevéssé értékelték tavalyi kiemelkedő szezonját. Bár az Aranylabda-szavazáson az ötödik helyen végzett, úgy érzi, teljesítménye alapján több elismerést érdemelt volna.

– Szerintem sokkal többet érdemeltem volna. A díjakról mások döntenek, de kiváló szezonom volt – jegyezte meg kissé sértődött hangnemben. A Barcelona szélsője úgy érzi, az egyéni díjak terén nem kapta meg azt a megbecsülést, amit teljesítménye indokolt volna.

Aranylabda, 2025, az első hat: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain) Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona) Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain) Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool) Raphinha (brazil, FC Barcelona) Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)

Estevao és Raphinha, a brazil válogatott két ékköve (Fotó: THIAGO RIBEIRO / AGIF)

„Ők lesznek a világ legjobbjai” – Yamal és Estevao dicsérete a Chelsea elleni BL-meccs előtt

A Chelsea elleni BL-rangadó előtt különösen érdekes, hogy Raphinha éppen a londoniak új brazil szupertehetségét, Estevaót dicséri, akit a Barcelonánál saját csapattársához, Lamine Yamalhoz hasonlít.

Ő is osztja a véleményt, miszerint az egymásra megszólalásig hasonlító két fiatal csillag, akiket jól ismer a Barcelonából, illetve a brazil válogatottból, a következő évtized meghatározó játékosává nőheti ki magát.

Két elképesztő tehetség. A jövő legjobbjai lesznek

– mondta róluk.

A keddi BL-mérkőzésről itt olvashat bővebben.