Lamine Yamal riválisát méltatja a Barcelona sértett sztárja, aki nagy hibát követett el

A Barcelona brazil szélsője, Raphinha őszintén beszélt arról, miért húzódott el több mint két hónapos kihagyása: elhamarkodta a visszatérést és emiatt kétszer is visszaesett. A Bilbao ellen szombaton már csereként pályára lépett, most pedig a Chelsea elleni rangadó előtt azt is kifejtette, mennyire bántja, hogy tavaly – érzése szerint – nem kapta meg a neki járó egyéni elismerést. Emellett külön hangsúlyozta, hogy a jövő két legnagyobb tehetségének Lamine Yamalt és Estevaót tartja, utóbbit pedig éppen a londoniakhoz igazolása előtt kezdte el különösen dicsérni.
„A visszaesések az én hibáim voltak” – Raphinha elismeri a felelősséget
Raphinha elmondta: egyértelműen a saját hibájából tolódott ki a visszatérése, mivel túl korán akart újra pályára lépni. A szélső több mint két hónapot hagyott ki, és csak szombaton, az Athletic Bilbao elleni 4-0-ra megnyert La Liga-mérkőzésen játszott újra csereként. Hozzátette: azon dolgozik, hogy ismét visszanyerje tavalyi formáját, mert a csapat célja idén is egyértelműen a Bajnokok Ligája megnyerése.
„Többet érdemeltem volna” – sérelmezi ötödik helyét az Aranylabda-szavazáson
A brazil játékos arról is őszintén beszélt, hogy zavarja, mennyire kevéssé értékelték tavalyi kiemelkedő szezonját. Bár az Aranylabda-szavazáson az ötödik helyen végzett, úgy érzi, teljesítménye alapján több elismerést érdemelt volna.
– Szerintem sokkal többet érdemeltem volna. A díjakról mások döntenek, de kiváló szezonom volt – jegyezte meg kissé sértődött hangnemben. A Barcelona szélsője úgy érzi, az egyéni díjak terén nem kapta meg azt a megbecsülést, amit teljesítménye indokolt volna.
Aranylabda, 2025, az első hat:
„Ők lesznek a világ legjobbjai” – Yamal és Estevao dicsérete a Chelsea elleni BL-meccs előtt
A Chelsea elleni BL-rangadó előtt különösen érdekes, hogy Raphinha éppen a londoniak új brazil szupertehetségét, Estevaót dicséri, akit a Barcelonánál saját csapattársához, Lamine Yamalhoz hasonlít.
Ő is osztja a véleményt, miszerint az egymásra megszólalásig hasonlító két fiatal csillag, akiket jól ismer a Barcelonából, illetve a brazil válogatottból, a következő évtized meghatározó játékosává nőheti ki magát.
Két elképesztő tehetség. A jövő legjobbjai lesznek
– mondta róluk.
