RaphinhaBarcelonaEstevaóChelsea

Lamine Yamal riválisát méltatja a Barcelona sértett sztárja, aki nagy hibát követett el

Hosszú sérüléséből tért vissza az Athletic Bilbao ellen a Barcelona brazil sztárja. Raphinha elismeri, ő maga tehet arról, hogy két hónapot ki kellett hagynia. Raphinha továbbá sérelmezi, hogy az előző idényért nem kapott egyéni díjakat, és pikáns időzítéssel éppen a Chelsea elleni, keddi Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt dicséri a londoniak új brazil csodagyerekét, Estevaót, akit ő is Lamine Yamalhoz hasonlít.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 10:06
Minden rendben, nyugtatja meg a Barcelona híveit Raphinha Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Barcelona brazil szélsője, Raphinha őszintén beszélt arról, miért húzódott el több mint két hónapos kihagyása: elhamarkodta a visszatérést és emiatt kétszer is visszaesett. A Bilbao ellen szombaton már csereként pályára lépett, most pedig a Chelsea elleni rangadó előtt azt is kifejtette, mennyire bántja, hogy tavaly – érzése szerint – nem kapta meg a neki járó egyéni elismerést. Emellett külön hangsúlyozta, hogy a jövő két legnagyobb tehetségének Lamine Yamalt és Estevaót tartja, utóbbit pedig éppen a londoniakhoz igazolása előtt kezdte el különösen dicsérni.

Lamine Yamal és Raphinha akár már a Chelsea elleni BL-meccsen együtt szerepelhet a Barcelonában. A brazil klasszis honfitársát, Estevaót méltatja
Lamine Yamal és Raphinha akár már a Chelsea elleni BL-meccsen együtt szerepelhet a Barcelonában. A brazil klasszis honfitársát, Estevaót méltatja (Fotó: ANDER GILLENEA / AFP)

„A visszaesések az én hibáim voltak” – Raphinha elismeri a felelősséget

Raphinha elmondta: egyértelműen a saját hibájából tolódott ki a visszatérése, mivel túl korán akart újra pályára lépni. A szélső több mint két hónapot hagyott ki, és csak szombaton, az Athletic Bilbao elleni 4-0-ra megnyert La Liga-mérkőzésen játszott újra csereként. Hozzátette: azon dolgozik, hogy ismét visszanyerje tavalyi formáját, mert a csapat célja idén is egyértelműen a Bajnokok Ligája megnyerése.

 

„Többet érdemeltem volna” – sérelmezi ötödik helyét az Aranylabda-szavazáson

A brazil játékos arról is őszintén beszélt, hogy zavarja, mennyire kevéssé értékelték tavalyi kiemelkedő szezonját. Bár az Aranylabda-szavazáson az ötödik helyen végzett, úgy érzi, teljesítménye alapján több elismerést érdemelt volna.

– Szerintem sokkal többet érdemeltem volna. A díjakról mások döntenek, de kiváló szezonom volt – jegyezte meg kissé sértődött hangnemben. A Barcelona szélsője úgy érzi, az egyéni díjak terén nem kapta meg azt a megbecsülést, amit teljesítménye indokolt volna.

Aranylabda, 2025, az első hat:

  1. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
  2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  3. Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
  4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
  5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
  6. Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)
Estevao és Raphinha, a brazil válogatott két ékköve
Estevao és Raphinha, a brazil válogatott két ékköve (Fotó: THIAGO RIBEIRO / AGIF)

„Ők lesznek a világ legjobbjai” – Yamal és Estevao dicsérete a Chelsea elleni BL-meccs előtt

A Chelsea elleni BL-rangadó előtt különösen érdekes, hogy Raphinha éppen a londoniak új brazil szupertehetségét, Estevaót dicséri, akit a Barcelonánál saját csapattársához, Lamine Yamalhoz hasonlít.

Ő is osztja a véleményt, miszerint az egymásra megszólalásig hasonlító két fiatal csillag, akiket jól ismer a Barcelonából, illetve a brazil válogatottból, a következő évtized meghatározó játékosává nőheti ki magát.

Két elképesztő tehetség. A jövő legjobbjai lesznek

– mondta róluk.

A keddi BL-mérkőzésről itt olvashat bővebben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.