Megaprojekt Afrikában – Magyar beruházás gyorsítja az értékes nyersanyagok útját a világpiacok felé

Amikor az Európai Unió cégei épp kiszorulóban vannak Afrikából, történelmi jelentőségű beruházást hajt végre a Duna Aszfalt Zrt. a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Zambiai Köztársaság területén. A majd 200 kilométeres, közép-afrikai országokon áthaladó autóút jelentősen le fogja csökkenteni az idejét annak, hogy az ipar számára olyan értékes nyersanyagok, mint a kobalt, réz és koltán a bányákból eljussanak az Indiai-óceán partjára.

2025. 11. 25. 12:06
Forrás: Duna Group
Új pénzügyi források nyíltak meg, ezáltal új lendületet kap az Afrika szívében zajló útfejlesztés és hídépítés. A Kongói Demokratikus Köztársaság és a Zambiai Köztársaság területén egy összesen 184 kilométeres útfejlesztés zajlik, amelynek egyaránt része útépítés, korszerűsítés és bővítés, illetve egy 345 méteres határhíd is épül. A Duna Aszfalt Zrt., mint szakmai és befektetői partner vesz részt Afrika egyik legnagyobb útépítésében; a Luapula folyó feletti hidat a Speciálterv Építőmérnöki Kft. tervezte – olvasható a Duna Group honlapján.

Afrika
A megaprojekt a cégcsoport eddigi legnagyobb beruházása a két közép-afrikai országban (Fotó: Duna Group)

Új, világkereskedelmi szempontból is jelentős korridor jön létre a két afrikai országban

Az afrikai megaprojekt most teljes gőzerővel folytatódhat: új pénzügyi források nyíltak meg, amelynek révén új lendületet kap a munka a Duna Aszfalt szakmai befektetésében és felügyeletével. Az elmúlt több mint 5 év projektfejlesztési és előkészítési munkái után a projekt kivitelezését 2025 tavaszán a cég saját forrásokból megkezdte, és már most jelentős előrehaladást mutat. 

A tervek szerint 2027 első negyedévére elkészül a teljes infrastruktúra kiépítése.

Ezzel létrejön egy új, világkereskedelmi szempontból is jelentős korridor a két afrikai ország határán. Ennek a projektnek köszönhetően pedig a Duna Group az infrastruktúra-fejlesztési piac globális szereplőjévé válik.

Az afrikai projekthelyszínen folyamatos a magyar szakemberek jelenléte, és érdekesség, hogy az afrikai Luapula folyó projekt által érintett szakaszán a kivitelezésben és üzemeltetésben dolgozók egymással szemben elhelyezkedő táborait a magyar fővárosról nevezték el: a nyugati oldalon Camp Budának, míg keleten Camp Pestnek hívják.

Ez a Duna Group legnagyobb beruházása külföldön

Afrika szívében a térség egyik legnagyobb értékű infrastruktúra-fejlesztése valósul meg a Duna Group tőkebefektetésével, szakmai irányításával. Ez a GED Africa megaprojekt, a társaság legnagyobb külföldi befektetése. Ez a PPP projekt jelenleg Afrika legnagyobb egyedi infrastrukturális magánberuházása Európából, amelynek szakmai és befektetői partnere a Duna Aszfalt Zrt.

A Ged Africa Route-ként emlegetett út a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén található Kasomenót fogja összekötni a zambiai Mwendával.

 A 184 kilométeres autóút részeként egy 345 méteres ferdekábeles határhíd is épül. Ez a Duna Group legnagyobb beruházása külföldön, a kivitelezést nemzetközi és helyi vállalkozók végzik.

A beruházásban egy 184 km hosszúságú autóút korszerűsítése, építése és bővítése történik meg. Az új út egy 345 méteres új hídon is átvezet majd és mintegy 500 kilométerrel csökkenti a kereskedelmi fuvarozók oda-vissza útját Haut-Katanga bányászati területéről Dar es Salaam kikötőbe.

A GED Africa projekt főbb elemei:

  • 184 kilométer út építése és üzemeltetése;
  • 345 méter hosszú határhíd építése és üzemeltetése;
  • egymegállásos határállomás (one stop border post) építése a hozzá tartozó infrastruktúrával és határellenőrzési, üzemeltetési eszközökkel, 
  • valamint ezek üzemeltetése;
  • útdíjfizetési rendszer és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és üzemeltetése;

valamint fókuszban a helyi közösségek támogatása szociális létesítmények fejlesztésével, építésével.

Lerövidül az értékes alapanyagok útja az Indiai-óceán partjáig

Az út megépítése hatalmas jelentőséggel bír a térségben, hiszen az lerövidíti a világszinten is számottevő réz-, kobalt- és koltánbányákból kikerülő alapanyagok útját az Indiai-óceán partján fekvő tanzániai Dar es Salaam kikötője felé. Az értékes, és többek között számítástechnikai eszközök esetében alkalmazott anyagokat szállító gépjárműveknek a GED Africa projektnek köszönhetően nem kell majd egy több száz kilométeres kitérőt megtenniük és napokig a határon várakozniuk, így jelentősen csökken a szállítási idő és a felmerülő költségek.

A GED Africa egy 25 éves, PPP konstrukcióban magánbefektetéssel megvalósuló koncesszió, amelyből három év a kivitelezés, majd az azt követő 22 évben a megépült infrastruktúra üzemeltetését és fenntartását végzik.

Regionális háború a bányák mélyének kincseiért

A projekt kivitelezését hátráltatta, hogy harcok robbantak ki az év elején a Kongói Demokratikus Köztársaság reguláris hadereje és a Ruanda által valószínűsíthetően támogatott M23 nevezetű lázadócsoport között. Az M23 harcosai februárban bevonultak Bukavuba, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részének második legnagyobb városába. A helyi lakosok arról számoltak be, hogy a lázadók előrenyomulását lövöldözések és fosztogatások kísérték, többek között a Világélelmezési Program raktárát is kifosztották.

Ruanda továbbra is tagadja, hogy katonai támogatást nyújtana az M23 számára, bár az ENSZ szakértői szerint Kigali körülbelül négyezer katonát állomásoztat Kongóban, és de facto irányítja a lázadócsoportot. A bukavui események a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részének több évtizedes instabilitását és az ásványkincsek feletti ellenőrzésért folytatott harcokat tükrözik. 

Több, mint véletlen, hogy mely területekre nyomult be az M23

A lázadók – annak ürügyén, hogy védelmezik a tuszi népcsoport tagjait és leszámolnak a korábban Ruandából Kongóba menekült hutukkal – éppen olyan területeket szállnak meg a kongói határ mentén, amelyek rendkívül gazdagok ásványkincsekben. A tömeggyilkosságairól, gyermekek kivégzéséről és a lakosság elüldözéséről hírhedt milícia által megszállt területeken találhatók az utóbbi időszakban keresett kritikus nyersanyag, a tantál lelőhelyei is.

A kegyetlenségek teret adtak a keresztényüldözésnek is. Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára arról számolt be, hogy a KDK-beli Maiba településről februárban először húsz, majd további ötven embert raboltak el, akiknek később megtalálták a maradványait. Illetve hetven embert fejeztek le egy protestáns templomban, az áldozatok között nemcsak férfiak, hanem nagy számban gyerekek, nők és idősek is voltak.

Kína egyre erőteljesebben képviselteti magát a térségben

A nyersanyagok kitermelésében nem csak helyi szereplők érdekeltek. A kobaltbányák jelentős részét korábban amerikai vállalatok birtokolták, azonban az elmúlt évtizedben ezek zömét kínai cégek vásárolták fel, és mára a külföldi tulajdonú kobalt-, urán- és rézbányák többségét ellenőrzik. Kína, mivel jelentős gazdasági érdekeltségei vannak a közép-afrikai országban, egyre fontosabb partnere a KDK-nak. 

A réz és a tantalit esetében is a távol-keleti nagyhatalom a legnagyobb felvásárló, 2021-ben például 4,7 milliárd dollár értékben importált kongói rezet. Peking kongói érdekeltségeinek a súlyát a közelmúltban bejelentett 7 milliárd dollár értékű, a bányászathoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések is bizonyítják. 

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

