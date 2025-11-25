Megaprojekt Afrikában – Magyar beruházás gyorsítja az értékes nyersanyagok útját a világpiacok felé

Új pénzügyi források nyíltak meg, ezáltal új lendületet kap az Afrika szívében zajló útfejlesztés és hídépítés. A Kongói Demokratikus Köztársaság és a Zambiai Köztársaság területén egy összesen 184 kilométeres útfejlesztés zajlik, amelynek egyaránt része útépítés, korszerűsítés és bővítés, illetve egy 345 méteres határhíd is épül. A Duna Aszfalt Zrt., mint szakmai és befektetői partner vesz részt Afrika egyik legnagyobb útépítésében; a Luapula folyó feletti hidat a Speciálterv Építőmérnöki Kft. tervezte – olvasható a Duna Group honlapján.

A megaprojekt a cégcsoport eddigi legnagyobb beruházása a két közép-afrikai országban (Fotó: Duna Group)

Új, világkereskedelmi szempontból is jelentős korridor jön létre a két afrikai országban

Az afrikai megaprojekt most teljes gőzerővel folytatódhat: új pénzügyi források nyíltak meg, amelynek révén új lendületet kap a munka a Duna Aszfalt szakmai befektetésében és felügyeletével. Az elmúlt több mint 5 év projektfejlesztési és előkészítési munkái után a projekt kivitelezését 2025 tavaszán a cég saját forrásokból megkezdte, és már most jelentős előrehaladást mutat.

A tervek szerint 2027 első negyedévére elkészül a teljes infrastruktúra kiépítése.

Ezzel létrejön egy új, világkereskedelmi szempontból is jelentős korridor a két afrikai ország határán. Ennek a projektnek köszönhetően pedig a Duna Group az infrastruktúra-fejlesztési piac globális szereplőjévé válik.

Az afrikai projekthelyszínen folyamatos a magyar szakemberek jelenléte, és érdekesség, hogy az afrikai Luapula folyó projekt által érintett szakaszán a kivitelezésben és üzemeltetésben dolgozók egymással szemben elhelyezkedő táborait a magyar fővárosról nevezték el: a nyugati oldalon Camp Budának, míg keleten Camp Pestnek hívják.

Ez a Duna Group legnagyobb beruházása külföldön

Afrika szívében a térség egyik legnagyobb értékű infrastruktúra-fejlesztése valósul meg a Duna Group tőkebefektetésével, szakmai irányításával. Ez a GED Africa megaprojekt, a társaság legnagyobb külföldi befektetése. Ez a PPP projekt jelenleg Afrika legnagyobb egyedi infrastrukturális magánberuházása Európából, amelynek szakmai és befektetői partnere a Duna Aszfalt Zrt.

A Ged Africa Route-ként emlegetett út a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén található Kasomenót fogja összekötni a zambiai Mwendával.

A 184 kilométeres autóút részeként egy 345 méteres ferdekábeles határhíd is épül. Ez a Duna Group legnagyobb beruházása külföldön, a kivitelezést nemzetközi és helyi vállalkozók végzik.