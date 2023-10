Willi Orbán hiánya nem tragédia, meghökkentő a mérleg

Az olasz szövetségi kapitány eleinte két középső védővel küldte pályára a válogatottat, Orbán társa ekkoriban Kádár Tamás vagy Baráth Botond volt a hátsó alakzat tengelyében. Ebben az időszakban két mérkőzés volt, amelyen Rossi nem számíthatott Orbánra, s a magyar válogatott a Lang, Baráth belső védőpárossal mindkettőt elveszítette. Ezek közül főleg a Wales elleni 2-0-s vereség volt fájdalmas, amellyel akkor lemaradtunk az Eb-kvalifikációról, igaz, később a magyar válogatott a pótselejtezőn kiharcoltaa részvételt a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra.

Új rendszer, Willi Orbán mellé felnőtt Szalai Attila

Marco Rossi 2020-ban váltott a válogatottban jelenleg is alkalmazott három belső védős felállásra, azóta negyven meccset játszott le így a csapat. Rossi általánosan is nagy hangsúlyt fektet a stabilitásra és az összeszokottságra, s ez különösen igaz a belső védőhármas esetén. A meccsek majdnem felén, tizenöt alkalommal a Lang, Orbán, Szalai trió kezdett, többek között így játszottuk végig a tavalyi sikeres Nemzetek Ligája-csoportkört is.