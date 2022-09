Ilyet még nem tett Marco Rossi: a ZTE-től hívott be játékost

Marco Rossinak mindenekelőtt két sérült alapemberét kellett pótolnia, Nagy Zsoltot és Sallai Rolandot. A Puskás Akadémia balhátvédje még a portugál Vitoria Guimaraes elleni konferencialiga-selejtező-mérkőzésen szenvedett térdsérülést, a felépülése négy hónapot vesz igénybe, tehát szerencsés esetben novemberben tér vissza. A Freiburg szélsőjét a Leverkusen elleni német bajnokin rúgta arcon a német válogatott Jonathan Tah, végül mégis meg kellett műteni, a beavatkozásra kedden került sor, Sallainak négy hetet kell kihagynia.

A védelembe újoncként a zalaegerszegi Mocsi Attila kapott meghívót, de nem valószínű, hogy kezdő lesz bármelyik meccsen. Ez a feladat sokkal inább Botka Endrére vagy Fiola Attilára hárulhat, mindketten szerepeltek már balhátvédként a klubjukban és a válogatottban is.

A 22 éves Mocsi Attila a felvidéki Lakszakállason született, utánpótláskorú játékosként került Győrbe, majd 2017–20 között három évig a Fehérvár, utána pedig a Haladás játékosa lett, Szombathelyről vásárolta ki a ZTE idén januárban. Az utánpótlás-válogatottakban az U16-os korosztálytól kezdve rendszeresen szerepelt.

Marco Rossi a válogatott keret mostani névsorát magyarul sorolta fel. Az is előre kiszivárgott, hogy Kleinheisler László is tagja a csapatnak, aki a Nemzetek Ligájában júniusban csak az Anglia elleni hazai meccsen játszott, Kalmár Zsolt a sérüléséből felépülve viszont még nem nyerte vissza a csúcsformáját, ő most még hiányzik. A legutóbbi, júniusi keretből Sallói Dániel (Sporting Kansas City), Spandler Csaba (Puskás Akadémia) és Schön Szabolcs (Mol Fehérvár) sem kapott ezúttal meghívót, noha Sallói kiváló formában játszik a tengerentúlon.

A keret többi tagja az előzetes várakozásoknak megfelelően tagja a keretnek.

– Nem sírunk visszamenőleg, értelmetlen panaszkodni a távolmaradók miatt. Meg kell kísérelni őket pótolni, de nem tudom letagadni, hogy Sallai Roland és Nagy Zsolt, akik az előző mérkőzéseken az alapemberek közül is a meghatározók közé tartoztak, nagyon hiányoznak. Remélem, sikerül őket helyettesíteni – folytatta Rossi immár olaszul.

Magyarország jelenleg vezeti a Nemzetek Ligája 3. csoportját. Adódott a kérdés, mi a kapitány célja: az első hely vagy a bennmaradás, tehát a negyedik hely elkerülése.

– Az ellenfelek alázatra késztetnek minket, a Barcelona ellen győztes Bayern Münchenben például hét német válogatott lépett pályára.

Én is tudok számolni, ha Anglia nem nyeri meg mindkét mérkőzését, akkor bennmaradunk.

Nem lettünk fenoménok, de azt várom, hogy megmutassuk, senkitől sem ijedünk meg – fogalmazott Rossi, hozzátéve, az olaszok elleni hazai meccsen a csapata ismét számíthat a szurkolók támogatására, a jegyek ugyanis egy nap alatt elfogytak, ahogy a kapitány fogalmazott, vitték a belépőket, mint a cukrot.

Rossi nem tart attól, hogy a Ferencváros játékosai túlzottan le lennének terhelve, hiszen a klub magyar válogatott játékosai nem szerepelnek minden meccsen kezdőként, Sztanyiszlav Csercseszov rendszeresen rotálja a csapatot.

Rossi kerete Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Hátvédek: Bolla Bendegúz (Grasshopper Club Zürich), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Fehérvár FC), Kecskés Ákos (LASK), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (ZTE), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahçe FK)

Középpályások: Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (AC Pisa), Nego Loic (Fehérvár FC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Millwall), Vécsei Bálint (Ferencváros)

Csatárok: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Szalai Ádám (FC Basel), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Vancsa Zalán (Lommel SK), Varga Kevin (Hatayspor)

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, az állás négy forduló után:

1. Magyarország 7 pont, 2. Németország 6, 3. Olaszország 4, 4. Anglia 2.

Az 5. és 6. forduló programja:

Szeptember 23.:

Németország–Magyarország

Olaszország–Anglia

Szeptember 26.:

Magyarország–Olaszország

Anglia–Németország

Borítókép: Mocsi Attila az utánpótlás-válogatottakban rendszeresen szerepelt (Fotó: MLSZ)