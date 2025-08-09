Aki a jurtában hajszárítót keres, ne jöjjön Mongóliába

– Egy 53 évvel ezelőtt a Felvidéken született magyar férfiből hogyan lesz a sztyeppék, a jurták, a nomád népek nagy ismerője?

– 2006-ban Csehországban dolgoztam, ott ismerkedtem meg a feleségemmel, aki mongol vendégmunkásként érkezett meg egy varrodába – mondta el lapunknak Holovács István, akivel Mongólia fővárosában ültünk le beszélgetni. – Ugyanabban a szállodában laktunk, ott találkoztunk először. Egyedüli nő volt az ottani mongolok között. Két évvel később pedig már Ulánbátorban indultak el közös napjaink. A feleségem megismerése előtt nem sokat tudtam erről az országról. Talán még a világtérképen sem tudtam volna elhelyezni. A feleségemmel kezdetben komoly kommunikációs problémáink voltak. Ő csak mongolul beszélt és nagyon keveset oroszul. Én szlovákul, csehül, oroszul, lengyelül és magyarul beszélek. Megismerkedésünk után inkább csak rajzokkal és mutogatásokkal tudtuk egymásnak elmondani, mit is szeretnénk. Ő fogott egy papírt, rárajzolt egy üzletet, meg egy gyalogló pálcikaembert – ebből tudtam meg, hogy vásárolni ment. Az esküvőnket még Európában tartottuk meg, s utána érkeztünk meg az ő szülőhazájába, Mongóliába.

Holovács István, a felvidéki magyar, Mongólia nagy ismerője

Fotó: Lantos Gábor

Mongólia minusz 30 fokkal fogadta

– Mi volt az első gondolata, amikor betette a lábát e földre?

– 2008. január 4-én landolt velünk a repülőgép Ulánbátorban, ahol mínusz 30 fok alatt volt a hőmérséklet. Ez azért mellbe vágott, de aztán próbáltam alkalmazkodni. Nem sokkal később pedig levett a lábamról Mongólia. Az fogott meg, hogy a helyiek mennyire kedvesen viselkedtek, miközben láttam, hogy alig van itt európai ember. 2008-ban még nem virágzott a turizmus, főleg télen nem, így aztán tényleg kivételes helyzetben éreztem magam európaiként. Tetszett az, hogy mindenki engem bámult, bár mindez furcsán hatott, mégis felemelő volt számomra.

– Hogyan lett önből magyar turisták itteni vezetője?

– A megérkezést követően dolgoznom kellett, nem ülhettem otthon. Egy napon a feleségem elém tette az újságot és azt mondta: egy cseh utazási iroda, amely a helyi turizmussal foglalkozik, sofőrt keres. Felkiáltottam, ez a nekem való meló, hiszen jól beszéltem a cseh nyelvet. Másnap bementem, a harmadik nap gépkocsivezető lettem. Így indult el a karrierem. Négy évet húztam le a cseheknél, majd fizetésemelést kértem, amit nem adtak meg. Leléptem, s egy építkezésen kötöttem ki biztonsági őrként. Addigra már jól ismertem az országot, kézenfekvőnek tűnt, hogy belevághatok a túravezetésbe, de őrként nem ez járt minden nap a fejemben. Ami aztán onnantól fogva történt, az valahol csoda.

Nem sokkal később hirdettem meg az első utazási lehetőséget a közösségi média felületén. Az első magyar csoportomban öten érkeztek ide, nagyon boldogok voltak, miközben én végig azon rettegtem, hogy elégedettek legyenek.

Szó szerint gyötrelem volt számomra az a 17 nap. Végig az járt a fejemben, hogy csak el ne szúrjak valamit, stresszes időszak volt ez. Amikor elindult velük a hazafelé tartó gép, mindenki boldogan integetett a repülőtéren. Még az a hölgy is, aki a túra egy részét végig morogta. Bár tudta, hogy nomád körülmények közé csöppen, de azt mégsem gondolta, hogy ennyire nomád lesz a nomád. Amikor előhúzta táskájából a hajsütővasat, s azon problémázott, hogy néhány kilométerrel a világ vége után nincs hová bedugnia, akkor fegyelmeznem kellett magam.