Otthon StartMoney hucafeteriaönkormányzat

Érdemes a közszolgálati támogatást Otthon starttal kombinálni

A közszolgálati támogatással akár 11 ezer forintra csökkenhet egy 20 milliós Otthon start hitel havi törlesztője – derül ki a money.hu számításaiból. A kormány 2026 januárjától új, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatást vezet be a közszolgálati dolgozók számára, amely a lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitelhez önerőként történő felhasználására szolgál. Ez pedig kombinálható lesz a fix 3 százalékos hitellel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 6:05
Az Otthon Start legnagyobb előnye, hogy nem kötődik gyerekvállaláshoz Forrás: Kállai Márton/ Szabad Föld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új otthontámogatás egyfajta célzott cafeteriaelemként működik majd: az állami munkáltató (például iskolák, egészségügyi intézmények, önkormányzatok, rendvédelmi szervek) évi nettó 1 millió forintot utalhat a jogosult dolgozónak. Ez havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatást jelent, amely közvetlenül csökkentheti akár a munkavállaló lakáshitel-törlesztőjét. 

A money.hu számításai szerint az Otthon start hitel és a közszolgálati otthontámogatás együttes hatása már egy 20 millió forintos hitelösszeg esetén is látványos. A havi fix törlesztőrészlet körülbelül 95 ezer forint lenne a fix 3 százalékos hitellel ennél a hitelösszegnél – ez a támogatás egy hónapra eső összegével (ami 83 333 forint) akár 11 ezer forintra csökkenhet. 

otthon start lakás ingatlan adás vétel eladás szerződés bérlet albérlet kulcs 2016 08 01 Fotó: Kállai Márton
Az Otthon start önmagában is igénybe vehető
(Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a támogatás – hasonlóan más cafeteriaelemekhez, mint például a SZÉP-kártya keretösszege – állami döntésen múlik, így a jövőben felülvizsgálható vagy akár meg is szüntethető. Aki arra építené a hosszú távú pénzügyi tervét, hogy 20-25 évig ezt a juttatást kapja, annak érdemes óvatosabban kalkulálnia. Sokkal biztonságosabb, ha ezt a támogatást csak egy kellemes pluszjuttatásnak tekintjük, nem pedig állandó bevételi forrásnak. Lakáshitelt úgy ajánlott felvenni, hogy a teljes törlesztőrészlet – támogatás nélkül is – beleférjen a költségvetésbe. Ha ez megvan, akkor akár csak 1-2 évig tartó állami segítség is jelentős könnyebbséget jelent a lakásvásárlás kezdeti időszakában − hívta fel a figyelmet Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A jogosultság függ az igénylő munkaviszonyától és attól, hogy mennyi ideig dolgozik a közszférában. Próbaidő alatt nem jár ez a támogatás, szülési szabadság idején viszont igen. Ugyanakkor ha valaki kevesebb mint 6 hónapot dolgozik a közszférában, de már megkapta a támogatást, akkor az egészet vissza kell fizetnie. Ha legalább hat hónapot dolgozik, akkor csak az időarányos részt kell visszafizetnie, amennyiben kilép munkahelyéről.

Az intézkedés nem csupán a lakáshitel-törlesztők miatti havi anyagi terheken csökkenthet, hanem hozzájárulhat a közszolgálati szektor munkaerő-megtartó képességéhez is – tette hozzá a szakértő.

A kormányzat augusztusban dolgozza ki a támogatás részleteit, a program várhatóan 2026 januárjában indul. A közszolgálati dolgozók így jó eséllyel jövőre már igénybe vehetik ezt a juttatást, azonban a pontos jogosultsági feltételek és részletek csak a jogszabály megjelenése után lesznek egyértelműek – figyelmeztet a money.hu

Írtunk róla, az Otthon start önmagában is igénybe vehető, és más már meglévő támogatásformákkal, így a babaváróval, csok plusszal és a falusi csokkal is kombinálható. Egyes szakértői nyilatkozatokkal ellentétben nem a jómódúakat vagy a befektetőket szolgálja a fix 3 százalékos hitel, hanem azok igényelhetik, akik első saját otthonukat szeretnék megvenni, azaz belépnének az ingatlanpiacra. Igaz, a megvett ingatlant ki is lehet adni, így nem szükséges azonnal beköltözni. Eladni viszont továbbra sem lehet.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.