Érdemes a közszolgálati támogatást Otthon starttal kombinálni

Az új otthontámogatás egyfajta célzott cafeteriaelemként működik majd: az állami munkáltató (például iskolák, egészségügyi intézmények, önkormányzatok, rendvédelmi szervek) évi nettó 1 millió forintot utalhat a jogosult dolgozónak. Ez havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatást jelent, amely közvetlenül csökkentheti akár a munkavállaló lakáshitel-törlesztőjét.

A money.hu számításai szerint az Otthon start hitel és a közszolgálati otthontámogatás együttes hatása már egy 20 millió forintos hitelösszeg esetén is látványos. A havi fix törlesztőrészlet körülbelül 95 ezer forint lenne a fix 3 százalékos hitellel ennél a hitelösszegnél – ez a támogatás egy hónapra eső összegével (ami 83 333 forint) akár 11 ezer forintra csökkenhet.

Az Otthon start önmagában is igénybe vehető

(Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a támogatás – hasonlóan más cafeteriaelemekhez, mint például a SZÉP-kártya keretösszege – állami döntésen múlik, így a jövőben felülvizsgálható vagy akár meg is szüntethető. Aki arra építené a hosszú távú pénzügyi tervét, hogy 20-25 évig ezt a juttatást kapja, annak érdemes óvatosabban kalkulálnia. Sokkal biztonságosabb, ha ezt a támogatást csak egy kellemes pluszjuttatásnak tekintjük, nem pedig állandó bevételi forrásnak. Lakáshitelt úgy ajánlott felvenni, hogy a teljes törlesztőrészlet – támogatás nélkül is – beleférjen a költségvetésbe. Ha ez megvan, akkor akár csak 1-2 évig tartó állami segítség is jelentős könnyebbséget jelent a lakásvásárlás kezdeti időszakában − hívta fel a figyelmet Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A jogosultság függ az igénylő munkaviszonyától és attól, hogy mennyi ideig dolgozik a közszférában. Próbaidő alatt nem jár ez a támogatás, szülési szabadság idején viszont igen. Ugyanakkor ha valaki kevesebb mint 6 hónapot dolgozik a közszférában, de már megkapta a támogatást, akkor az egészet vissza kell fizetnie. Ha legalább hat hónapot dolgozik, akkor csak az időarányos részt kell visszafizetnie, amennyiben kilép munkahelyéről.

Az intézkedés nem csupán a lakáshitel-törlesztők miatti havi anyagi terheken csökkenthet, hanem hozzájárulhat a közszolgálati szektor munkaerő-megtartó képességéhez is – tette hozzá a szakértő.