Sorsdöntő meccsek jönnek, öt válogatott már a héten ünnepelhet

Sorsdöntő meccsek következnek a labdarúgó Európa-bajnokság (Eb) selejtezői során. Akadnak csapatok, amelyek már most, akár ezen a héten révbe érhetnek, mások egy héten belül ünnepelhetnek, és jó belegondolni, hogy közéjük tartozik a magyar válogatott is. A megfelelő időben, tehát közvetlenül a találkozók előtt erre részletesen is visszatérünk, annyit azonban már most érdemes leszögezni, hogy ha Marco Rossi csapata ezt a két meccset megnyeri, akkor már várhatjuk is az Eb sorsolását, mert legrosszabb esetben is a második helyen végezne, mert matematikailag csak Montenegró kerülhetne elé.

A sérült Willi Orbán (6) nagyon fog hiányozni. Fotó: Mirkó István

Ha négy pontot szerzünk a következő két találkozónkon, akkor is nagyon közel kerülünk az Európa-bajnoki részvételhez, sőt, ha úgy zsebelünk be négy pontot, hogy a szerbeket verjük meg és aztán Szerbia nem tud győzni kedden Montenegró ellen sem, akkor szintén meglesz az Eb-kvalifikáció már októberben (köszönhetően a szerbek elleni, egymás elleni meccseknek).

Magyar szempontból még a holland, a horvát, a spanyol, az olasz, a dán, a portugál, és a belga válogatott szereplése érdekes, ugyanis ebből legalább négy válogatottnak egyenes úton ki kell jutnia a kontinensviadalra ahhoz, hogy Marco Rossi válogatottja pótselejtezőn javíthasson sikertelen kvalifikáció esetén. A felsorolt válogatottak közül jelenleg csupán a holland nem áll kijutó helyen,

de egy találkozóval kevesebbet játszott, mint riválisai, mivel a júniusi játéknapokon a Nemzetek Ligája négyes döntőjében szerepelt.

Öt csapatnak van esélye arra, hogy már a szombat estéig lezajló hetedik fordulóban páholyba kerüljön a továbbjutást illetően. A legjobb helyzetben az A csoportban százszázalékos teljesítménnyel az élen álló skótok vannak, nekik dupla esélyük van a részvétel bebiztosítására: a spanyolok legyőzésével vagy a harmadik norvégok Ciprus elleni pontvesztésével is megváltanák repülőjegyüket Németországba. A vb-ezüstérmes franciák szintén hibátlan mérleggel vezetik a B jelű ötöst, nekik Hollandia felülmúlása érne biztos kijutást, döntetlen esetén pedig ez akkor valósul meg, ha a görögök kikapnak Írországban.