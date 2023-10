Juhász Roland így oldaná meg Willi Orbán hiányát: Fiola, Lang, Szalai

A Szerbia elleni szombati Eb-selejtező mérkőzés közeledtével egy igen fontos kérdés foglalkoztatja a közvéleményt: vajon ki helyettesíti a sérült Willi Orbánt a védelem tengelyében? A válogatottban korábban 95-ször szerepelt védő, Juhász Roland a kulcsember kiesése ellenére sem félti a csapatot a rangadó előtt. – Willi Orbán nem csak a védelem, a válogatott alappillére is egyben. Arról nem is beszélve, hogy a Bajnokok Ligája csoportkörében szereplő csapatának, az RB Leipzignek is nélkülözhetetlen láncszeme, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a klubja nemrég hosszabbította meg a szerződését. Nem könnyű őt pótolni, de Marco Rossi nyilván megtalálta az ideális felállást a Szerbia és a Litvánia elleni Eb-selejtező mérkőzésre – mondta kérdésünkre a 2020-ban visszavonult Juhász Roland.

Juhász Roland (jobbról a második) a 2016-os franciaországi Eb-n Lang Ádám (Juhász mellett balra) a válogatottban Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az MTK-ban nevelkedett labdarúgó azt feltételezi, hogy a védelem összetételekor Marco Rossi a tapasztalatra szavaz az Európa-bajnokságra való kijutás szempontjából kiemelkedő jelentőségű szombati mérkőzésen. A felhozatal adott, Lang Ádám vagy Szalai Attila kaphat szerepet a középhátvéd poszton. Juhász szerint inkább az előbbi, a ciprusi Omonia Nicosia játékosa helyettesítheti Orbánt a Puskás Arénában.

Első a család Juhász Roland 2023. szeptember közepén mondott le a Fehérvár FC sportigazgatói posztjáról, azóta udvarias távolságot tart a korábbi klubjától, és nem kívánja magát előtérbe helyezni. A Pro licences képzés végeztével a múlt héten sikeres záróvizsgát tett, képezi magát, hogy mire megérkezik az újabb feladat, készen álljon a kihívásokra. Jelenleg családjára, a hat hónapos kislánya melletti teendőkre összpontosít.

– Szalai Attila a nyáron váltott klubot, de meccshiánnyal küzd, még nem sikerült kiharcolnia a helyét a német Hoffenheimban. Lang Ádám nem véletlenül került a védelem közepére a csehek ellen, miután Orbán megsérült. Kétségkívül hibázott azon a mérkőzésen, de nem érdemli meg, hogy emiatt elítéljük. Ő kiegyensúlyozott, jó teljesítményre képes, és megvan a kellő rutinja a várhatóan parázs hangulatú mérkőzéshez.

Fiola így örült a franciák ellen szerzett góljának Fotó: Mirkó István

A jobb oldalon Fiola Attila lehet a megoldás: hosszú sérülés után nemrég tért vissza, nem csak a felfutásaival tud zavart kelteni, a védekező feladatát is magas színvonalon képes ellátni, és ebben erősebbnek érzem őt, mint a szintén rendelkezésre álló Botka Endrét – indokolt a válogatott pályafutását a 2016-os Európa-bajnokság után lezáró védő.

Fiola gólja Franciaország ellen a 2021-es Eb-n:

Juhász Roland nem tartja kizártnak a korábbi Vidi-játékos, Mocsi Attila szerepeltetését.

– A nyáron klubot váltott, a török Rizesporban győztes meccsen mutatkozott be, fel van vértezve sikerélménnyel, akár ő is képes lehet megoldani a feladatot – tette hozzá.

Az előzetesen a csoportban a legerősebbnek tartott szerb válogatottat a jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg az élen Marco Rossi csapata. Nem véletlenül hangsúlyozta a kapitány, hogy a két soron következő meccsen, Szerbia, majd idegenben Litvánia ellen a megszerezhető hat pontól néggyel is elégedett lenne. Juhász Roland szerint ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a magyar válogatott védekező futballra készül a Puskás Arénában.

Kizártnak tartom, hogy hazai pályán biztonsági játékra törekedne a válogatott, hiszen sokszor bizonyította már, hogy képes irányítani a mérkőzéseket. Marco Rossi együttese győzelemre fog játszani a szerbek ellen

– mondta a Magyar Nemzetnek a korábbi válogatott védő.

Borítókép: Juhász és Lang jól megértette egymást a pályán (Fotó: Nemzeti Sport)

