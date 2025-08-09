Ámokfutó lövöldözött, meghalt egy rendőr + videó

Egyesült Államoktragédialövöldözés

Lövöldözés volt az Egyesült Államokban. A hírek szerint egy rendőr meghalt a fegyveressel való összetűzés során.

2025. 08. 09. 9:37
Rendőrségi járművek az Emory Kórház előtt egy aktív lövöldözéses incidens után 2025. augusztus 8-án Atlantában, Georgia államban. Az atlantai rendőrség szerint a lövöldözés gyanúsítottja meghalt, egy rendőr pedig megsérült. Fotó: ELIJAH NOUVELAGE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Meghalt egy rendőr Georgia államban az Egyesült Államokban, miután egy ámokfutó lövöldözni kezdett Emory Egyetem területén – írja a New York Post. A hírek szerint a lövöldöző az egyetem területén lévő Betegség-ellenőrzési és -megelőzési Központot (CDC) támadta meg. 

Rendőrök érkeznek a sajtó kérdéseire válaszolni 
Fotó: ELIJAH NOUVELAGE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Rose járőr azután veszítette életét, hogy társaival együtt tűzharcba keveredett, amelyben megpróbálták megállítani a fegyverest. A maszkos támadó több lövést is leadott a kiérkező rendőrökre, valamint az épületre is. Később a férfit holtan találták, azonban az nem világos, hogy a maga okozta lőtt sérülésbe halt-e meg, vagy a járőrök valamelyike találta el. 

A férfi a hírek szerint azért kezdett lövöldözni, mert saját feltételezései alapján a Covid-oltások nyomán alakult ki betegség nála. 

A helyszínt egyébként nem sokkal a támadás után ellepték az állami és szövetségi hatóságok, akik lezárták a teljes területet.

Darin Schierbaum atlantai rendőrfőnök elmondta, hogy a lövöldöző több lövést adott le a rendvédelmi szervekre és az egészségügyi ügynökségre is, amely egy 92 gyermekről gondoskodó bölcsődének is otthont ad. A lövöldözésben egyetlen civil sem sérült meg.

A hős rendőr azonban a kórházban belehalt sérüléseibe.

David Rose a tájékoztatás szerint várandós feleségét és két gyermekét hagyja hátra. A rendőrkapitányság a közlés szerint elkötelezett, hogy minden segítséget megadjon a családnak. 

Borítókép: Rendőrségi járművek az Emory Kórház előtt  (Fotó: AFP)

