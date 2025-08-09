Ámokfutó lövöldözött, meghalt egy rendőr + videó

Meghalt egy rendőr Georgia államban az Egyesült Államokban, miután egy ámokfutó lövöldözni kezdett Emory Egyetem területén – írja a New York Post. A hírek szerint a lövöldöző az egyetem területén lévő Betegség-ellenőrzési és -megelőzési Központot (CDC) támadta meg.

Rendőrök érkeznek a sajtó kérdéseire válaszolni

Fotó: ELIJAH NOUVELAGE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Rose járőr azután veszítette életét, hogy társaival együtt tűzharcba keveredett, amelyben megpróbálták megállítani a fegyverest. A maszkos támadó több lövést is leadott a kiérkező rendőrökre, valamint az épületre is. Később a férfit holtan találták, azonban az nem világos, hogy a maga okozta lőtt sérülésbe halt-e meg, vagy a járőrök valamelyike találta el.

A férfi a hírek szerint azért kezdett lövöldözni, mert saját feltételezései alapján a Covid-oltások nyomán alakult ki betegség nála.

A helyszínt egyébként nem sokkal a támadás után ellepték az állami és szövetségi hatóságok, akik lezárták a teljes területet.

I’m at Emory University where there are reports of an active shooter. More than 50 cops cars here from various departments. Many carrying rifles and tactical gear.



One man told me he saw a body covered by a tarp outside of the CDC building. pic.twitter.com/PYiuT7zL68 — Jason Armesto (@rmest0) August 8, 2025

Darin Schierbaum atlantai rendőrfőnök elmondta, hogy a lövöldöző több lövést adott le a rendvédelmi szervekre és az egészségügyi ügynökségre is, amely egy 92 gyermekről gondoskodó bölcsődének is otthont ad. A lövöldözésben egyetlen civil sem sérült meg.

A hős rendőr azonban a kórházban belehalt sérüléseibe.

David Rose a tájékoztatás szerint várandós feleségét és két gyermekét hagyja hátra. A rendőrkapitányság a közlés szerint elkötelezett, hogy minden segítséget megadjon a családnak.

Borítókép: Rendőrségi járművek az Emory Kórház előtt (Fotó: AFP)