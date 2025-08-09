Ámokfutó lövöldözött, meghalt egy rendőr + videó

Meghalt egy rendőr Georgia államban az Egyesült Államokban, miután egy ámokfutó lövöldözni kezdett Emory Egyetem területén – írja a New York Post. A hírek szerint a lövöldöző az egyetem területén lévő Betegség-ellenőrzési és -megelőzési Központot (CDC) támadta meg.
David Rose járőr azután veszítette életét, hogy társaival együtt tűzharcba keveredett, amelyben megpróbálták megállítani a fegyverest. A maszkos támadó több lövést is leadott a kiérkező rendőrökre, valamint az épületre is. Később a férfit holtan találták, azonban az nem világos, hogy a maga okozta lőtt sérülésbe halt-e meg, vagy a járőrök valamelyike találta el.
A férfi a hírek szerint azért kezdett lövöldözni, mert saját feltételezései alapján a Covid-oltások nyomán alakult ki betegség nála.
A helyszínt egyébként nem sokkal a támadás után ellepték az állami és szövetségi hatóságok, akik lezárták a teljes területet.
Darin Schierbaum atlantai rendőrfőnök elmondta, hogy a lövöldöző több lövést adott le a rendvédelmi szervekre és az egészségügyi ügynökségre is, amely egy 92 gyermekről gondoskodó bölcsődének is otthont ad. A lövöldözésben egyetlen civil sem sérült meg.
A hős rendőr azonban a kórházban belehalt sérüléseibe.
David Rose a tájékoztatás szerint várandós feleségét és két gyermekét hagyja hátra. A rendőrkapitányság a közlés szerint elkötelezett, hogy minden segítséget megadjon a családnak.
Borítókép: Rendőrségi járművek az Emory Kórház előtt (Fotó: AFP)