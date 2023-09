Ajándékba adott góllal értek el döntetlent a csehek a Puskás Arénában

Az ígéretes magyar akciók rendre egy-egy pontatlanság miatt futottak zátonyra, a 35. percben viszont Szalai Attila 26 méteres lövése Stanek védése miatt nem kötött ki a hálóban. A szöglet után Kalmár Zsolt célozta meg a kaput kapásból, a labda a földről felpattant, majd a gólvonaltól 4 méterre álló Sallai Roland válláról perdült a léc fölé.

A szünetben Marco Rossi csak egyet cserélt, amivel visszaállította a belgrádi kezdőcsapatot, ugyanis Nagy Ádám állt be Kalmár Zsolt helyére. Nem feltétlenül ezért, de az 52. perc meghozta a magyar csapat vezető gólját: Kerkez Milos dobta be a labdát a bal oldalon Varga Barnabáshoz, aki egyből őt szöktette, ő pedig jól adott be, és a Stronatit megelőző Sallai Roland 6 méterről lőtt a hálóba a kapus mellett – 1-0.

Fotó: Mirkó István

Meglepőt cserélt Marco Rossi: a sárga lapos Willi Orbánt hozta le egy óra elteltével, és Fiola Attilát küldte a pályára. Váratlanul idegessé vált a hangulat a gyepen, több lett a szabálytalanság, és olykor egymásnak is feszültek a játékosok. Ebből a csehek jöttek ki jobban,

mert ajándékba kaptak egy egyenlítő gólt: a 63. percben egy előre ívelt labdát Lang Ádám röviden fejelt haza, Cyhil jobbra fejelte a labdát a feleslegesen kifutó Dibusz mellett, Vacav Jurecka pdig 13 méterről az üres kapuba helyezett – 1-1.

A szövetségi kapitány ezután újoncot avatott, becserélte a kecskeméti Horváth Krisztofert Callum Styles helyére. Az utolsó negyedórára fordulva nagy erőket mozgósított a magyar együttes, beállt Kata Mihály és Csoboth Kevin Loic Nego és Sallai Roland helyére, azaz Marco Rossi is a győzelmet szem előtt tartva cserélt. Ez azonban nem jött össze, és bár a csehek ajándékba kapták az egyenlítő gólt, az eredmény igazságosnak mondható.

Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Csehország 1-1 (0-0), Puskás Aréna, 60 000 néző, jv.: Igor Pajac (horvát). Gólszerző: Sallai (52.), illetve Jurecka (63.)

Borítókép: Végig nagy volt a küzdelem a csapatok között (Fotó: Mirkó István)