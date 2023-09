Szoboszlai és Liverpool: mit enged a klub a magyar válogatottnak?

– A kluboknak megvannak a jogai, ahogy nekünk is. Én mindig törekszem arra, hogy kiváló kapcsolatot ápoljak a klubokkal: megkérdezem a vezetést, hogy rendelkezésre áll-e a játékos. Ha a válasz igen, utána már én döntöm el, hogy játszik-e vagy sem. Szoboszlai a Liverpoolban négy mérkőzést futballozott végig, nem értem, a válogatottban miért ne kaphatna teljes meccseket a csapatkapitány. De dönthetek úgy is, hogy nem játszik ennyit. A magyar válogatott számára nincs barátságos mérkőzés, Magyarországot képviseljük, óriási a felelősség – elemezte Szoboszlai helyzetét Rossi.

Dibusz Dénes esetében sokkal egyértelműbben fogalmazott a szövetségi kapitány, a csehek ellen is a Ferencváros hálóőre lesz a válogatott kezdőkapusa. A kerethirdetéstkor Rossi még arról beszélt, hogy szeretné a visszatérő Gulácsi Pétert is bevetné a mérkőzésen, azaz nem lenne meglepő, ha kapuscserét is látnánk majd a találkozón.

Szerbia ellen mutatkozott be a válogatottban az MTK középpályása, Kata Mihály, s Rossi utalt rá, van esély az újabb újoncavatásra. Demjén Patrik a fent elemzett kapushelyzet miatt aligha jöhet szóba, rajta kívül Mocsi Attila (Rizespor) és a kecskeméti trió (Szalai Gábor, Szuhodovszki Soma, Horváth Krisztofer) nem léphetett még pályára eddig a válogatottban a jelenlegi keretből.