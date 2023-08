Marco Rossi elárulta, melyik magyar játékos lepte meg

Szeptember 7-én a magyar labdarúgó-válogatott óriási lépést tehet a 2024-es Európa-bajnokság felé a Szerbia elleni rangadón, amelyet Marco Rossi csapata a selejtezőcsoport első helyéről vár. Három nappal később Csehország ellen felkészülési mérkőzésen lép pályára a nemzeti csapat, amelynek keretébe visszatért Gulácsi Péter, s meghívót kapott három olyan labdarúgó is, aki korábban még nem: Kata Mihály (MTK), Horváth Krisztofer és Szuhovodszki Soma (mindkettő Kecskemét).

Kata Mihály (balra) és Szuhodovszki Soma itt egymás ellen küzd, Marco Rossi irányítása alatt csapattársak lesznek. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– A szeptember mindig nehéz időszak, akadnak, akiknek még nincs csapatuk. Hét játékos van, akiket ilyen-olyan okból most nem tudtunk meghívni, s a jövőre gondolva is fontos volt, hogy meghívjunk fiatal játékosokat. Kata Mihály és Horváth Krisztofer teljesítményét már régóta figyeltük, Szuhodovszki Soma elmúlt idényben nyújtott teljesítménye viszont engem is meglepett – árulta el Marco Rossi a kerethirdetést követő sajtótájékoztatón.