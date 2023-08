Marco Rossi embere góllal mutatkozott be a török bajnokságban + videó

Szalai Attila a nyáron elhagyta a Fenerbahcét, de a távozása után is van Attila, akiért rajonghatnak a török szurkolók: Mocsi Attila szerződtetését pénteken jelentette be az élvonalba feljutott Rizespor. A törökök lelkesedésére jellemző, hogy magángépet küldtek a magyar válogatott kerettag védőért, hogy még időben megérkezzen, és pályára léphessen a Trabzonspor elleni szombati meccsen.

Mocsi Attila győztes meccsen, góllal debütált Törökországban. Fotó: Twitter/Rizespor

Mocsi nemcsak megérkezett, hanem kezdőként végig is játszotta az első Süper Lig-meccsét, amelyen ő szerezte csapata első gólját fejesből a 20. percben, íme:

A Rizespor félidőben már 2-0-ra vezetett, s végül 3-2-es győzelmet aratott idegenben, ami nagy bravúr az újonctól, hiszen a Trabzonspor élcsapatnak számít Törökországban, az előző idényben hatodik volt, és emlékezhetünk, egy csoportban szerepelt a Ferencvárossal az Európa-ligában tavaly.

Mocsi Győrben kezdett futballozni, majd Szombathelyen, a Haladás színeiben mutatkozott be a felnőttek között, onnan tavaly januárban vitte el az élvonalbeli Zalaegerszeg. Tavaly szeptemberben már bekerült Marco Rossi magyar válogatott keretébe is, ám pályára eddig nem lépett a felnőtt nemzeti csapatban. A 23 éves középhátvéd a török bajnokságból megszilárdíthatja a helyét a válogatottban is, hiszen a Süper Lig a Bundesligába igazolt Szalai Attilának is kiváló ugródeszka volt.

Borítókép: Mocsi Attila ünnepli az első gólját a török bajnokságban (Fotó: Twitter / Rizespor)