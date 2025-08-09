Globál Nógrádi Györggyel – Mit hozhat Trump és Putyin találkozója?

Rengeteg területen kell megállapodnia az Egyesült Államoknak és Oroszországnak, erről beszélt Nógrádi György a műsorban annak kapcsán, hogy Donald Trump külpolitikája nem áll meg az orosz–ukrán háborúnál. A szakértő megjegyezte, hogy ott van a közel-keleti feszültség, a tajvani kérdés, a kínai kapcsolatok vagy éppen Líbia kérdése.

A szakértő annak kapcsán, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a japánoknál kopogtatott, elmondta, hogy tetemes pénzösszegeket remélnek az ukránok Japántól, ugyanis az utóbbi hetekben ismét felszínre kerültek az orosz–japán ellentétek.

Németország a gödörben

Nógrádi György szerint évtizedek óta nem volt olyan kormánya Németországnak, amely erős lábakon állt és amely jogosan követelte magának a legnagyobb európai hatalom címet. Úgy vélte, a Merkel-kormányok elején valóban erőt mutatott még Németország, aztán az elhibázott migrációs politika lényegében kettétörte Merkel karrierjét, az ország pedig azóta is a migrációs krízis következményeit nyögi.

Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP

Nem sokat segített ezen az előző, Olaf Scholz vezette hárompárti koalíció, de a mostani, Friderich Merz vezette kormány sem áll erős lábakon. Egy friss felmérés is ezt támasztja alá, miszerint az emberek kétharmada nem bízik abban, hogy Merz képes lesz a külpolitikai kihívásokat a belpolitikai válságokkal együtt megoldani – hangzott el a műsorban.

Franciaország elesett

A franciák még nagyobb bajban vannak, hiszen már ott tartanak, hogy országszerte kijárási tilalmat vezettek be a kiskorúak számára. Erre azért van szükség, mert a drogbandák és bűnhálózatok kisgyerekeket is megbíznak futárkodással, drogterjesztéssel és egyéb bűncselekményekkel. Tudják ugyanis, hogy a rendőrség tehetetlen velük szemben. Nógrádi György szerint a megoldáshoz

az kellene, hogy legyen egy olyan kormány, amelyik stabilan gyakorolja a hatalmat, és a jogszabályokat végrehajtja. Ezt nem látjuk. Tehát ma egy rendőr inkább elfordul, mert tudja, ha ő ad két pofont a gyereknek, akkor őt fogják lecsukni, hogy megsértette a gyerek emberi jogait. Nagyon sok politikus fordítva ül a lovon, és nem vállalja fel a konfrontációt

– emelte ki.