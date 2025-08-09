Donald TrumpNógrádi GyörgyNémetországFriderich Merz

Globál Nógrádi Györggyel – Mit hozhat Trump és Putyin találkozója?

Napokon belül tárgyalóasztalhoz ülhet Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő. Trump ugyanakkor feltételekhez kötötte a találkozót. A Kreml nyitott a kétoldalú, vagy akár a háromoldalú megbeszélésekre is Ukrajnával és az Egyesült Államokkal. Németországban eközben ítéletet hirdettek az emberek a német kormány első közel száz napja felett, egy felmérés szerint a németek kétharmada nem bízik abban, hogy a külpolitikai válságokra és a belpolitikai kihívásokra megfelelő választ tud adni a kormány. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a globális helyzetet.

Rengeteg területen kell megállapodnia az Egyesült Államoknak és Oroszországnak, erről beszélt Nógrádi György a műsorban annak kapcsán, hogy Donald Trump külpolitikája nem áll meg az orosz–ukrán háborúnál. A szakértő megjegyezte, hogy ott van a közel-keleti feszültség, a tajvani kérdés, a kínai kapcsolatok vagy éppen Líbia kérdése.

A szakértő annak kapcsán, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a japánoknál kopogtatott, elmondta, hogy tetemes pénzösszegeket remélnek az ukránok Japántól, ugyanis az utóbbi hetekben ismét felszínre kerültek az orosz–japán ellentétek.

Németország a gödörben

Nógrádi György szerint évtizedek óta nem volt olyan kormánya Németországnak, amely erős lábakon állt és amely jogosan követelte magának a legnagyobb európai hatalom címet. Úgy vélte, a Merkel-kormányok elején valóban erőt mutatott még Németország, aztán az elhibázott migrációs politika lényegében kettétörte Merkel karrierjét, az ország pedig azóta is a migrációs krízis következményeit nyögi.

Nógrádi György
Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP

Nem sokat segített ezen az előző, Olaf Scholz vezette hárompárti koalíció, de a mostani, Friderich Merz vezette kormány sem áll erős lábakon. Egy friss felmérés is ezt támasztja alá, miszerint az emberek kétharmada nem bízik abban, hogy Merz képes lesz a külpolitikai kihívásokat a belpolitikai válságokkal együtt megoldani – hangzott el a műsorban.

Franciaország elesett

A franciák még nagyobb bajban vannak, hiszen már ott tartanak, hogy országszerte kijárási tilalmat vezettek be a kiskorúak számára. Erre azért van szükség, mert a drogbandák és bűnhálózatok kisgyerekeket is megbíznak futárkodással, drogterjesztéssel és egyéb bűncselekményekkel. Tudják ugyanis, hogy a rendőrség tehetetlen velük szemben. Nógrádi György szerint a megoldáshoz

az kellene, hogy legyen egy olyan kormány, amelyik stabilan gyakorolja a hatalmat, és a jogszabályokat végrehajtja. Ezt nem látjuk. Tehát ma egy rendőr inkább elfordul, mert tudja, ha ő ad két pofont a gyereknek, akkor őt fogják lecsukni, hogy megsértette a gyerek emberi jogait. Nagyon sok politikus fordítva ül a lovon, és nem vállalja fel a konfrontációt

– emelte ki.

Bezzeg Románia

Romániában eközben óriási tömegtüntetések zajlanak az utcákon a brutális megszorítások miatt. Az új kormány felállásakor már tudni lehetett, hogy fájni fog a népnek minden intézkedés, ennek a pillanata most jött el. Ugyanakkor gyakran dobálóznak itthon is és külföldön is azzal, hogy Románia mennyivel jobban teljesít Magyarországnál. Nógrádi György megjegyezte,

Románia nagyon jól élt, mert állandóan külföldi kölcsönt vett föl. A probléma az, hogy a kölcsönt egyszer vissza kell fizetni. Az új román kormány közölte, hogy elkezdi törleszteni, ehhez pedig a bérek befagyasztása, rengeteg megszorítás kell, ettől kezdve nincs olyan épeszű ember, aki azt mondja, hogy Romániában az életszínvonal magasabb, mint nálunk.

Borítókép: Nógrádi György (Fotó:Kurucz Árpád)

