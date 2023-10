Érdekes szerb vélemény: Willi Orbán Szoboszlai Dominiknél is fontosabb

Vignjevics szerint Willi Orbán kiesése nagyobb veszteség, mint Dusan Vlahovicsé

– Közismert, hogy egy-egy kulcsjátékos sérült mindkét oldalon. Ön szerint Willi Orbán vagy Dusan Vlahovics kiesése a nagyobb veszteség?

– Szerintem egyértelműen Willi Orbáné.

Nemcsak a védelemben kulcsfigura, de igazi karakter, ő a magyar válogatott vezére, talán még Szoboszlai Dominiknél is fontosabb játékos.

Nem mondok vele újat, hogy minden csapat játékát a védekezés felől kell felépíteni, Willi Orbán ráadásul a labdakihozatalban is fontos szerepet játszik, továbbá az ellenfél kapuja előtti pontrúgásoknál is nagyon veszélyes. Természetesen Dusan Vlahovics nagyon jó futballista, de az ő pótlására ott van például Alekszandar Mitrovics, Willi Orbán viszont alapjaiban határozza meg a magyar válogatott játékát. Ezzel persze Marco Rossi is tisztában van, és az elmúlt hetekben nyilván azon dolgozott, hogyan is pótolja Willi Orbánt. Kíváncsian várom, mire jutott.

Willi Orbán és Dusan Vlahovics párharca a belgárdi szerb–magyar Eb-selejtezőn (Fotó: Europress/AFP/Andrej Iszakovics)

– Ha már Szoboszlai is szóba került, a Transfermarkt legfrissebb adatai szerint Vlahovics és Szoboszlai értéke egyformán hetvenmillió euró. Ön szerint melyikük a jobb futballista?

– Erre nagyon nehéz, szinte lehetetlen válaszolni. Nem ugyanabban a pozícióban játszanak, ami megnehezíti az összehasonlítást. Szoboszlai most egyértelműen jobb formában van, ráadásul erősebb bajnokságban állja meg a helyét meccsről meccsre. Vlahovicsot sem véletlenül jegyzik magasan, hiszen ontja a gólokat, de most nehezebb periódusban van. Az előttünk álló évek majd eldöntik, hogy melyikük képes a jelenleginél is magasabb szintre jutni, én magam természetesen ezt kívánom mindkettőjüknek.

Egyénileg a szerbek, csapatként a magyarok jobbak

– Marco Rossi irányításával két győzelem, egy-egy döntetlen és vereség a magyar válogatott a mérlege Szerbia ellen, Szerbia viszont ott volt Katarban a világbajnokságon. Melyik csapat az erősebb?

– A szerb labdarúgókat úgy általában magasabban jegyzik, egyénileg összességében a szerb válogatott tehát papíron jobb, csapatként azonban ez mostanában gyakran nem érvényesül, miközben a magyar válogatottat ennek éppen az ellenkezője jellemzi.

Marco Rossinak az a legfontosabb érdeme, hogy elképesztően erős csapatszellemet alakított ki. A játékosok nemcsak lelkesek, de fegyelmezettek is, maradéktalanul végrehajtják az utasításokat.

– Lehetséges, hogy a szerbek az 1997-es 12-1 emlékében élve még mindig kissé lebecsülnek minket.

– Ilyen alapon visszamehetnénk az időben Puskásék koráig, amikor a magyar válogatott Jugoszláviát is többször legyőzte. Nem, abban egészen biztos vagyok, hogy Szerbiában ma már senki sem becsüli le a magyar válogatottat. A közelmúlt eredményei alapján erre végképp nincs semmi ok, mindenki látja, hogy fejlődik a magyar futball.

– A Transfermarkt szerint a szerb bajnokság még mindig valamivel piacképesebb, mint az NB I. Átlagosan egy játékos piaci értéke ott 437, nálunk 402 ezer euró. A FIFA rangsorában is kicsi a különbség, Szerbia a 28., Magyarország a 32. A klubok teljesítménye, az UEFA-koefficiens szerint viszont annál nagyobb, Szerbia a 13., Magyarország csak a 25. Melyik adat fejezi ki jobban a valóságot, úgy általában erősebb-e a szerb labdarúgás a magyarnál?

– A szerb játékosok, ahogy már említettem, összességében még mindig keresettebbek, mint a magyarok, nagyobb számban játszanak erős ligákban, de Szoboszlai mellett ott van Sallai, Kerkez, Gulácsi, Willi Orbán is. Noha a Ferencváros az elmúlt években ért el sikereket, a szerb klubok, elsősorban természetesen a Zvezda és a Partizan összességében jobb eredményeket érnek el az európai porondon.