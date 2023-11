Szoboszlai-varázslat: egy percen belül két gól Montenegró ellen + videó

Szerb, majd montenegrói gól

Mintha mindkét csapat várt volna valamire. A magyar arra, hogy előbb-utóbb csak talál egy gólt, a montenegrói pedig talán arra, mire mennek a szerbek Bulgária ellen, mert csak bolgár siker esetén volt értelme erőlködniük.

A csoport másik meccsén Szerbia a 17. percben vezetést szerzett, ezzel végleg elszállni látszottak a montenegrói remények, de ez nem szegte a vendégek kedvét, s a 36. percben Rubezsics fejesgóljával megszerezték a vezetést.

Miután hátrányba került, ritmust váltott a magyar válogatott

A gól után összekapta magát a magyar válogatott, több helyzetet is kidolgozott, a legnagyobb lehetőség egy kapu előtti kavarodás végén Gazdag előtt adódott, de ő kevéssel mellé kanalazta a labdát. Szünetre tehát maradt 0-1 az állás.

a második félidőre Bolla és Gazdag helyett – indokoltan – Negót és Kalmárt küldte be. Szorongatott a magyar válogatott, majd a vendégek kapusa, Mijatovics borzolta a kedélyeket hosszas ápolást kérve, pláne amikor ezután visszahuppant a gyepre. Ám nem szimulált, egy kirúgásnál a combja sérült, cserét kért, a far nehéz Djukics állt be a helyére.

Nem bírtak Szoboszlai Dominikkel a montenegrói védők (Fotó: Mirkó István)

Aztán jött Szoboszlai...

Hirtelen minden megváltozott. egy percen belül két gólt rúgott.

A 67. percben három embert cselezett ki, majd élesen a hosszúba vágta a labdát (1-1). Csodás találat volt. Egy perc múlva szép csellel játszotta tisztára magát, Ádám Martinhoz passzolt, a visszakapott labdát ballal vágta Djukics lábát érintve a hálóba (2-1).

Dibusz is hozzátette a magáét

A győzelem ezzel még nem volt meg. Itt is ott is voltak helyzetek, Dibusznak kellett nagyot védenie. Majd egy másik montenegrói támadásnál háromszor is. Mindhárom bravúr volt a javából. Amikor végre kezébe foghatta a labdát, diadalmasan mutatta: az enyém. Zúgott a lelátóról, hogy Dibusz, Dibusz... Úgy volt megírva, hogy ezt a meccset meg kell nyernünk...

A végén már csak azt kellett megúszni, nehogy Szoboszlai megsérüljön, a csapatkapitányt faragták a montenegróiak rendesen.

A hosszabbításban jött ezért a büntetés. Szoboszlait buktatták a 16-os előtt, ő végezte el a szabadrúgást, Djukics kitolta a labdát, elé, aki a hetvenhatodik válogatott meccsén a második gólját szerezte.

Ezzel kialakult a végeredmény, 3-1-re győzött a magyar válogatott és 18 ponttal a G csoport élén végzett. A másik meccsen Szerbia–Bulgária 2-2, de ezt nem oszt, nem szoroz. Veretlenül az élen, sőt az egész évben veretlenül. Évtizedek óta a legjobb évét zárta Magyarország.

A találkozó után zúgott a Szép volt fiúk! Köszönjük...

G csoport, 8. forduló Magyarország–Montenegró 3-1 (0-1), gól: Szoboszlai (66., 68.), Nagy Á. (93.), illeve Rubezic (36.)

Szerbia–Bulgária 2-2 (1-0) A végeredmény:

1. Magyarország 8 5 3 - 16- 7 18

2. Szerbia 8 4 2 2 15- 9 14

3. Montenegró 8 3 2 3 9-11 11

4. Litvánia 8 1 3 4 8-14 6

5. Bulgária 8 - 4 4 7-14 4

Borítókép: Szoboszlai Dominik tízesre játszott... (Fotó: Europress/AFP/Kisbenedek Attila)