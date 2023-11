Rossi meglepetéssel várta az ultrákat a Puskás Arénában

Rossi Sallai Rolandot is nevezte a meccskeretbe, tehát a Freiburg csatára a meccs végére akár be is szállhat. A következő játékosok ülnek majd a kispadon: Demjén, Szappanos (kapusok), Mocsi, Szalai G., Nego, Németh A., Kalmár Zs., Szuhodovszki, Horváth K., Sallai, Botka, Csoboth.

A magyar válogatott már kijutott az Eb-re, de a zárómeccs így sem tét nélküli, a sorsolás kiemelése miatt nem mindegy, milyen eredményt ér el a magyar válogatott.

Borítókép: a Szerbia elleni találkozón. Csereként talán Montenegró ellen is beszáll (Fotó: MTI/Kovács Tamás)