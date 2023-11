Nagy Ádám lehet az új csúcstartó, Lang nagy visszatérés előtt

Az viszont meglepő lenne, ha Marco Rossi az Eb-keretből is kihagyná Gulácsit, az olasz mester legutóbb is a rutin mellett döntött a poszton, amikor Bogdán Ádám is bekerült a kontinenstornára nevezett kapusok közé. Mivel neki nincs csapata, Király pedig már rég visszavonult, a harmadik kapusunk mindenképpen az első Eb-jére készülhet majd, várhatóan Szappanos Péter, esetleg Demjén Patrik kaphat meghívót.

Lang Ádám különös helyzetben az Eb előtt

A védők között is két játékosunk van, aki a harmadik Európa-bajnokságára készülhet: Lang Ádám és Fiola Attila. Mindketten négy Eb-meccsen szerepeltek eddig, de más okokból. Fiola 2016-ban az első mérkőzésen, az Ausztria elleni győzelem alkalmával megsérült, így a további találkozókon már nem állhatott Bernd Storck rendelkezésére.

2021-ben viszont mind a három meccsen kezdett, s bal oldali szélső védőként gólt lőtt a világbajnok Franciaország ellen, sőt az 1-1-re végződött meccs legjobbjának is megválasztották.

Lang viszont azok után, hogy a 2016-os Eb-n végigjátszotta a meccseinket, a legutóbbi kontinenstornát a kispadról nézte végig. A ciprusi Omonia védője az egyetlen a várható magyar keretből, aki nyolc év szünet után játszhat ismét Európa-bajnoki meccset. Akad ugyan még néhány aktív labdarúgó a 2016-os keretből, de az ő kerettagságukra semmiféle reális esély nincs, közülük Dzsudzsák Balázs az egyetlen, aki a legutóbbi Európa-bajnokság óta meghívót kapott Rossitól, és ő is csak a görögök elleni búcsúmeccsére.