Jovetics a budapesti meccs előtt elmondta, mit gondol a bolgár válogatottról

Azt követően, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este Szófiában úgy harcolt ki 2-2-es döntetlent a bolgár válogatott ellen, hogy Petkov a 97. percben a saját kapujába fejelt, a G csoport másik mérkőzésén Montenegro hazai pályán Kuc és Jovetics találataival 2-0-ra legyőzte Litvániát, így megőrizte a matematikai esélyét arra, hogy kijusson a jövő évi, németországi Eb-re.

Stevan Jovetics, a montenegrói kapitány szerezte a második gólt. Forrás: Facebook/Football Association of Montenegro

Az utolsó forduló előtt a G csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 7 4 3 – 13- 6 15 pont – kijutott

2. Szerbia 7 4 1 2 13-7 13

3. Montenegró 7 3 2 2 8-8 11

4. Litvánia 8 1 3 4 8-14 6

5. Bulgária 7 – 3 4 5-12 3

A záró forduló (november 19.) programja:

MAGYARORSZÁG–Montenegró, Puskás Aréna, 15.00

Szerbia–Bulgária, Leskovac, 15.00

Ahhoz, hogy Montenegró továbbjusson, vasárnap nyernie kell a Puskás Arénában, és arra is szüksége van, hogy a szerbek otthon kikapjanak a bolgároktól. A szerb–montenegrói összevetésben pontegyenlőség esetén az egymás elleni mérkőzések eredményei a szerbeknek kedveznek (3-1, 2-0).

Egészen más lenne a helyzet akkor, ha Szófiában nincs Petkov öngólja, nekünk marad 14 pontunk, és akkor a montegróiaknak a saját kezükben lenne a sorsuk, esetleges budapesti győzelmükkel megelőzhetnének bennünket, hiszen Podgoricában a Montenegró–Magyarország találkozó 0-0-ra végződött.

Jovetics bízk a bolgárokban és a továbbjutásban

Azután, hogy Montenegró csütörtökön 2-0-ra nyert Litvánia ellen, legismertebb játéka, a 34 éves, 72-szeres válogatott Stevan Jovetics – aki jelenleg az Olimpiakosz Pireusz labdarúgója, korábban pedig a Manchester City és az Internazionale csapatában is szerepelt –, a következőket nyilatkozta: – Nem volt könnyű úgy elkezdenünk a meccset, hogy nem sokkal előtte a bolgár válogatottat másodpercek választották el a magyarok elleni győzelemtől, akik egy öngólnak köszönhetően egyenlítettek, és kijutottak az Eb-re. Természetesen mindannyian figyelemmel követtük a találkozót. De történt, ami történt, a mi terveinken nem változtat, mindent megteszünk, hogy nyerjünk Budapesten, és a futballban bármi megtörténhet, így Leskovacban is. Talán a bolgárok visszakapják a sorstól azt, amit a selejtezősorozatban többször is elvett tőlük – utalt Jovetics a június 20-i Bulgária–Szerbia (1-1) mérkőzésre is, amelyen a szerbek a 96. percben egyenlítettek. Mi több, a Montenegró–Bulgária meccsen (2-1) a montenegróiak ugyancsak a 96. percben szerezték meg a győztes gólt, és éppen Jovetics vette be a bolgár kaput a ráadásban. Bulgária öt pontot hullajtott el a csoportban.

Borítókép: Stevan Jovetics és Nagy Ádám a Montenegró–Magyarország (0-0) Európa-bajnoki selejtező labdarúgó-mérkőzésen a Podgorica Városi Stadionban 2023. június 17-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)