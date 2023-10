Sikerült kitörnie a salakpályáról, a Liverpool kapujáig jutott el

Jürgen Klopp nem lelkizett

– A nagy figyelem árnyoldalát hamar megtapasztalhatta, mert bár az első meccsén, egy döntetlenre végződött Ligakupa-mérkőzést eldöntő tizenegyespárbaj során hármat is kivédett, jött 2015. december 20-a, a Watford elleni bajnoki. A frissen kinevezett Jürgen Klopp betette a kezdőbe, majd már a harmadik percben egy szöglet után kiejtette a labdát, és gól lett belőle, a csapat pedig kikapott. Szétszedték?

– Meg nem dicsértek. Tény, hogy szabálytalankodtak velem, de a játékvezető nem látta. A gond az, hogy nem tudom az érzelmeimet ilyenkor kordában tartani. Nagyon rossz érzés, hogy tudom, én hibáztam, és ezzel elrontottam a többiek játékát. A csapat hullámzóan szerepelt, jó esélyem nyílt a belga Simon Mignolet kiszorítására a kapuból egy jó meccsel, erre olyan szituációból kaptam gólt, amelyben ő hibázott néhányat korábban, én pedig kimondottan jobb voltam benne.

– Jól tudom, hogy nem ez, hanem nem sokkal később egy Exeter elleni FA-kupa-meccs lett a végzete, amelyen szögletből kapott gólt?

– Igen. Tudni kell, hogy a Ligakupában addig én védtem, de az elődöntőre Jürgen Klopp visszatette Simont, két-három nappal később pedig lényegében a második csapattal álltunk ki Exeterben. Tudtam, hogy az is a Liverpool, de bennem dolgozott, hogy a fontosabb mérkőzésen nem én álltam a kapuban, ami bántott,

és amikor a szív és az agy nincs egyensúlyban, akkor semmi sincsen rendben.

A gól után nagyon magam alá kerültem érzelmileg, Klopp visszahívta az Aberdeennek kölcsönadott Danny Wardot, én pedig így újra harmadik számú kapus lettem. Velem nem beszélt erről, amit valahol megértettem, hiszen csak néhány hónapja érkezett, rengeteg dolga volt, ideje sem jutott arra, hogy a kapusokkal lelkizzen. A bajnokság végén még kaptam egy meccset, de én menni akartam, oda, ahol védhetek. Ez a válogatott miatt is fontos volt, és a Liverpool kölcsönadott a Wigannek.

– Az sem számított, hogy új csapata a másodosztályban szerepelt?

– Nem. Kicsit a múltba is visszamentem, ugyanis ismét együtt voltunk Jussi Jääskeläinennel, de most én voltam az első, ő pedig a második a poszton, emellett a Wigan éppen megvette a Bolton edzőközpontját, azaz újra odajártam minden nap, ahova korábban nyolc éven át, csak éppen minden más színűre volt festve. Minden rendben ment, ám november derekán elszakadt a keresztszalag a térdemben, és nemcsak az évad hátralévő részére estem ki, a rehabilitáció elhúzódása és a komplikációk miatt a következő teljes bajnoki idényt is kihagytam.

Azt hittem, vége a pályafutásomnak, de aztán rendbe jöttem, és kölcsönvett a skót Hibernian. Nagyon élveztem az ott töltött időszakot, jól ment a védés, de az ősz végén fejbe rúgott egy csatár, és mire rendbe jöttem, vége lett a bajnokságnak.

Novemberben mentem vissza Edinburgh-ba, kezdtem formába lendülni, akkor pedig a Covid-járvány miatt lefújták a bajnokságot, megint nem volt szerencsém.

– A folytatásban miért döntött a hazaköltözés és a Ferencváros mellett? Tudhatta, hogy Dibusz Dénes mögött csak tartalék lehet.

– Nyilván nem arra gondoltam, hogy végig második leszek, és az első bajnoki idény vége ezt is igazolta. Akkor az utolsó hat meccsre bekerültem a csapatba, és annyira jól ment a játék, hogy Marco Rossi behívott az Európa-bajnokságra készülő, majd azon résztvevő keretbe. A miértre pedig az a válasz, hogy tizenhárom éve éltem már külföldön, és egész egyszerűen haza akartam jönni. A Fradi nemzetközi szintű csapattá vált, szerepelt az Európa-ligában, a Bajnokok Ligájába pályázott, szüksége volt két jó kapusra, Hajnal Tamás végig korrekten tárgyalt velem, jó ajánlatot tett, jobbat mint a Hibernian, és ezért mondtam igent.

Bogdán Ádám a Ferencváros kapujában Fotó: fradi.hu

– Szóba került már néhányszor a válogatott, ahol először úgy lett kerettag Erwin Koemannál, hogy addig még nem védett hivatalos felnőtt mérkőzésen. Ezt hogyan kezelte?

– Ezt annak köszönhettem, hogy az U21-es csapatban jól teljesítettem, és az is sokat számíthatott, hogy külföldön játszottam. Arra gondoltam, hogy ez megelőlegezett bizalom, engem tartanak a jövő emberének, igyekeztem minél többet tanulni ott is, hogy majd élhessek a lehetőséggel, és ki is vártam a soromat.

Fotó: Mirkó István

– A Watford és az Exeter elleni hibák vagy a hollandoktól éppen tíz éve kapott nyolc gól a legnyomasztóbb emlékei?

– Nehéz megmondani. Amszterdamban az volt a legrosszabb, hogy végig éreztem, szemernyi esélyünk sincsen. A stadion légköre, az ellenfél minősége, a mi felkészültségi szintünk magában hordozta a súlyos vereséget, és amikor megkaptuk a harmadik és a negyedik gólt, szétesett a csapat. Egy ilyen szörnyű eredmény mindig benne van a futballban, de válogatott szinten szerintem nem fér bele, sajnos mi nem vehettük fel a versenyt azzal a holland csapattal.

Kihozta a legtöbbet

– A 2016-es Európa-bajnokság selejtezőin védett, ám Bernd Storck mégsem vitte el Franciaországba. Megmondta, miért?

– Nem, csak közölte a döntését. Nyilván közrejátszott ebben az a tény, hogy a Liverpoolban csak harmadik számú kapus voltam. A horvátok ellen kaptam lehetőséget, jól is ment, de éreztem, az én stílusom nem jött be Bernd Storcknak, azaz a lábbal való játékban nem azt adtam, amit ő várt, és ezért választott másokat. Érdekesség, hogy a Fradiban Szergej Rebrov alatt megtanultam ezt a lábbal való játékot, és ennek is köszönhetem, hogy két éve ott lehettem a válogatott keret tagjaként az Eb-n.

– Visszatérve oda, ahol kezdtük: a Ferencvárossal nem hosszabbított, hogyan tovább?

– Jó kérdés… Az UEFA kapusedzői B tanfolyamán követelmény, hogy edzéseket kell tartanom, és én a holland AZ-t választottam, mert ott tudok tanulni klubstratégiát, klubfelépítést is, ugyanis ezzel párhuzamosan rész veszek a sportigazgatói képzésen is a londoni PFA keretein belül. A kettőt próbálom most valahogy összevonni, most például két hetet Liverpoolban töltök majd ugyanebből a célból.

– Tegyük fel, hogy visszavonul! Ha belegondol, hogy a salakos pályától indulva mit ért el máig, elégedett a futballista karrierjével?

– A bennem rejlő lehetőségeket nézve szerintem a legtöbbet hoztam ki a pályafutásomból. Meg lehet nézni, az én korosztályomból hányan tudtak kitörni az itthoni körülményekből olyan szintre, mint a Premier League, nekem sikerült. Sok sérülésből kellett újra és újra visszaépíteni magamat, ilyen időszak után kaptam szerződést a Liverpooltól is, és azért sem teszek magamnak szemrehányást, hogy ott nem voltam türelmesebb, és nem maradtam, mert védeni akartam.

Újabb sérülések jöttek, de visszakerültem a válogatottba is, amellyel részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon vehettem részt, háromszoros bajnok lettem a Fradival, itthon kétszer az év legjobb magyar futballistájának választottak. Rengeteg csalódás mellett nagyon sok öröm ért, de a legfontosabb az, hogy ez a karrier lelkileg sokat erősített rajtam, és felbecsülhetetlen értékű élettapasztalattal vértezett fel.

Tudom, mennyire szerencsés az, aki harminchat évesen és így hagyhatja abba a pályafutását. Sokszor jár az agyam azon, hogy miként lehetett volna valami jobb, de ennek nincs sok értelme. A nagy kérdés az, hogy amiket most elkezdtem csinálni, azokkal el tudom-e érni fizikailag és mentálisan azt az elégedettségi szintet, amelyet egy jó meccs, a jól elvégzett munka adott. Majd meglátjuk.

Borítókép: Bogdán Ádám már a futball utáni évekre tervez (Fotó: Mirkó István)