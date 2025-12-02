Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

festőművészújlipótvárosgaléria

Egyházi Viola nem híve az alkotói szándék túlelemzésének, szerinte a művészetet nem megérteni, hanem befogadni kell

Ahogy az életben, úgy a művészetben is a végletek összefésülése, a kontrasztokban való gondolkodás érdekli Egyházi Violát, akinek szeptemberben nagy vágya teljesült azzal, hogy megnyitotta újlipótvárosi galériáját. Macskássy Izolda festőművész lányaként mindig fontos szerepet töltött be az életében a vizualitás, a fókuszáltan festői, alkotói karrier tudatos útjára viszont csak három éve lépett. Egyházi Violával egyebek mellett arról beszélgettünk, van-e átjárhatóság eredeti szakmája, a textiltervezés és a festőművészet között, hogy miért fontos a koncepciókban való gondolkodás, s hogy miért nem híve az alkotói szándék túlelemzésének.

Ménes Márta
2025. 12. 02. 12:58
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyházi Viola Milánóban sajátította el a textiltervezés alapjait, majd 2011-ben diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem textiltervező szakán, ruhatervezőként. Közel tízéves, a hazai dizájnszakma különböző munkaterületein eltöltött tapasztalat után nem érezte önazonosnak ezt az irányt, s bár a festés és rajzolás ezen időszak alatt is fontos szerepet játszott az életében, meg kellett értenie, miért igyekszik elrejteni látás- és kifejezésmódját. 

Egyházi Viola nem híve az alkotói szándék túlelemzésének, szerinte a művészetet nem megérteni, hanem befogadni kell
Egyházi Viola nem híve az alkotói szándék túlelemzésének (Fotó: Mirkó István)

Egyházi Viola kezdetben nem akart édesanyja nyomdokaiba lépni

Anyám pályáját végigkövetve, lelki nehézségeit látva a festészet nem tűnt vonzó szakmának. Aztán ahogy az évek alatt az ember önfejlesztésbe kezd, és egyre tudatosabb, megérti, hogy nem feltétlenül kell továbbvinnie a szülői sémát. Helyretettem ezt magamban, és egyre inkább visszataláltam a vizualitáshoz

– fogalmaz Egyházi Viola. Mint mondja, a Covid-időszak teremtőleg hatott rá, még inkább befelé koncentrált, megerősödött alkotóművészi identitása. – Mondhatjuk úgy, hogy „coming outoltam”, mert valójában mindenki tudta a környezetemben, hogy ez az utam, nekem viszont bele kellett nőnöm lelkileg és tudatilag is, hogy innentől kezdve alkotóművészként fejezzem ki magam.

Textiltervezőből festőművész

Egyházi Violát arról is kérdezzük, van-e átjárhatóság a textiltervezői és a festőművész szakma között. – A textiltervezés során elsajátítottakat egyértelműen tudom hasznosítani a festészetben. Az anyaghasználat, a különböző technológiák megismerése mind-mind megerősítették, formálták a színekhez, ábrázolásmódokhoz való viszonyomat. Beszélgetünk a művészi percepcióról is, mint mondja, 

nem híve az alkotói szándék túlelemzésének, azt az erős álláspontját szereti hangsúlyozni, hogy a művészetet nem megérteni, hanem befogadni kell. 

– A szerzői szándék az intimitás mélységre való rávilágítás, amit akkor tudunk igazán megfigyelni, ha lelassulunk – fogalmaz Egyházi Viola. A művészi kifejezésmóddal rendelkező alkotók piedesztálra emelését veszélyesnek tartja, szerinte manapság művészetnek nevezünk mindent, amit nem értünk. Úgy gondolja, csupán két dolog a fontos; van-e nyitottság arra, hogy tudjunk bármilyen ponton kapcsolódni az alkotó vizuális kifejezésmódjához vagy sem. Másrészről, ha nem is tetszik valami, még észre lehet venni a szenvedélyt, elkötelezettséget, alázatot a munkákat illetően. A festőművész szerint elengedhetetlen a koncepcióban gondolkodás, hogy egy alkotónak legyen mondanivalója vizuálisan, és ezt a következetességet végigvigye. 

Ezekre a megnyilvánulásokra készülni kell, nem csak technikailag, lelkileg is. Tudni kell megújulni, perspektívát váltani 

– vélekedik.

Fény és árnyék

Művészi kifejezésmódja leginkább a kontrasztra, a fény-árnyék kapcsolatára épül. Az érzelmek, az emberi test által kifejezhető gesztusok inspirálják, a legapróbb részletektől a karaktermegjelenítésen át egészen a teljes alakos emberi formákig. – Egyszerűen csak beleszeretek egy apróságba, egy fénybe, egy nyakszirten lévő árnyékba, és ez elindít bennem valamit – fogalmaz.

Egyházi Viola alkotásai Herzen utcai galériájában tekinthetők meg, de festményeivel találkozhatunk a Pozsonyi úton található Co.Co. Coffee-Coctails kávézóban is. Már dolgozik új művein, melyeken szintén az emberi test kerül a fókuszba, de kicsit másképp: a projekt a transzparenciára épül, a képekhez pedig egy sajátos, röntgenfelvételekkel kombinált kifejezésmódot választott.

20251128 Budapest Egyházi Viola festőművész fotó: Mirkó István (MI) MW
Fotó: Mirkó István

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu