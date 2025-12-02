Egyházi Viola nem híve az alkotói szándék túlelemzésének, szerinte a művészetet nem megérteni, hanem befogadni kell

Egyházi Viola Milánóban sajátította el a textiltervezés alapjait, majd 2011-ben diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem textiltervező szakán, ruhatervezőként. Közel tízéves, a hazai dizájnszakma különböző munkaterületein eltöltött tapasztalat után nem érezte önazonosnak ezt az irányt, s bár a festés és rajzolás ezen időszak alatt is fontos szerepet játszott az életében, meg kellett értenie, miért igyekszik elrejteni látás- és kifejezésmódját.

Egyházi Viola nem híve az alkotói szándék túlelemzésének (Fotó: Mirkó István)

Egyházi Viola kezdetben nem akart édesanyja nyomdokaiba lépni

Anyám pályáját végigkövetve, lelki nehézségeit látva a festészet nem tűnt vonzó szakmának. Aztán ahogy az évek alatt az ember önfejlesztésbe kezd, és egyre tudatosabb, megérti, hogy nem feltétlenül kell továbbvinnie a szülői sémát. Helyretettem ezt magamban, és egyre inkább visszataláltam a vizualitáshoz

– fogalmaz Egyházi Viola. Mint mondja, a Covid-időszak teremtőleg hatott rá, még inkább befelé koncentrált, megerősödött alkotóművészi identitása. – Mondhatjuk úgy, hogy „coming outoltam”, mert valójában mindenki tudta a környezetemben, hogy ez az utam, nekem viszont bele kellett nőnöm lelkileg és tudatilag is, hogy innentől kezdve alkotóművészként fejezzem ki magam.

Textiltervezőből festőművész

Egyházi Violát arról is kérdezzük, van-e átjárhatóság a textiltervezői és a festőművész szakma között. – A textiltervezés során elsajátítottakat egyértelműen tudom hasznosítani a festészetben. Az anyaghasználat, a különböző technológiák megismerése mind-mind megerősítették, formálták a színekhez, ábrázolásmódokhoz való viszonyomat. Beszélgetünk a művészi percepcióról is, mint mondja,

nem híve az alkotói szándék túlelemzésének, azt az erős álláspontját szereti hangsúlyozni, hogy a művészetet nem megérteni, hanem befogadni kell.

– A szerzői szándék az intimitás mélységre való rávilágítás, amit akkor tudunk igazán megfigyelni, ha lelassulunk – fogalmaz Egyházi Viola. A művészi kifejezésmóddal rendelkező alkotók piedesztálra emelését veszélyesnek tartja, szerinte manapság művészetnek nevezünk mindent, amit nem értünk. Úgy gondolja, csupán két dolog a fontos; van-e nyitottság arra, hogy tudjunk bármilyen ponton kapcsolódni az alkotó vizuális kifejezésmódjához vagy sem. Másrészről, ha nem is tetszik valami, még észre lehet venni a szenvedélyt, elkötelezettséget, alázatot a munkákat illetően. A festőművész szerint elengedhetetlen a koncepcióban gondolkodás, hogy egy alkotónak legyen mondanivalója vizuálisan, és ezt a következetességet végigvigye.

Ezekre a megnyilvánulásokra készülni kell, nem csak technikailag, lelkileg is. Tudni kell megújulni, perspektívát váltani

– vélekedik.