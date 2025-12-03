Teszetosza világ

Ez idő tájt, amikor a több századik cikket olvassa az ember a tengeri kígyóként tekergő, kavargó ukrán háborúról, s végképp nem tud kiigazodni, költészetkedvelő, azaz rajongó emberként megannyi alkalommal ugrik be az agyamba egy-egy csodálatos magyar költemény. Mostanság, őszintén szólva a minap, éppen József Attila verse, a Munkások: „Forgolódnak a tőkés birodalmak, / csattog világot szaggató foguk. / Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak / s mint fészket ütik le a kis falut. / Egy nyál a tenger! Termelő zabálás, – kis, búvó országokra rálehel / a tátott tőke sárga szája. Párás / büdösség-felhő lep bennünket el.” Érdemes rajongani a magyar költészetért, sok-sok érv szól mellette, a fentebbi idézet minden mondata is szívszorítóan igaz. Itt ülünk ugyanis lassan, vagy már nem is lassan, mert több mint három éve a háborús fenekedések tengerében, a hatalmasok, a világpolitika fontos szereplői meg ide-oda szaladgálnak, tárgyalópartnert keresnek, s vagy találnak, vagy nem, fontosságukat mindenesetre már-már nevetséges módon igyekeznek bizonyítani. De csak teszetoszaság lesz belőle. A háborúság viszont nem szűnik. Ez idő tájt Ázsia még talán lágynak mondható, Afrika viszont borzolt már régóta, az ottani falvak lakói ugyanis senkit nem érdekelnek. Ettől persze még nyugodtan nevezhetjük igaznak a József Attila vers minden sorát, mert hogy az.

Nem változik a világ, csak úgy tesz, mintha változna. Agyontárgyalgatnak mindent, háborút, gazdasági helyzetet, közben persze kilóg a lóláb, azaz bebizonyosodik, hogy csak nem akarnak pontot tenni a háború végére. Mi több, például az Európai Unió hanyatlását sem óhajtják észrevenni, viszont minden cselekedetükre ráillik az, hogy teszetosza módon intézkednek, pontosabban próbálnak intézkedni.

Rendezetlen, szétszórt ez a világ, ahol úgy érezzük, gyáva, avagy felelőtlen elöljárók rabságában élünk, ha pedig valaki határozottságot mutat, avagy figyelmeztetni mer a hibákra, azt kirekesztik, mert elirigylik határozottságát.

Teszetoszának lenni gyávaságot is jelent. Így élünk most. Hátsó szándékait mindegyik érdekelt fél titkolja, azt lesi, mit csinál a másik, s ami még felháborítóbb és cáfolhatatlanabb, az ukrán-orosz háborút illetően alig hangzik el őszinte szó a háborúpártiak részéről. Hiszen egy ilyen esetben mindenkinek határozottan, érveit felmutatva kellene megszólalnia arról, miért is akar háborúzni, ám ilyen magyarázatokat nem várhatunk tőlük, hiszen elfogadható érveik nincsenek. Már régóta nincsenek! Ugyanis roppant gyávák a háborúpártiak, s eszük ágában sincs érveket előhozni a háború mellett. A béke, mint politikai kategória így aztán – elfelejtve.