Teszetosza világ

Nem változik a világ, csak úgy tesz, mintha változna. Agyontárgyalgatnak mindent, háborút, gazdasági helyzetet, közben persze kilóg a lóláb, azaz bebizonyosodik, hogy csak nem akarnak pontot tenni a háború végére.

Kondor Katalin
2025. 12. 03.
Fotó: AFP/MARCUS BRANDT
Ez idő tájt, amikor a több századik cikket olvassa az ember a tengeri kígyóként tekergő, kavargó ukrán háborúról, s végképp nem tud kiigazodni, költészetkedvelő, azaz rajongó emberként megannyi alkalommal ugrik be az agyamba egy-egy csodálatos magyar költemény. Mostanság, őszintén szólva a minap, éppen József Attila verse, a Munkások: „Forgolódnak a tőkés birodalmak, / csattog világot szaggató foguk. / Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak / s mint fészket ütik le a kis falut. / Egy nyál a tenger! Termelő zabálás, – kis, búvó országokra rálehel / a tátott tőke sárga szája. Párás / büdösség-felhő lep bennünket el.” Érdemes rajongani a magyar költészetért, sok-sok érv szól mellette, a fentebbi idézet minden mondata is szívszorítóan igaz. Itt ülünk ugyanis lassan, vagy már nem is lassan, mert több mint három éve a háborús fenekedések tengerében, a hatalmasok, a világpolitika fontos szereplői meg ide-oda szaladgálnak, tárgyalópartnert keresnek, s vagy találnak, vagy nem, fontosságukat mindenesetre már-már nevetséges módon igyekeznek bizonyítani. De csak teszetoszaság lesz belőle. A háborúság viszont nem szűnik. Ez idő tájt Ázsia még talán lágynak mondható, Afrika viszont borzolt már régóta, az ottani falvak lakói ugyanis senkit nem érdekelnek. Ettől persze még nyugodtan nevezhetjük igaznak a József Attila vers minden sorát, mert hogy az.

Nem változik a világ, csak úgy tesz, mintha változna. Agyontárgyalgatnak mindent, háborút, gazdasági helyzetet, közben persze kilóg a lóláb, azaz bebizonyosodik, hogy csak nem akarnak pontot tenni a háború végére. Mi több, például az Európai Unió hanyatlását sem óhajtják észrevenni, viszont minden cselekedetükre ráillik az, hogy teszetosza módon intézkednek, pontosabban próbálnak intézkedni.

Rendezetlen, szétszórt ez a világ, ahol úgy érezzük, gyáva, avagy felelőtlen elöljárók rabságában élünk, ha pedig valaki határozottságot mutat, avagy figyelmeztetni mer a hibákra, azt kirekesztik, mert elirigylik határozottságát.

Teszetoszának lenni gyávaságot is jelent. Így élünk most. Hátsó szándékait mindegyik érdekelt fél titkolja, azt lesi, mit csinál a másik, s ami még felháborítóbb és cáfolhatatlanabb, az ukrán-orosz háborút illetően alig hangzik el őszinte szó a háborúpártiak részéről. Hiszen egy ilyen esetben mindenkinek határozottan, érveit felmutatva kellene megszólalnia arról, miért is akar háborúzni, ám ilyen magyarázatokat nem várhatunk tőlük, hiszen elfogadható érveik nincsenek. Már régóta nincsenek! Ugyanis roppant gyávák a háborúpártiak, s eszük ágában sincs érveket előhozni a háború mellett. A béke, mint politikai kategória így aztán – elfelejtve.

Most, amikor ezt a cikket írom, december 2. napja van, s a napilapokban azt olvasom, hogy Budapest csődhelyzetbe került, fizetésképtelen, amin a főpolgármester teszetoszasága miatt a város nyitott szemmel járó lakóinak többsége nemigen csodálkozik. Miként Brüsszel cselekvésképtelenségén sem. Ez utóbbi gyülekezet most azzal állt elő, pontosabban megszavazta azt a klímarendeletet, mely a lakossági fűtésre-hűtésre, valamint a közlekedésre és bizonyos mezőgazdasági tevékenységre vonatkozik, s máris karbonadónak hívják. Magyarán megemelnék az üzemanyagárakat meg az energiaköltségeket. Közgazdászaink és más tudós emberek – akiket nem kérdeztek meg a tervezett drágításokról – máris azt mondják, az agrárvállalkozásokat sújtanák leginkább ezek az elképzelések, valamint jelentős áremelkedéseket idéznének elő a lakossági fogyasztást illetően is. A szakértők már azt is

elmondták, az EU-t az sem zavarja, hogy tavaly a háztartási áramtarifák hatvan százalékkal, a gáztarifák meg 125 százalékkal voltak magasabbak az Európai Unióban, mint az Egyesült Államokban. Gratulálunk!

No már most nyilvánvaló, hogy nem repülhetünk el valamennyien házastul-kertestül az Amerikába, azt viszont igencsak meg kellene tennünk, hogy tiltakozunk a teszetosza s döbbenetesen tehetségtelen uniós társaság intézkedései ellen. Tényleg! Fel tud említeni valaki egyetlen egy uniós intézkedést is, mely az unió népeinek valóban használt volna? Nem hinném. A háborúpártiak a tekintetben kivételek, hogy az ő álmaik már beteljesedtek, a háborúság nem akar szűnni, Ukrajnába ömlik a pénz, a mélyállam urai, meg a háttérhatalom pedig röhög a markába. Ursula asszony meg Zelenszkij urat ölelgeti.

Ennyit Európa erejéről! Melyről – s már régóta – a hanyatló és erkölcsileg a semmibe hulló Róma jut eszünkbe. És juthat is. Pöffeszkedő, magabiztos gazdagok, velejéig romlott, a mások életébe folytonosan beleavatkozó politikai szereplők ezek az emberek. Mindent elborító hazugságtengert „működtetnek”, elég, ha csak a közelmúlt korrupciós ügyeit nézzük, Eva Kailitól Ursula asszonyig, s ki tudja, mi rejtőzik még a titkos iratokban, mindenesetre ez az a hely – hogy megint idézetekkel jöjjek elő: ez az a hely, ahol semmi sem változik. Csak éppen folyik tovább az, ami már régen elkezdődött. A teszetoszaság. Ennek ékes példája, hogy a frissen megjelent adatok szerint rekordbevételek voltak a hadiiparban az elmúlt időszakban. Képzelem, mily nagy örömmel fogadta ezt az EP padsoraiban üldögélő teszetoszák serege. Ez ám a haladás! Olvasom, hogy a szakértők szerint a fegyverekből származó profit tavaly elérte az eddig valaha feljegyzett legmagasabb szintet, mivel a gyártók kihasználták a nagy keresletet.

Ez ám álmaink Európája! Nemdebár? A háborúpártiaké. Akik imádnak az EP padsoraiban üldögélni, és jó pénzért nem csinálni semmit. Mi több, még háborúpártiságuk miértjét sem óhajtják közreadni. Titkolják. Azon a tájékon – kivéve a magyar miniszterelnököt és még néhány patriótát – hiányzik az egyenes beszéd, meg még sok minden. Már régóta. Így aztán a sikertelen politizálásuk, a mindennapi teszetoszaság megerősítette a még gondolkodni tudó és akaró embereket abban, hogy vitathatatlanul oda jutottunk, Európa elveszítette kultúrájának értékét, emberi közösségeinek jelentős részét. Katedrálisaink összeomlanak, közösségeink egymással hadakoznak, kereszténységünket rendre támadások érik, s országainkból nem is titkolva, kevert népességű lakóhelyet óhajtanak kreálni. Nem sorolom tovább napi – és jogos – sérelmeinket. Azt viszont még hozzáteszem, senki nem kívánhatja tőlünk, hogy az életünkbe állandóan beleszólni akaró, ám teszetosza és sikertelen politikát folytató uniós hölgyeket és urakat egy percig is keblünkre öleljük, s politikájukat illetően egyetértsünk velük.

S jöjjön a „bolondériám”, egy csodálatos Reményik Sándor vers, a Szól a censor. „Szól a censor: Vetó, megtiltom ezt. / E hasáb üres marad és fehér! / – S az üres lapon gyúlnak lángbetűk, / Betűk: mint a tűz, betűk: mint a vér. // Szól a censor: Vetó: hatalmam nagy; / A semmiségbe vetlek vissza én! – / S a fehér lapról láthatlan sorokban / Feltámad az elítélt költemény. // Szól a censor: Álom, megfojtalak, / Hogy lásd a napfényt: én megtiltom Néked / S szól az Ige: én öröktől vagyok / S nem érintenek halálok, születések! // Szól a censor: Ez férfimunka volt, / Ma nem olvasta senki e lapot! – / S szól a fehér lap: tévedsz, jó uram. / Látatlanul mindenki olvasott!”

A szerző újságíró

