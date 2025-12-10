idezojelek
Vélemény

A jog rabságában

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
Cikk kép: undefined
jogEurópai Unióerkölcskorrupció 2025. 12. 10. 5:40
Fotó: AFP
0

Mióta élünk és remélünk, azóta vágyódunk arra, hogy életünket az igazság és az erkölcs diktálta jog segítse és irányítsa. Úgy, ahogy Petőfi megálmodta és versbe szedte, hogy a jog asztalánál mindenki egyaránt foglalhasson helyet. Na, ez nem jött össze, nem lett itt, a Földön sehol valódi jogállam, de még csak álmodni sem érdemes róla. Rabságban élünk ugyanis. A kreált jog rabságában. Azt hittük, hogy lehet jogállamot építeni, de tévedtünk. Mi például belekerültünk egy olyan gyülekezetbe – Európai Uniónak hívják –, ahol minden van, csak jog és igazság nincs. Nem hozakodnék most elő azon uniós „szereplők” nevével, akik a közelmúltban súlyos jogsértéseket követtek el, de azért még mindig ott terpeszkednek – na nem a jog asztalánál, hanem a húsosfazéknál. Mintha mi sem történt volna.

Alig néhány napja meg azt olvashattuk, hogy bizonyos Federica Mogherini, akit, mint az EU egykori külpolitikai vezetőjét tisztelhettünk, korrupciós botrányba keveredett, meg közbeszerzési csalással is gyanúsítják. Nem egyedül, társai is vannak az EU magas rangú tisztviselői közül. Mondhatnánk, hogy ennyi év után szemünk se rebben, amikor a jogállamiság fogadatlan prókátorai rendre bűnügyekbe keverednek, hiszen igazi retorzió még csak véletlenül sem éri őket. Eva Kaili például úgy visszaült az unió egyik trónjára, mintha soha semmi bűnt el nem követett volna. A bőröndökben hurcolászott pénzek pedig némák maradtak. Ezt jelenti ugyanis az uniós demokrácia. Én lopok, te meg elnézed. Ennyi. Számos példát sorolhatnánk még Von der Leyen és tiszteletre nem méltó körének különleges ügyeiről, de fölösleges, hiszen olvashatunk ezekről sokat, csak éppen semmi érdemleges nem történik. Hiszen ezek az ügyek kizárólag a demokráciát óhajtják védelmezni.

Nos, a jog asztala cseppet sem úgy van megterítve, hogy arról mindenki egyaránt vehet. A csudát! A jog asztaláról csak ők, a kiválasztottak vehetnek. És vesznek is! Persze a jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené? Hogyan magyarázható meg egy tisztességes magyar állampolgárnak az, hogy jószerével naponta ömlik a pénz a velejéig korrupt, s már bizony jóval a háború előtt végtelenül korrupt Ukrajnába? Nem magyarázható meg! A hazugságokra építkezők ugyanis felkészültek. A jogot – a nemzetközit is – már régen talonba tették, s úgy lopnak, csalnak, támogatnak, ítélnek, büntetnek – például bennünket folyton folyvást –, ahogy éppen tetszik nekik. S közben a demokráciáról hablatyolnak. Talán ez utóbbi „tulajdonságuk” a leginkább visszataszító. Ha csak arra gondolunk, hogy a németeknél az AfD nevű pártot folyton támadások érik, miközben persze tombol náluk is a demokrácia, avagy elnézzük, amint fél Európa retteg a migránsok bűnügyei, gyilkosságai miatt, de semmi érdemleges lépést nem tesznek, hogy a helyzet javuljon, akkor szomorúan azt kell megállapítanunk, hogy bizony ennek a mára már minősíthetetlen társaságnak ez jelenti a demokráciát.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem is a jog rabságában és csapdájában élünk mi valójában. Hanem a hazugságok csapdájában. Az, hogy Brüsszel folyton folyvást, s már régen visszaél hatalmával, az tény. Az, hogy Európa a szellemi és gazdasági összeomlás jeleit mutatja még a legtájékozatlanabb emberek számára is, az szintén tény. Hol van itt a jog? Hol van az igazság? Hol az a bizonyos jognak asztala, melyről nagy költőnk azt írta, hogy „a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet”? Nos, egyelőre nem itt van. Valahová másfelé ment. Viszont a jogtalanság asztalánál igencsak sokan ülnek. És senki sem zavarja meg asztaltársaságukat. Európában legalább is nem.

Nahát! Most vettem észre, hogy jó két évvel ezelőtt írtam már a jogról meg az asztaláról. Nem szép dolog, hogy elfelejtettem. Egy mondatot visszaidézek belőle. „őrültek, alkalmatlanok, hivatásos hazudozók próbálják – jelzem elég nagy sikerrel – megzavarni a teremtett életet, s irányítani a világot a magasságos Európai Unióban, s közben demokráciáról elmélkednek, s oktatgatnak bennünket, ahelyett, hogy a saját házuk táján söprögetnének. A jog asztala pedig bizony igencsak elhanyagolt.”

A fentebbi pár mondathoz még hozzáteszem, hogy mára már nem is a jog, hanem a jogtalanság rabságában élünk. S a mögöttünk hagyott éveket, meg az Európai Unió munkálkodását nézve, tetszik, nem tetszik, de meg kell állapítanunk, hogy bizony ez az a hely, ahol semmi sem változik, ahol áll az idő!

A szerző újságíró

(Borítókép: Eva Kaili, az Európai Parlament korábbi alelnöke.)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIsten

Az elit célja a totális tudatmódosítás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekLiverpool FC

Az UEFA és Slot is méltatta Szoboszlait, aki meg is szólalt a győztes BL-gólja után

Magyar Nemzet avatarja

A Liverpool vezetőedzője a magyar válogatottat is szóba hozta az Inter elleni siker után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu