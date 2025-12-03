Otthon startalbérletpiaciroham

Az Otthon start program meglepő hatással lehet a népességre

Elmozdulás érezhető a lakásvásárlók életkorának összetételében. Az Otthon start miatt nőtt a 18–40 éves lakásvásárlók aránya, és az igénylők élethelyzete alapján akár a népességfogyás csökkentésében is szerepet játszhat a program.

M. Orbán András
2025. 12. 03. 5:30
Nem az első eset, hogy alaptalan támadás éri a szepemberben induló Otthon start programot
Az Otthon start program és a 35 év alatti fiataloknak járó munkáltatói lakhatási támogatás 2025-ben együtt kínálnak új lehetőségeket a fiatalok otthonteremtéséhez és munkaerőpiaci helyzetük stabilizálásához Forrás: Shutterstock
Érdekes jelenség figyelhető meg az ingatlanvásárlók, pontosabban érdeklődők korösszetételében – mondta lapunknak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A 18–35 éves korosztály az ingatlankeresők, érdeklődők 25-30 százalékát adta, míg július és november között (a statisztikát torzító szeptembert nem számolva amikor is tömegével adták be az Otthon start igényléseket) a 18–40 évesek az aktív érdeklődők 37 százalékát tették ki – hívta fel a figyelmet a szakértő az elmozdulásra. Nem mellesleg mindez összhangban van az Otthon start igénylőinek átlagéletkorával, ami 34 év. Ráadásul az igénylők négyötöde legfeljebb negyvenéves.

20170726 albérlet diák lakhatás lakáskiadás diáknak albérleti árak kaució kulcs lakás ingatlan pénz forint lakásbérlés
Fotó: Székelyhidi Balázs

Még egy érdekes párhuzam megfigyelhető, ez pedig a házasságkötések számának változása. A KSH szerint szeptemberben 17, októberben 14 százalékkal többen kötöttek házasságot az előző év azonos időszakához képest, ami azért figyelemre méltó, mert a többség jellemzően nem az őszi hónapokat választja az esküvőhöz. 

Mint ismert, az Otthon start nem kötődik sem házasságkötéshez, sem gyermekvállaláshoz, ám a csok plusszal és a falusi csokkal is kombinálható, aki pedig nem csupán az elsőlakás-vásárlók kedvezményével szeretne élni, tudatos döntést hoz.

Balogh László felhívta a figyelmet még egy összefüggésre. A csok plusz adta lehetőség önmagában (legfeljebb 15 millió forint szintén 3 százalékos kamatra) nagyvárosokban egyre kevesebbet ér, ám kombinálva már nagyobb távlatokat nyit meg a családtervezők körében. Az Otthon start mellett más is szól, hiszen a piacra belépni, elindulni sokszor jóval nehezebb, mint továbblépni. Ugyancsak tudatosságra utal, hogy az Otthon start igénylőinek több mint negyven százaléka házas. Képbe jön, jöhet még az önrészként is hasznosítható babaváró hitel, akár csak akkora mértékben, amiből az ingatlanszerzési illetéket ki lehet fizetni – vetette fel a szakértő. 

Szavaiból kitűnik, azok is lehetőséget látnak az Otthon startban, akik elindulni szeretnének, és azok is, akik továbblépnének és mindenképp (további) gyereket terveznek.

A szakértő korábban úgy fogalmazott: nem az egyről a kettőre jutás jelentette tehát az igazi kihívást, hiszen belépett a babaváró és a falusi csok (tágabban véve pedig a munkáshitel is), hanem sok elsőlakás-vásárló egyszerűen nem tudott piacra lépni vagy pedig egyre távolodott attól, hogy megvehesse élete első saját otthonát.

Szintén írtunk róla és továbbra is igaz, hogy az ingatlanpiac és a demográfia ezen a ponton kapcsolódik össze. A demográfiai mutatók ugyanis összefüggenek a lakhatási feltételekkel, és a szakértő szerint ha ezek javulnak, fokozatosan sikerül felépíteni a közös életet, nagyobb a kiszámíthatóság, nőhet a gyerekvállalási kedv, vagy pedig akinek már van gyereke, szívesebben vállal eggyel többet. Ha jövedelemarányosan nézzük, ez szintén a saját lakás igényének irányába mutat, még a lehető legjobb bérlő-tulajdonos viszony esetén is bizonytalansági tényező lehet, hogy a bérelt ingatlant eladják a fejük fölül. 

Nem véletlen tehát, hogy a kormányzat a tulajdonszerzést támogatja – az egész régióban kilencven százalék körüli a saját tulajdonú ingatanok aránya.

 Láthatóan erre kitartóan van igény, a fix 3 százalékos hitelre pedig érdeklődés, elmaradt a nyár végi albérletpiaci roham, de az ilyenkor ősz végén megszokottnál is nagyobb a kínálat, hiszen sok potenciális bérlő gondolkodik inkább saját lakásban, amihez – a keresleti ingatlandrágulás ellenére – az Otthon start még mindig az elérhető legjobb lehetőséget kínálja.

