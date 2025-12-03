Az Otthon start program meglepő hatással lehet a népességre

Érdekes jelenség figyelhető meg az ingatlanvásárlók, pontosabban érdeklődők korösszetételében – mondta lapunknak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A 18–35 éves korosztály az ingatlankeresők, érdeklődők 25-30 százalékát adta, míg július és november között (a statisztikát torzító szeptembert nem számolva amikor is tömegével adták be az Otthon start igényléseket) a 18–40 évesek az aktív érdeklődők 37 százalékát tették ki – hívta fel a figyelmet a szakértő az elmozdulásra. Nem mellesleg mindez összhangban van az Otthon start igénylőinek átlagéletkorával, ami 34 év. Ráadásul az igénylők négyötöde legfeljebb negyvenéves.

Fotó: Székelyhidi Balázs

Még egy érdekes párhuzam megfigyelhető, ez pedig a házasságkötések számának változása. A KSH szerint szeptemberben 17, októberben 14 százalékkal többen kötöttek házasságot az előző év azonos időszakához képest, ami azért figyelemre méltó, mert a többség jellemzően nem az őszi hónapokat választja az esküvőhöz.

Mint ismert, az Otthon start nem kötődik sem házasságkötéshez, sem gyermekvállaláshoz, ám a csok plusszal és a falusi csokkal is kombinálható, aki pedig nem csupán az elsőlakás-vásárlók kedvezményével szeretne élni, tudatos döntést hoz.

Balogh László felhívta a figyelmet még egy összefüggésre. A csok plusz adta lehetőség önmagában (legfeljebb 15 millió forint szintén 3 százalékos kamatra) nagyvárosokban egyre kevesebbet ér, ám kombinálva már nagyobb távlatokat nyit meg a családtervezők körében. Az Otthon start mellett más is szól, hiszen a piacra belépni, elindulni sokszor jóval nehezebb, mint továbblépni. Ugyancsak tudatosságra utal, hogy az Otthon start igénylőinek több mint negyven százaléka házas. Képbe jön, jöhet még az önrészként is hasznosítható babaváró hitel, akár csak akkora mértékben, amiből az ingatlanszerzési illetéket ki lehet fizetni – vetette fel a szakértő.

Szavaiból kitűnik, azok is lehetőséget látnak az Otthon startban, akik elindulni szeretnének, és azok is, akik továbblépnének és mindenképp (további) gyereket terveznek.

A szakértő korábban úgy fogalmazott: nem az egyről a kettőre jutás jelentette tehát az igazi kihívást, hiszen belépett a babaváró és a falusi csok (tágabban véve pedig a munkáshitel is), hanem sok elsőlakás-vásárló egyszerűen nem tudott piacra lépni vagy pedig egyre távolodott attól, hogy megvehesse élete első saját otthonát.