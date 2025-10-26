Így lehet befektetés az Otthon start hitelből

A fix 3 százalékos hitel valóban hozott áremelkedést és keresletnövekedést is, ám a drágulás egy tízéves folyamat része, 2016 óta átlagosan három és fészeresére növekedtek a hazai ingatlanárak – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ez az árváltozás nem független a vagyoni helyzettől, hiszen a hazai ingatlantulajdonosok pozíciója érdemben nem változott.

Az Otthon start igénylőinek zöme negyven év alatti, kevésbé valószínű, hogy vagyonos befektetői rétegről lenne szó. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

A lakástámogatási elemek is tíz évvel ezelőtt jelentek meg a piacon, célzottan a házasokat, gyerekvállalásban gondolkodókat segítve.

Nem az egyről a kettőre jutás jelentette tehát az igazi kihívást, hiszen belépett a babaváró és a falusi csok (tágabban ideértve pedig a munkáshitel is), hanem sok elsőlakás-vásárló egyszerűen nem tudott piacra lépni vagy pedig egyre távolodott attól, hogy megvehesse élete első saját otthonát

– magyarázta a szakértő. Felidézte, a hazai lakóingatlanok kilencven százaléka saját tulajdonú. Írtunk róla, ez az arány a visegrádi régió térségeiben hasonlóan magas, az ingatlan vagyontárgynak és bizonyos értelemben befektetésnek is számít.

A kritikák szerint – reagált Balogh László – sokan kimaradtak a családalapításhoz kötött támogatásokból, azonban most a statisztikák szerint az Othon start igénylőinek négyötöde negyven év alatti (átlagéletkoruk 34 év). Igaz, az ingatlanpiacra két-három hónap alatt plusz tizenötezren léptek be, ilyen rövid idő alatt ekkora keresletnövekedés pedig szükségszerűen áremelkedéseket okozott, hiszen nem lehetséges olyan forgatókönyv, hogy a piacot közben „befagyasztjuk”.

Balogh László rámutatott, éves összevetésben pont Kelet-Magyarország drágult jobban, és Nyugat-Magyarország, illetve Pest vármegye kevésbé, amivel zárult az árolló, járulékosan pedig a keleti részben élők (ingatlan)vagyoni helyzete javult. Minden méretű és típusú településen feljebb mentek ugyanis az árak. A főváros árszintje csak részben függ össze ezzel, az árakat itt elsődlegesen nem az Otthon start, hanem az állampapírpiacról az ingatlanokhoz visszatérő befektetők által generált kereslet húzta felfelé.

Ehhez képest a fix 3 százalékos hitel hatása elenyésző volt

– mutatott rá Balogh László.