Dibusz szerint látszott, hogy Szoboszlai Dominiket bántotta, ami két éve történt

tavaly őszi sérülése után gyakorlatilag lett a magyar válogatott első számú kapusa, ő védte végig mind a nyolc Eb-selejtezőt, amelynek a végén csapata a szerbeket megelőzve, csoportja első helyezettjeként jutott ki a jövő évi németországi tornára. A Nemzeti Sport osztályzatai alapján Dibusz lett 7,4-es átlaggal a válogatott legjobb játékosa a kvalifikáció alatt.

Dibusz Dénes volt az Eb-selejtezőkön az egyik biztos pont. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– A Szerbia és a Montenegró elleni két találkozón voltak bravúrjaim, amelyekre nagy szükség volt. Nem hasonlítgatom magam a többiekhez, inkább örülök, hogy kiegyensúlyozott teljesítménnyel megháláltam a bizalmat – hárította el szerényen a dicséretet Dibusz a lapnak adott interjúban, majd inkább a csapattársait méltatta: – Mindenki büszke lehet magára, mert minőségi játékosok kiesése ellenére is elértük a célunkat. Ráadásul többen kevés játéklehetőséget kapnak a klubjukban, így még inkább tiszteletre méltó, hogy többször az utolsó percekben, hátrányból mentettünk pontot. Minden körülmények között érezhető a csapaton az erő.

Dibusz itt arra utalt, hogy többek közt és Varga Barnabás sérülésével több alapember hiányzott, így Litvánia, Bulgária és Montenegró ellen is vért kellett izzadni a veretlen mérleg megőrzéséhez.

Dibusz a harmadik Eb-jén először léphet pályára

A Fradi kapusa már a 2016-os Eb-n is ott volt, de akkor Király Gábor, legutóbb 2021-ben pedig Gulácsi Péter cseréjeként egyetlen percet sem játszott. Harmadjára eljöhet az ő ideje? – Addig még sok idő eltelik – reagált a felvetésre. – Lesznek felkészülési mérkőzéseink, a klubokban is rengeteg feladat vár ránk, kár lenne most még erről beszélni. Szeretnék továbbra is jól szerepelni a Fradiban és a nemzeti csapatban, és ahhoz, hogy a jövő évi kontinenstornán ott legyek, így kell folytatnom. Bízom benne és minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ha már kijutok az Európa-bajnokságra, pályára is lépjek!

Szoboszlai ezért akart bizonyítani

Dibusz kitért arra is, hogy az előző két Eb tapasztalata sokat számíthat Németországban, ugyanakkor a mostani csapat vezérének, Szoboszlai Dominiknek ez lesz az első nagy tornája, mivel 2021-ben sérülés miatt nem lehetett a csapat tagja.