PL-botrány: felpofozta a saját csapattársát, kiállították, de az edzőjének ez tetszett

Nem mindennapi jelenet játszódott le hétfő este a Premier League-ben. Az Everton szenegáli játékosa, Idrissa Gueye a 13. percben saját csapattársával, Michael Keane-vel veszett össze. Gueye annyira felhúzta magát, hogy felpofozta az angolt, majd a csapat kapusának kellett közbeavatkoznia, hogy meg ne verjék egymást a pályán. A játékvezető ezt végignézte, aki Gueye-nek egyből piros lapot adott. Az Everton hiába játszott innentől emberhátrányban, a Manchester United otthonában 1-0-ra nyert, ezzel pedig a 11. helyre fellépett, éppen a Liverpoolt megelőzve.

David Moyes csapata, az Everton emberhátrányban is nyert a Manchester United otthonában a Premier League-ben (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

A Premier League-edző szerint nincs itt semmi látnivaló

David Moyes már sok mindent látott edzőként, a 62 éves szakember 1997 óta dolgozik a Premier League-ben, Gueye esetét azonban érdekes szempontból közelítette meg a lefújás után.

Szeretem, amikor a játékosaim egymással harcolnak, ha valaki nem a megfelelő dolgot teszi.

Ha győztes csapatot akarsz, akkor elengedhetetlen, hogy olyan játékosokra van szükséged, akik így viselkednek, és azt a rugalmasságot és keménységet, ami eredményt hozott nekünk, akkor olyan játékosokra van szükséged, akik így viselkednek. Ha viszont nincs a piros lap, nem hiszem, hogy bárkit is meglepett volna a stadionban. A játékvezetőnek kicsit többet kellett volna gondolkodnia a döntésén – nyilatkozta Moyes a kameráknak.

Az MU korábbi edzője hozzátette, Gueye az öltözőben bocsánatot kért a társaktól, amiért nehéz helyzetbe hozta a csapatot. Az Everton játékosai a győzelem után érthető módon gyorsan elfogadták a bocsánatkérést.

Gueye a közösségi médiában is posztolt az esetről

„Először is szeretnék bocsánatot kérni a csapattársamtól, Michael Keane-től. Teljes mértékben vállalom a felelősséget a tettemért. bocsánatot kérek a többi csapattársamtól, a stábtól, a szurkolóktól és a klubtól. Ami történt a pályán, az nem én voltam, nem ilyen értékeket képviselek. Az érzelmek néha hevesek lehetnek, de semmi nem indokolja ezt a viselkedést. Esküszöm rá, hogy soha többe nem fog ez előfordulni” – írta Gueye az Instagram-oldalán egy 24 óráig elérhető történetben.