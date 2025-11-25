dróntámadásJurij Szluszardrónmaradványdetonációorosz-ukrán háború

Drónokkal támadnak a békéről papoló ukránok

Az éjszaka folyamán újabb ukrán dróntámadások érték Oroszország déli térségeit: Krasznodarban és a Rosztovi területen több település is célponttá vált. A hivatalos orosz beszámolók szerint a támadássorozat nem csupán komoly pusztítást hagyott maga után, hanem civil áldozatokat is követelt. A lakóházakat és ipari létesítményeket ért találatok ismét rámutatnak arra, hogy Kijev drónháborúja egyre kiterjedtebb és vakmerőbb formát ölt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 9:01
Az éjszaka folyamán újabb ukrán dróntámadások érték Oroszország déli térségeit Forrás: AFP
Jurij Szluszar rosztovi kormányzó beszámolója szerint a mostani légicsapások ismét civil áldozatokat követeltek: három helyi lakos meghalt, további nyolc embert kórházba kellett szállítani. A sérültek mind Taganrog és a Neklinovszkij járás településein éltek, amelyek az utóbbi időben többször is célkeresztbe kerültek. A dróntámadások következtében Taganrogban több lakóépület – köztük két nagy panelház és egy családi otthon – homlokzata, ablaksora súlyosan megrongálódott, az ipari zónában pedig egy raktárépület teljesen lángba borult. A környező falvakban sem volt nyugalom: két lakóház vált használhatatlanná, miután az egyikben tűz ütött ki, a másiknál pedig a megsérült gázvezeték miatt alakult ki újabb tűzfészek – számolt be róla a RIA Novosztyi forrásaira hivatkozva az Origo.

Az éjszaka folyamán újabb ukrán dróntámadások érték Oroszország déli térségeit Fotó: AFP

Az orosz védelmi tárca közlése szerint a légvédelem összesen 16 drónt semmisített meg a térség fölött, ám így sem sikerült minden eszközt feltartóztatni.

Krasznodar sem maradt ki az éjszakai támadások láncolatából. A helyi kormányzó tájékoztatása alapján hat ember sérült meg, többségük Novorosszijszkban. A kikötővárosban öt lakótelepi épület és két családi ház rongálódott meg a detonációk erejétől, ami jól mutatja, hogy a drónháború súlypontja egyre inkább a civil infrastruktúrára helyeződik. 

Krasznodar belvárosában is érződött az éjszakai támadások hatása: többemeletes lakótömbök közelében szétszóródott drónmaradványokat találtak, és három épület ablakai a lökéshullámok miatt betörtek. 

A helyiek szerint a detonációk jól hallhatóak voltak, a környéken több utcát ideiglenesen lezártak.

A védelmi tárca közlése szerint a légvédelem összesen 76 drónt lőtt le a térség felett, ami jól mutatja, milyen méretű rajcsapást kellett feltartóztatniuk az éjszaka során. A hatóságok jelenleg is elemzik a becsapódások körülményeit és a támadás útvonalát. Eközben több településen már dolgoznak a károk felmérésén és a helyreállításon, mivel a drónháború újabb hulláma ismét a civil infrastruktúrát sújtotta leginkább.

Halálos dróntámadás Harkivban

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy vasárnap éjjel újabb brutális orosz dróntámadás érte Harkivot: a becsapódások következtében négy civil meghalt, tizenhét ember pedig sérülésekkel került kórházba, köztük két kiskorú is. A helyszíni beszámolók szerint több lakóház lángba borult, egy közműlétesítmény is kigyulladt.

Borítókép: Lángoló melléképület egy dróntámadás után (Fotó: AFP)

