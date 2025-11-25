Drónokkal támadnak a békéről papoló ukránok

Jurij Szluszar rosztovi kormányzó beszámolója szerint a mostani légicsapások ismét civil áldozatokat követeltek: három helyi lakos meghalt, további nyolc embert kórházba kellett szállítani. A sérültek mind Taganrog és a Neklinovszkij járás településein éltek, amelyek az utóbbi időben többször is célkeresztbe kerültek. A dróntámadások következtében Taganrogban több lakóépület – köztük két nagy panelház és egy családi otthon – homlokzata, ablaksora súlyosan megrongálódott, az ipari zónában pedig egy raktárépület teljesen lángba borult. A környező falvakban sem volt nyugalom: két lakóház vált használhatatlanná, miután az egyikben tűz ütött ki, a másiknál pedig a megsérült gázvezeték miatt alakult ki újabb tűzfészek – számolt be róla a RIA Novosztyi forrásaira hivatkozva az Origo.

Az éjszaka folyamán újabb ukrán dróntámadások érték Oroszország déli térségeit Fotó: AFP

Az orosz védelmi tárca közlése szerint a légvédelem összesen 16 drónt semmisített meg a térség fölött, ám így sem sikerült minden eszközt feltartóztatni.

Krasznodar sem maradt ki az éjszakai támadások láncolatából. A helyi kormányzó tájékoztatása alapján hat ember sérült meg, többségük Novorosszijszkban. A kikötővárosban öt lakótelepi épület és két családi ház rongálódott meg a detonációk erejétől, ami jól mutatja, hogy a drónháború súlypontja egyre inkább a civil infrastruktúrára helyeződik.

Krasznodar belvárosában is érződött az éjszakai támadások hatása: többemeletes lakótömbök közelében szétszóródott drónmaradványokat találtak, és három épület ablakai a lökéshullámok miatt betörtek.

A helyiek szerint a detonációk jól hallhatóak voltak, a környéken több utcát ideiglenesen lezártak.