Halálos dróntámadás Harkivban: a béketárgyalások közben csaptak le az oroszok

Oleh Szinjehubov kormányzó tájékoztatása szerint a sebesültek között két nagyon fiatal gyermek is van, mindössze 11 és 12 évesek. A támadó drónok több városrészt szinte egyszerre értek el, három lakóház teljesen kiégett, és két további kerületben is súlyos szerkezeti károk keletkeztek. A mentőalakulatok egész éjszaka dolgoztak, hogy elérjék az esetleges túlélőket a romok között – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

A támadó drónok több városrészt szinte egyszerre értek el Fotó: AFP

Drónok csaptak le Harkivra

A légicsapás időpontja külön figyelmet érdemel: éppen akkor történt, amikor Washington és Kijev képviselői Genfben a háború lezárásának lehetséges forgatókönyveiről egyeztettek.