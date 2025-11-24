HarkivKijevlégicsapásorosz-ukrán háborúdróntámadás

Halálos dróntámadás Harkivban: a béketárgyalások közben csaptak le az oroszok

Vasárnap éjjel újabb brutális orosz dróntámadás érte Harkivot: a becsapódások következtében négy civil meghalt, tizenhét ember pedig sérülésekkel került kórházba, köztük két kiskorú is. A helyszíni beszámolók szerint több lakóház teljesen lángba borult, egy közműlétesítmény is kigyulladt, és a mentők még mindig az összeomlott épületek alatt rekedtek után kutatnak.

Vasárnap éjjel újabb brutális orosz dróntámadás érte Harkivot Forrás: AFP
Oleh Szinjehubov kormányzó tájékoztatása szerint a sebesültek között két nagyon fiatal gyermek is van, mindössze 11 és 12 évesek. A támadó drónok több városrészt szinte egyszerre értek el, három lakóház teljesen kiégett, és két további kerületben is súlyos szerkezeti károk keletkeztek. A mentőalakulatok egész éjszaka dolgoztak, hogy elérjék az esetleges túlélőket a romok között – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

A támadó drónok több városrészt szinte egyszerre értek el,
A támadó drónok több városrészt szinte egyszerre értek el Fotó: AFP

Drónok csaptak le Harkivra

A légicsapás időpontja külön figyelmet érdemel: éppen akkor történt, amikor Washington és Kijev képviselői Genfben a háború lezárásának lehetséges forgatókönyveiről egyeztettek. 

Harkiv térsége az elmúlt hónapokban fokozott orosz támadások célpontjává vált. A frontvonaltól távolabb fekvő városok és kisebb települések sem érzik magukat biztonságban, hiszen a csapások egyre kiszámíthatatlanabbul érik őket, ami növekvő bizonytalansághoz vezet a lakosság körében.

A mostani vérengzést mindössze néhány nappal előzte meg egy újabb tragédia: november 18-án Beresztinben egy 17 éves lány vesztette életét, és kilenc ember sérült meg egy éjszakai orosz rakétacsapás miatt. A sorozatos támadások jól mutatják, hogy a térség továbbra is az orosz hadműveletek célkeresztjében marad.

Borítókép: Mentőalakulatok dolgoznak, hogy elérjék az esetleges túlélőket a romok között (Fotó: AFP)

