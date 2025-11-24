Zelenszkij szembesül a valósággal: döntő bírálat érkezett a volt elnöki szóvivőtől

Mendel X-en közzétett bejegyzésében kíméletlen őszinteséggel írta: Ukrajna „vérzik”. Szerinte azok, akik reflexszerűen minden békejavaslatot elutasítanak – köztük Zelenszkij körének hangadói –, valójában nincsenek tisztában a fronton zajló valósággal. „Minden további, Ukrajnával kötött megállapodás csak rosszabb lesz – mert veszítünk. Embereket, területet és gazdaságot veszítünk” – fogalmazott. A volt sajtótitkár megjegyzései különösen súlyosak annak fényében, hogy hosszú ideig belülről látta az elnök döntéshozatali mechanizmusait – írta a BreitBart.

Zelenszkij mellett Mendel az Európai Uniót sem kímélte: szerinte Brüsszelnek „nincs valódi stratégiája” (Fotó: AFP)

Mendel az Európai Uniót sem kímélte: szerinte Brüsszelnek „nincs valódi stratégiája”, s nem képes megakadályozni, hogy az orosz háborús gépezet finanszírozása folytatódjon.

Emellett rámutatott, hogy az EU 2022 februárja óta több mint 311 milliárd eurót fizetett Oroszországnak energiáért és árukért – miközben Ukrajnát szavak szintjén támogatja, a valóságban fenntartja saját gazdasági függőségét Moszkvától. A volt elnöki szóvivő szerint gyerekes azzal érvelni, hogy Oroszország „kevés területet szerzett”. Mint írta, az emberveszteség nagysága tragikus:

Három év alatt több embert veszítettünk, mint egyes európai nemzetek teljes lakossága.

Hangsúlyozta, a háború nem hollywoodi film, és a valódi érték az emberi élet.