ZelenszkijOroszországEurópai Unióorosz-ukrán háborúTrumpgazdaság

Zelenszkij szembesül a valósággal: döntő bírálat érkezett a volt elnöki szóvivőtől

Az ukrán elnöki hivatal volt sajtótitkára, Julija Mendel példátlan nyíltsággal szólította fel országát, hogy fogadja el a javasolt békemegállapodást Oroszországgal. A korábban Zelenszkij egyik legközelebbi kommunikációs embereként ismert Mendel mostani kiállása arról tanúskodik: Ukrajna vezetésén belül is egyre erősebb a feszültség, s mind többen érzik úgy, hogy az elnök stratégiai irányvesztése miatt súlyos árat fizet az ország. Mendel az Európai Uniót sem kímélte.

Sebők Barbara
2025. 11. 24. 15:19
Ukrajna vezetésén belül is egyre erősebb a feszültség Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mendel X-en közzétett bejegyzésében kíméletlen őszinteséggel írta: Ukrajna „vérzik”. Szerinte azok, akik reflexszerűen minden békejavaslatot elutasítanak – köztük Zelenszkij körének hangadói –, valójában nincsenek tisztában a fronton zajló valósággal. „Minden további, Ukrajnával kötött megállapodás csak rosszabb lesz – mert veszítünk. Embereket, területet és gazdaságot veszítünk” – fogalmazott. A volt sajtótitkár megjegyzései különösen súlyosak annak fényében, hogy hosszú ideig belülről látta az elnök döntéshozatali mechanizmusait – írta a BreitBart.

Zelenszkij mellett Mendel az Európai Uniót sem kímélte: szerinte Brüsszelnek „nincs valódi stratégiája”
Zelenszkij mellett Mendel az Európai Uniót sem kímélte: szerinte Brüsszelnek „nincs valódi stratégiája” (Fotó: AFP)

Mendel az Európai Uniót sem kímélte: szerinte Brüsszelnek „nincs valódi stratégiája”, s nem képes megakadályozni, hogy az orosz háborús gépezet finanszírozása folytatódjon. 

Emellett rámutatott, hogy az EU 2022 februárja óta több mint 311 milliárd eurót fizetett Oroszországnak energiáért és árukért – miközben Ukrajnát szavak szintjén támogatja, a valóságban fenntartja saját gazdasági függőségét Moszkvától. A volt elnöki szóvivő szerint gyerekes azzal érvelni, hogy Oroszország „kevés területet szerzett”. Mint írta, az emberveszteség nagysága tragikus: 

Három év alatt több embert veszítettünk, mint egyes európai nemzetek teljes lakossága.

Hangsúlyozta, a háború nem hollywoodi film, és a valódi érték az emberi élet.

A békefolyamatokról időközben újabb részletek szivárognak ki. Marco Rubio amerikai külügyminiszter Genfben tárgyalt egy 28 pontos tervről, amelyet Steve Witkoff különmegbízottal dolgozott ki. A dokumentumot az ukrán védelmi miniszter, Rusztem Umerov módosította, ami arra utal, hogy Kijev – legalábbis a védelmi tárca szintjén – tárgyalási készséget mutat.

A Fehér Ház közleménye szerint a washingtoni és kijevi delegáció között folytatott egyeztetések „konstruktívak és tiszteletteljesek” voltak, a felek érdemi előrelépést értek el az álláspontok közelítése felé. 

Bár hangsúlyozták: minden jövőbeli megállapodásnak Ukrajna szuverenitását kell megőriznie, a béke „fenntartható és igazságos” formáját keresik.

Mendel megszólalása ugyanakkor azt jelzi, hogy Zelenszkij környezetében is egyre kevésbé elfogadott a háború folytatásának narratívája. 

Zelenszkij elszigetelődik

Az elnök – aki korábban kategorikusan kizárt minden kompromisszumot – egyre inkább elszigetelődni látszik, miközben az ország gazdasága kimerül, a katonai helyzet romlik, és az emberveszteség tovább nő. Mendel szavai tehát nem csupán egy személyes kiábrándulás dokumentumai: figyelmeztetés is arra, hogy Ukrajna jelenlegi stratégiája fenntarthatatlan, és a vezetés felelőssége ma már aligha hárítható másokra.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Amerikában már a NATO-ból való kilépésről beszélnek

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu