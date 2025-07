Nagy hiányzók a Fradi BL-selejtezős keretében, egy távozóval jól járhatnak a zöld-fehérek

A Ferencváros kedden, az FC Noah otthonában kezdi meg a szereplését a BL idei selejtezősorozatában, a második fordulóban kapcsolódik be a magyar bajnok. A párharcra készülve a Fradi pénteken a honlapján tette közzé a játékoskeretét, amelynek kijelölése Hajnal Tamás sportigazgató elmondása szerint nem volt könnyű feladat.

Baráth Péter nem került be a Ferencváros BL-selejtezős keretébe az FC Noah ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

– A felkészülés végéhez közeledve és a tétmérkőzések előtt kemény döntéseket kell meghoznia a szakmai stábnak. A játékosok nagyon jól dolgoztak, nagyon jó teljesítményt nyújtottak az edzőtáborokban és a felkészülés során. Hangsúlyozom, hogy ez az első két BL-selejtező kerete, amelyen még 24 órával a kezdés előtt lehet változtatni. A vezetőedző is mondta a játékosoknak, hogy senki se gondolja, hogy biztos a helye, hanem továbbra is a maximumon teljesítsenek, mert mindenkire számítunk és minden egyes apró részlet számíthat, hiszen több sorozatban is szeretnénk jól szerepelni – húzta alá Hajnal Tamás.

A Ferencváros kerete az FC Noah elleni BL-selejtezős párharcra Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Őri Levente

Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Őri Levente Védők: Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann, Kaján Norbert, Cebrail Makreckis, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor

Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann, Kaján Norbert, Cebrail Makreckis, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Cadu, Habib Maiga, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Tóth Alex, Kristoffer Zachariassen

Naby Keita, Jonathan Levi, Cadu, Habib Maiga, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Tóth Alex, Kristoffer Zachariassen Támadók: Daniel Arzani, Alekszandar Csirkovics, Lenny Joseph, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás, Edgar Szevikjan

A listán nem szerepel Raul Gustavo és Baráth Péter neve sem, nem véletlenül, legalábbis ha hinni lehet a sajtóértesüléseknek. A Csakfoci arról számolt be, hogy a brazil játékos az MLS-ben szereplő New York City FC-nél köthet ki, ezzel pedig a zöld-fehérek jól járhatnak, hiszen Gustavo személyében nem alapember távozna, és a tavaly nyáron érkezett futballistáért a pletykák szerint 200 ezer eurós vételárhoz képest most ennek az összegnek az ötszöröséért adhatnak túl rajta.

A ferencvárosi ügyekben jól értesült ulloi129.hu pedig lengyel forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az FTC a Raków Czestochowával tárgyal Baráth Péter eladásáról, ám az eddigi ajánlatokat rendre visszautasította a magyar klub. A védekező középpályás éppen a lengyeleknél volt kölcsönben az elmúlt másfél évben, de a Raków nem élt időben a kivásárlási jogával, Wladyslaw Koczerhin viszont megsérült, ezért most nagyon szeretnék megszerezni Baráthot.

A két említett játékoson kívül a magyar válogatott, a tavaszi szezont Kecskeméten kölcsönben töltő Botka Endre is hiányzik a névsorból, ahogyan Gruber Zsombor is. A legnagyobb hiányzó Mohammed Abu Fani, akinek szintén akadnak kérői.