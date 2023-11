Schäfer András visszatért, a nagy napját már Raúl is figyelhette a Bundesligában

Schäfer András kálváriája – remélhetőleg – véget ért. A 22-szeres válogatott magyar középpályás tavaly januárban igazolt az Union Berlin csapatába, ám érkezése óta folyamatosan sérülések nehezítették a dolgát, legutóbb júniusban műtötték meg a jobb sajkacsontjában kialakult fáradásos törés miatt. Ezért ebben a szezonban eddig nem is játszott, a rehabilitációját végezte, s november elején tett közzé hírt arról először, hogy már újra labdás edzéseket végezhet.

Most pedig eljött a nagy visszatérés napja. Schäfer május óta először volt kerettag az Unionban az Augsburg elleni bajnokin, amelynek a 67. percében csereként pályára is küldték őt, tehát a hosszabbítással együtt mintegy félórát futballozott. Ennyi kihagyás után elsőre nem is rossz. Más kérdés, hogy amikor pályára lépett, már „égett a ház”, az Augsburg a 39. percben tizenegyesből szerzett vezetést, amire az Union a második félidő elején – ugyancsak tizenegyesből – nem tudott válaszolni, Knoche kihagyta a büntetőt. A hajrában csak kicsikart egy pontot az Union, a 88. percben Volland mentette 1-1-re a meccset.

Már a Real Madrid legendája, Raúl is figyelte Schäfer Andrásékat?

Az Union Berlin szenved a jelenlegi idényben, 12 forduló alatt kilencszer kikapott, s a most megszerzett ponttal sem mozdult el kiesőhelyekről a Bundesligában. A válogatott szünet alatt le is váltották a helyi hős vezetőedzőt, Urs Fischert, aki 2018 óta összesen 224 meccsen irányította a csapatot. A szurkolók egy nagy molinóval búcsúztak a svájci kedvenctől és segítőjétől a meccs előtt.

Közben pedig már szárnyra kapott a hír, hogy ki veheti át Fischer helyét véglegesen (az Augsburg ellen irányító Marco Grote csak átmeneti megoldás). Az egyik nagy jelölt pedig Raúl, a Real Madrid legendás csatára az Union vezetőedzői posztjára, szellőztette meg a Bild. Raúl eddig nem irányított felnőttcsapatot, jelenleg a Real második együttesét vezeti.

Jelölt még a berlini kispadra Alfred Schreuder, aki tapasztaltabb, korábban a Hoffenheimet és rövidebb ideig a holland Ajaxot is dirigálta. Rajtuk kívül még az Eintracht Frankfurtot tavaly Európa-liga-győzelemre vezető Oliver Glasner szerepel a fővárosiak kívánságlistáján.

Bármelyikük érkezik, Schäfer Andrásra már számíthatnak.

A többi magyar nem lépett pályára

Schäfer játszott egyedül a magyarok közül a Bundesligában ebben a fordulóban. sérülés miatt továbbra sem állt a Freiburg rendelkezésére, amely otthon végzett 1-1-re a Darmstadttal. A Lipcsében végig a kispadon ült a Wolfsburg otthonában, ahol 2-1-re kikapott a csapata. Ugyanitt ugyan megkezdte a labdás edzéseket, sérülése után még ő sem volt bevethető.

