Rendkívüli

Különleges helyről jelentkezik Orbán Viktor és Robert Fico, kövesse nálunk élőben!

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A Fradi korábbi közönségkedvencének triplája okozta Sallóiék vesztét + videó
MLSInter MiamiPintér Dánielsallói dánielLos Angeles GalaxyColumbus CrewJoseph PaintsilSporting Kansas CityGazdag Dániel

A Fradi korábbi közönségkedvencének triplája okozta Sallóiék vesztét + videó

Az MLS Nyugati főcsoportjának két utolsó helyén álló csapata mérkőzött meg egymással, az összecsapásból végül a Los Angeles Galaxy került ki győztesen, amely 4-1-re kiütötte a Sallói Dániellel felálló Sporting Kansas Cityt. A hazaiaknál a Fradi korábbi játékosa, Joseph Paintsil mesterhármast szerzett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 10:46
Joseph Paintsil tarthatatlannak bizonyult a Sporting Kansas City játékosainak Fotó: Ronald Martinez Forrás: Getty Images North America/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el az MLS-ben a Sporting Kansas City, az újabb vereséghez nagyban hozzájárult a Fradi korábbi futballistájának, Joseph Paintsilnek a teljesítménye, aki egy félidő alatt mesterhármast jegyzett a Los Angeles Galaxy színeiben, majd a másodikban kiosztott egy gólpasszt. A vendégeknél Sallói Dániel a 70. percig volt a pályán, edzője ekkor lecserélte.

A ghánai a Fradiban is megfordult
A ghánai a Fradiban is megfordult (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Fradiban is jól ment neki

A Ferencvárosban a 2017–2018-as idényben 27 tétmérkőzésen 10 gólig és hét gólpasszig jutó ghánai szélső már kilenc találatnál jár az MLS idei kiírásában. Paintsil mindössze egy évet töltött a magyar rekordbajnoknál, gyorsan megszerettette magát a zöld-fehérek szurkolóival, majd viharos távozásával még gyorsabban lerombolta azt, amit addig felépített.

Gazdag Dániel csapata, a Columbus Crew a Chicago Fire vendégeként szenvedett kétgólos vereséget, a magyar válogatott támadó 71 percet töltött a pályán a lecserélését megelőzően.

Pintér Dániel ezúttal nem került be az Inter Miami meccskeretébe, Lionel Messiék a Toronto ellen játszottak 1-1-et, amelynek sorozatban ez volt a hetedik döntetlenje.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu