A Fradi korábbi közönségkedvencének triplája okozta Sallóiék vesztét + videó

Sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el az MLS-ben a Sporting Kansas City, az újabb vereséghez nagyban hozzájárult a Fradi korábbi futballistájának, Joseph Paintsilnek a teljesítménye, aki egy félidő alatt mesterhármast jegyzett a Los Angeles Galaxy színeiben, majd a másodikban kiosztott egy gólpasszt. A vendégeknél Sallói Dániel a 70. percig volt a pályán, edzője ekkor lecserélte.

A ghánai a Fradiban is megfordult (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Fradiban is jól ment neki

A Ferencvárosban a 2017–2018-as idényben 27 tétmérkőzésen 10 gólig és hét gólpasszig jutó ghánai szélső már kilenc találatnál jár az MLS idei kiírásában. Paintsil mindössze egy évet töltött a magyar rekordbajnoknál, gyorsan megszerettette magát a zöld-fehérek szurkolóival, majd viharos távozásával még gyorsabban lerombolta azt, amit addig felépített.

Gazdag Dániel csapata, a Columbus Crew a Chicago Fire vendégeként szenvedett kétgólos vereséget, a magyar válogatott támadó 71 percet töltött a pályán a lecserélését megelőzően.

Pintér Dániel ezúttal nem került be az Inter Miami meccskeretébe, Lionel Messiék a Toronto ellen játszottak 1-1-et, amelynek sorozatban ez volt a hetedik döntetlenje.