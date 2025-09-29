Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem a becsületet kell csak megvédeni, hanem a kormány és az állam működőképességét is – itt nézheti élőben! + videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Ez vár csütörtökön a Fradira: életveszélyes szurkolók a derbin, szimuláló belgák
GenkFTCBelgium

Ez vár csütörtökön a Fradira: életveszélyes szurkolók a derbin, szimuláló belgák

A Genk vasárnap 2-1-re megnyerte a limburgi derbit a St. Truiden ellen a belga bajnokság kilencedik fordulójában. A Genk első győzelme volt ez szeptemberben a Jupiler-ligában, ugyanakkor a hazaiak dühöngenek a lefújás után, miután a játékvezető és a videobíró piros lappal és érvénytelenített góllal sújtotta őket a félbeszakadt mérkőzésen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 7:14
Botrány a derbin: a Genk szurkolói miatt félbeszakadt a vasárnapi mérkőzés a bajnokságban Fotó: BRUNO FAHY Forrás: BELGA MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap nemcsak a Ferencváros, hanem a Genk is győzelemmel hangolt a csütörtöki, egymás elleni Európa-liga meccsükre. A belgák szeptemberben először nyertek a bajnokságban, három nyeretlen találkozó  két vereség, egy döntetlen – után találták meg régi énjüket. Ráadásul a Genk a limburgi derbit nyerte meg a St. Truiden ellen idegenben, ami presztízs meccs Belgiumban. 

A Genk az utolsó utáni pillanatban tudott nyerni emberelőnyben
A Genk az utolsó utáni pillanatban tudott nyerni emberelőnyben  Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

A Genknek szerencséje volt a városi derbin

A hazaiak a negyedik percben egy öngóllal megszerezték a vezetést, majd a 23. percben már kettővel mentek, csak a videobíró visszavonta a gólt szabálytalanság miatt – a lentebbi videó alapján minden bizonnyal a passz előtti mozdulatot vette észre a VAR, ennek jogosságát nem szeretnénk firtatni... A Genk az első félidőben gyengén játszott, örülhetett, hogy csak egygólos hátrányban volt, főleg a második találatnál történtek miatt. 

A lefújás után egyébként a belga tévében egy korábbi játékvezető azt mondta, a VAR-korszak előtt ezt a gólt senki nem vette volna el, de miután a vendégek játékosa a földön feküdt, ezért viszanézték az esetet. 

Botrány a derbin: piros lap, szurkolók rendbontása

Majd a második félidő legelején a játékvezető döntése is a vendégeknek kedvezett. A 23 éves Rein Van Helden belépőjét úgy ítélte meg a bíró, hogy sérülésveszélyes mozdulat volt, így piros lapot mutatott fel. A Genk ezt egyből kihasználta, három perccel később egyenlített. 

Az indulatok ezután csak még inkább fokozódtak, már a hajrában történt, hogy a vendégszurkolók rendbontása miatt a játékvezető félbeszakította a mérkőzést. 

Belga beszámolók szerint pár Genk-szurkoló petárdát hajította be a felső karéjról a pályára. A fentebbi képen jól látható, hogy néhány ultra a helyeit elhagyta, és pirotechnikai eszközöket vetett be. Nos, ezután csak sejteni tudjuk, hogy csütörtökön, hazai pályán mire készülnek az ultrák. 

A 15 perces szünet azonban a Genknek jött jól, ahogy csütörtökön a Rangers ellen az Európa-ligában, úgy a bajnokságban is a dél-koreai Oh Hyeon-gyu lőtte a mindent eldöntő gólt. A derbi a 95. percben dőlt el, ezzel az emberelőnyben futballozó Genk két vereség után javított a Jupiler-ligában, de továbbra is csak a kilencedik helyen áll 11 ponttal kilenc forduló után. 

Az St. Truiden edzője forrong, szerinte megint elcsalták a meccset

A lefújás után a hazaiak edzője magából kikelve dühöngött, és a játékvezető teljesítményét kritizálta az elvett gól és a piros lap kapcsán.

– 11 a 11 ellen csak egy csapat volt a pályán, a Genk nem volt velünk egy szinten – kezdte a sajtótájékoztatót Wouter Vrancken. – Van Helden piros lapja a Minél többet nézem vissza az esetet, annál kevésbé értem. A játékvezető azt magyarázta nekem, hogy az ellenfél bokája felett találta el a lábát, ez viszont nem igaz. A visszajátszásokon ennek az ellenkezője látszik. 

Egyszerűen nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk. Míg a Genk második góljánál Nkuba könyökkel nyakon vágta a kapusunkat. Ez tisztán látható volt, de az ítélet elmaradt. Ez már zsinórban a második derbi, amikor ilyenek miatt vesztünk pontokat!

Ismerős ellenfél következik az FTC-nek

  • A Genk–FTC mérkőzést október 2-án, csütörtökön 21 órakor rendezik. A Genk az első meccsét megnyerte a sorozatban csütörtökön Glasgowban, míg a Fradi hazai pályán ikszelt a Viktoria Plzen ellen.
  • A két csapat a Konferencialigában már találkozott 2023-ban. A csoportkörben mindkét meccs döntetlennel végződött – Belgiumban 0-0, Magyarországon 1-1 –, a magyar bajnok gólját akkor Alekszandar Pesics szerezte, a szerb támadó a csehek ellen is főszereplő volt a fejesével.  

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu