Ez vár csütörtökön a Fradira: életveszélyes szurkolók a derbin, szimuláló belgák

Vasárnap nemcsak a Ferencváros, hanem a Genk is győzelemmel hangolt a csütörtöki, egymás elleni Európa-liga meccsükre. A belgák szeptemberben először nyertek a bajnokságban, három nyeretlen találkozó két vereség, egy döntetlen – után találták meg régi énjüket. Ráadásul a Genk a limburgi derbit nyerte meg a St. Truiden ellen idegenben, ami presztízs meccs Belgiumban.

A Genk az utolsó utáni pillanatban tudott nyerni emberelőnyben Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

A Genknek szerencséje volt a városi derbin

A hazaiak a negyedik percben egy öngóllal megszerezték a vezetést, majd a 23. percben már kettővel mentek, csak a videobíró visszavonta a gólt szabálytalanság miatt – a lentebbi videó alapján minden bizonnyal a passz előtti mozdulatot vette észre a VAR, ennek jogosságát nem szeretnénk firtatni... A Genk az első félidőben gyengén játszott, örülhetett, hogy csak egygólos hátrányban volt, főleg a második találatnál történtek miatt.

A lefújás után egyébként a belga tévében egy korábbi játékvezető azt mondta, a VAR-korszak előtt ezt a gólt senki nem vette volna el, de miután a vendégek játékosa a földön feküdt, ezért viszanézték az esetet.

❌ | De 2️⃣-0️⃣ van Keisuke Goto gaat niet door. 🖥️🫵 #STVGNK



Bekijk de #JPL exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/7ff0i4vLnh — DAZN België (@DAZN_BENL) September 28, 2025

Botrány a derbin: piros lap, szurkolók rendbontása

Majd a második félidő legelején a játékvezető döntése is a vendégeknek kedvezett. A 23 éves Rein Van Helden belépőjét úgy ítélte meg a bíró, hogy sérülésveszélyes mozdulat volt, így piros lapot mutatott fel. A Genk ezt egyből kihasználta, három perccel később egyenlített.

🟥 | Rein Van Helden krijgt rood voor deze fout op Zakaria El Ouahdi. 🤔🚿 #STVGNK



Bekijk de #JPL exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/Spo8ditubL — DAZN België (@DAZN_BENL) September 28, 2025

Az indulatok ezután csak még inkább fokozódtak, már a hajrában történt, hogy a vendégszurkolók rendbontása miatt a játékvezető félbeszakította a mérkőzést.

Belga beszámolók szerint pár Genk-szurkoló petárdát hajította be a felső karéjról a pályára. A fentebbi képen jól látható, hogy néhány ultra a helyeit elhagyta, és pirotechnikai eszközöket vetett be. Nos, ezután csak sejteni tudjuk, hogy csütörtökön, hazai pályán mire készülnek az ultrák.

A 15 perces szünet azonban a Genknek jött jól, ahogy csütörtökön a Rangers ellen az Európa-ligában, úgy a bajnokságban is a dél-koreai Oh Hyeon-gyu lőtte a mindent eldöntő gólt. A derbi a 95. percben dőlt el, ezzel az emberelőnyben futballozó Genk két vereség után javított a Jupiler-ligában, de továbbra is csak a kilencedik helyen áll 11 ponttal kilenc forduló után.