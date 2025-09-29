  • Magyar Nemzet
Robbie Keane elárulta miért nem kezdett Varga Barnabás és Tóth Alex

Az NB I nyolcadik fordulójának utolsó találkozóján a címvédő Ferencváros idegenben nyert 2-0-ra a forduló előtt hibátlan mérleggel álló ETO ellen. Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője a meccs után elárulta miért nem volt a kezdőcsapatban a Fradi két válogatott játékosa.

Kibédi Péter
2025. 09. 29. 4:50
Ha nem is volt fölényben a Fradi, a győzelme megérdemelt volt az ETO ellen
Ha nem is volt fölényben a Fradi, a győzelme megérdemelt volt az ETO ellen Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport
A Ferencváros 2–0-ra győzött Győrben a labdarúgó NB I nyolcadik fordulójában, amivel feljött a bajnoki tabella második helyére. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázs elismerte: a Fradi megérdemelten nyert.

Két gólt szerzett a Fradi Győrben, amivel a bajnoki tabella második helyére ugrott
Két gólt szerzett a Fradi Győrben, amivel a bajnoki tabella második helyére ugrott Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Jobb volt a Fradi Győrben

Borbély Balázs a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón rávilágított a két együttes közti különbségre. 

Megérdemelten nyert a Ferencváros, jobb volt. Félénken játszott a csapat az első félidőben, nem mutatta azt az intenzitást, amit szokott

– fogalmazott a győriek edzője, aki szerint a második gól lélektanilag törte meg játékosait, hozzátette: jelenleg még messze vannak az FTC szintjétől és a fiataloknak is lehetőséget ad, ami néha pontokba kerül.

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a győri győzelem után hangsúlyozta, hogy nem a tabella állásával foglalkozik, hanem mindig a következő mérkőzésre készül. 

Jó teljesítményt nyújtottunk, nehéz Győrben nyerni, mindig szoros meccseket játszunk itt. Annak különösen örülök, hogy nem kaptunk gólt 

– értékelt a Ferencváros vezetőedzője, aki a sajtótájékoztatón kitért arra is, hogy miért nem kezdett a Fradiban Varga Barnabás, és Toth Alex - összefoglaló videónkból kiderült miért a kispadon kezdtek. 

 

