FC MidtjyllandEurópa-ligaMaccabi

Kiborultak a dánok, senki sem akar Topolyára utazni

Az FC Midtjylland hétfőn kezdte meg a jegyértékesítést a Maccabi elleni Európa-liga mérkőzésre, amelyet a szerbiai Topolyán rendeznek meg. Ám ez a meccs senkit sem érdekel. Az Európa-ligában az ilyen meccseknek semmi értelme nincsen - legalábbis a dánok szerint.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 18:22
Európa-liga
A dán Midtjylland szurkolói nem akarnak elutazni Szerbiába Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október 23-án, csütörtökön 21.00-kor az izraeli Maccabi csapata a szerbiai Topolyán rendezi meg a dán FC Midtjylland elleni Európa-liga mérkőzését. Mivel az UEFA továbbra sem engedélyezi, hogy az izraeli csapatok hazai pályán játszanak, ezért kell a mérkőzést semleges pályán, ezúttal Topolyán megrendezni.

Európa-liga
Az Európa-liga dán indulója, az FC Midtjylland, amelynek szurkolói nem akarnak Topolyára utazni
(Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Az Európa-liga meccs, amely Dániában senkit sem érdekel

Az FC Midtjylland hétfőn megkezdte a meccsre a jegyek értékesítését, de hamar látszott, hogy itt nem lesz bombaüzlet. Az első napon egyetlen jegyet sem sikerült eladni, s ha ez így marad, akkor erre a mérkőzésre dán szurkoló biztosan nem utazik el a topolyai stadionba.

Mads Hviid Jakobsen, az FC Midtjylland kommunikációs vezetője szerint ez a helyzet senkinek sem jó. A kommunikációs vezető szerint a helyzet majdnem olyan, mint egy évvel ezelőtt - vagy még rosszabb. Egy éve is játszott egymással a két csapat, akkor Belgrádban rendezték meg az összecsapást, amelyen mindössze 200 néző volt jelen. 

Dán egy sem. 

Ráadásul az UEFA kötelezi a csapatokat a jegyek értékesítésére, amelyet a dánok látszatintézkedésnek és teljesen felesleges dolognak tartanak.

Az izraeli Maccabi csapata ebben a szezonban az összes hazai meccsét Topolyán rendezte meg. A nézőszámok a következőképpen alakultak:

  • Dinamo Zagreb - 255 néző
  • Dinamo Kijev - 115 néző
  • Hamrun - 145 néző
  • Pafosz - 654 néző

Ráadásul a dánok megint csak a mérkőzésre esnek be Topolyára. Arra sem kötelezi őket senki, hogy a meccs előtti utolsó edzést a helyszínen rendezzék meg. Erre szerdán Ikastban kerül sor. 

Botrány Izraelben, ezért pihenhetett a Maccabi

A Maccabi úgy érkezik meg Topolyára, hogy vasárnap nem kellett bajnoki meccset játszania, mert a Hapoel elleni városi rangadót biztonsági okokból elhalasztották. A halasztás oka, hogy a két csapat szurkolói nem sokkal a mérkőzés előtt utcai harcba és véres összecsapásokba keveredtek. 

Az utcai harcok mellett a stadionban is tömegverekedés tört ki, ezért a rendőrség úgy döntött, hogy az izraeli bajnokság legnagyobb rangadójának számító meccset nem lehetett lejátszani. A véres összecsapásokban 13 szurkoló és 3 rendőr sérült meg.

Mindez pár nappal azok után történt meg, hogy a Premier League-ben szereplő Aston Villa csapata bejelentette: a Maccabi elleni novemberi Európa-liga mérkőzésről (amelyet Birminghamban rendeznek meg) kizárja az izraeli együttes szurkolóit. 

Birminghamban hatalmas muszlim közösség él, az angol városban attól félnek, hogy zavargások törhetnek ki a Maccabi látogatásakor.

Topolyán ettől nem kell tartani. Ugyanakkor a dán sportsajtó joggal jegyzi meg, hogy az ilyen és ehhez hasonló összecsapásoknak nem sok értelmük van, mert a játékosok sem tudnak úgy felpörögni, mintha egy telt házas mérkőzésen játszanának.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorn Gábor

Egy kínzó kérdés

Bayer Zsolt avatarja

A válaszokat kérjük a szerkesztőségnek elküldeni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.