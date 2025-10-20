Kiborultak a dánok, senki sem akar Topolyára utazni

Október 23-án, csütörtökön 21.00-kor az izraeli Maccabi csapata a szerbiai Topolyán rendezi meg a dán FC Midtjylland elleni Európa-liga mérkőzését. Mivel az UEFA továbbra sem engedélyezi, hogy az izraeli csapatok hazai pályán játszanak, ezért kell a mérkőzést semleges pályán, ezúttal Topolyán megrendezni.

Az Európa-liga dán indulója, az FC Midtjylland, amelynek szurkolói nem akarnak Topolyára utazni

(Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Az Európa-liga meccs, amely Dániában senkit sem érdekel

Az FC Midtjylland hétfőn megkezdte a meccsre a jegyek értékesítését, de hamar látszott, hogy itt nem lesz bombaüzlet. Az első napon egyetlen jegyet sem sikerült eladni, s ha ez így marad, akkor erre a mérkőzésre dán szurkoló biztosan nem utazik el a topolyai stadionba.

Mads Hviid Jakobsen, az FC Midtjylland kommunikációs vezetője szerint ez a helyzet senkinek sem jó. A kommunikációs vezető szerint a helyzet majdnem olyan, mint egy évvel ezelőtt - vagy még rosszabb. Egy éve is játszott egymással a két csapat, akkor Belgrádban rendezték meg az összecsapást, amelyen mindössze 200 néző volt jelen.

Dán egy sem.

Ráadásul az UEFA kötelezi a csapatokat a jegyek értékesítésére, amelyet a dánok látszatintézkedésnek és teljesen felesleges dolognak tartanak.

Az izraeli Maccabi csapata ebben a szezonban az összes hazai meccsét Topolyán rendezte meg. A nézőszámok a következőképpen alakultak:

Dinamo Zagreb - 255 néző

Dinamo Kijev - 115 néző

Hamrun - 145 néző

Pafosz - 654 néző

Ráadásul a dánok megint csak a mérkőzésre esnek be Topolyára. Arra sem kötelezi őket senki, hogy a meccs előtti utolsó edzést a helyszínen rendezzék meg. Erre szerdán Ikastban kerül sor.

Botrány Izraelben, ezért pihenhetett a Maccabi

A Maccabi úgy érkezik meg Topolyára, hogy vasárnap nem kellett bajnoki meccset játszania, mert a Hapoel elleni városi rangadót biztonsági okokból elhalasztották. A halasztás oka, hogy a két csapat szurkolói nem sokkal a mérkőzés előtt utcai harcba és véres összecsapásokba keveredtek.

Az utcai harcok mellett a stadionban is tömegverekedés tört ki, ezért a rendőrség úgy döntött, hogy az izraeli bajnokság legnagyobb rangadójának számító meccset nem lehetett lejátszani. A véres összecsapásokban 13 szurkoló és 3 rendőr sérült meg.