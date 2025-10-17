európa-ligarendőrségMaccabi Tel-AvivAston Villa

Kitiltották az izraeli szurkolókat az Európa-liga-meccsről a botrányos előzmények miatt

Nem lehetnek ott a vendégszektorban csapatuk november 6-án, az Aston Villa otthonában sorra kerülő Európa-liga mérkőzésén a Maccabi Tel-Aviv szurkolói, miután a tüntetésektől tartó brit rendőrség megtagadta a belépésüket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 12:53
A rendőrség szava döntött: nem utazhatnak izraeli szurkolók az Aston Villa otthonában rendezendő Európa-liga-meccsre. Fotó: AFP/Justin Tallis
Nem csillapodnak a kedélyek. Birminghamben Izrael-ellenes tüntetésekre lehet számítani a Maccabi Tel-Aviv november 6-i vendégjátéka kapcsán, ezért a brit rendőrség úgy döntött, hogy az izraeli csapat drukkerei nem léphetnek be az Aston Villa elleni Európa-liga mérkőzés helyszínére.

A Maccabi játékosai nem köszönhetik szurkolóikat az Aston Villa elleni, idegenbeli Európa-liga-meccs után
A Maccabi játékosai nem köszönhetik szurkolóikat az Aston Villa elleni, idegenbeli Európa-liga-meccs után. Fotó: AFP/Sakis Mitrolidis

 

A tavalyi Európa-liga-meccs is elrettentő példa

A hatóságok közlésére reagálva a birminghami klub is bejelentette, hogy nem lesznek vendégdrukkerek a mérkőzésen. A döntés alapját a közelmúlt vb-selejtezőin tapasztaltak adják: miután az Európai Labdarúgó-szövetség nem diszkvalifikálta Izraelt a gázai háború miatt, Oslóban, illetve Udinében is tiltakozásokkal és utcai harcokkal járt az izraeliek vendégjátéka.

Néhány nappal ezelőtt, Udinében is tüntetéssel járt az izraeli csapat vendégszereplése
Néhány nappal ezelőtt Udinében is tüntetéssel járt az izraeli csapat vendégszereplése. Fotó: Anadolu/Michele Novaga

A rendőrség a helyi lakosok és a találkozóra kilátogatók biztonsága miatt döntött így, a korábbi eseteket mérlegelve helyesen. Tavaly novemberben Ajax–Maccabi Tel-Aviv El-meccset rendeztek a holland fővárosban, ám ezt megelőzően a vendégszurkolókat nagyon megverték az utcán.

 

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke nem ért egyet

Az Origo cikkéből kiderült, hogy a rendőrség döntésével nem mindenki értett egyet. Sir Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke nyíltan ellenzi a döntést.

Ez egy rossz döntés, nem tűrhetjük az antiszemitizmust az utcáinkon. a rendőrség feladata éppen az lenne, hogy az összes vendégszurkoló nyugodtan, félelem nélkül élvezhesse a meccset

 – írta a közösségi médiában a miniszterelnök, majd később elmondta azt is, hogy a zsidó közösségeket szívesen látják Angliában.

Az Aston Villa két forduló után hat ponttal áll az El-ben, a Maccabi viszont még nyeretlen, egy-egy döntetlen és vereség a mérlege. A jövő heti játéknapon az angolok a holland Go Ahead Eagles otthonába látogatnak, az izraeli klub pedig a dán Midtjyllandot fogadja semleges pályán, Bácskatopolyán.

 

