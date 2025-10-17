Kitiltották az izraeli szurkolókat az Európa-liga-meccsről a botrányos előzmények miatt

Nem csillapodnak a kedélyek. Birminghamben Izrael-ellenes tüntetésekre lehet számítani a Maccabi Tel-Aviv november 6-i vendégjátéka kapcsán, ezért a brit rendőrség úgy döntött, hogy az izraeli csapat drukkerei nem léphetnek be az Aston Villa elleni Európa-liga mérkőzés helyszínére.

A Maccabi játékosai nem köszönhetik szurkolóikat az Aston Villa elleni, idegenbeli Európa-liga-meccs után. Fotó: AFP/Sakis Mitrolidis

A tavalyi Európa-liga-meccs is elrettentő példa

A hatóságok közlésére reagálva a birminghami klub is bejelentette, hogy nem lesznek vendégdrukkerek a mérkőzésen. A döntés alapját a közelmúlt vb-selejtezőin tapasztaltak adják: miután az Európai Labdarúgó-szövetség nem diszkvalifikálta Izraelt a gázai háború miatt, Oslóban, illetve Udinében is tiltakozásokkal és utcai harcokkal járt az izraeliek vendégjátéka.

Néhány nappal ezelőtt Udinében is tüntetéssel járt az izraeli csapat vendégszereplése. Fotó: Anadolu/Michele Novaga

A rendőrség a helyi lakosok és a találkozóra kilátogatók biztonsága miatt döntött így, a korábbi eseteket mérlegelve helyesen. Tavaly novemberben Ajax–Maccabi Tel-Aviv El-meccset rendeztek a holland fővárosban, ám ezt megelőzően a vendégszurkolókat nagyon megverték az utcán.

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke nem ért egyet

Az Origo cikkéből kiderült, hogy a rendőrség döntésével nem mindenki értett egyet. Sir Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke nyíltan ellenzi a döntést.

Ez egy rossz döntés, nem tűrhetjük az antiszemitizmust az utcáinkon. a rendőrség feladata éppen az lenne, hogy az összes vendégszurkoló nyugodtan, félelem nélkül élvezhesse a meccset

– írta a közösségi médiában a miniszterelnök, majd később elmondta azt is, hogy a zsidó közösségeket szívesen látják Angliában.