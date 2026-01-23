Háborognak a görögök, őrült pillanat verte ki a biztosítékot a Fradi ellen

A Fradi a második félidő elején Bamidele Yusuf büntetőjéből megszerezte a vezetést a Panathinaikosz ellen, de a hajrában a görögök egy távoli lövéssel egyenlítettek. Az 1-1-es döntetlennel a Ferencváros továbbra is veretlen az El-alapszakaszban, de még nem biztos az automatikus nyolcaddöntős szereplés, egy hét múlva a Nottingham Forest ellen idegenben is tennie kell érte az FTC-nek.

Bamidele Yusuf büntetőből volt eredményes, de a Fradi így sem nyert a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában. Fotó: Polyák Attila

A mérkőzés egyik kulcsjelenete az FTC javára megítélt tizenegyes volt, Kristoffer Zachariassen közeli lövését Erik Palmer-Brown blokkolta kézzel, s bár az ukrán játékvezető elsőre nem adott büntetőt, a videóbíró a fülére szólt, így végül a Fradi elvégezhette a tizenegyest: a labda mögé Yusuf állt a 62. percben, aki higgadtan kilőtte a bal alsót.

Az ítélet jogosságával nem mindenki értett egyet, a görög Sportal különösen furcsa pillanatként írta le a jelenetsort, amely kiváltotta a Panathinaikosz játékosainak dühét. A lap szerint az őrült pillanat mindent a feje tetejére állított Budapesten, de hiába tiltakoztak a vendégek, az ukrán játékvezető hajthatatlannak bizonyult.

A Fradi gólszerzője csak a dolgát tette

Yusufot mindez nem zavarta, a Ferencváros 24 esztendős nigériai támadója kíméletlennek bizonyult, majd később elmondta, hogy egyáltalán nem érzett nyomást magán. – Három pontot akartunk, de örülünk az egy pontnak is, így kell folytatunk. Szeretnék minél több gólt szerezni, örülök, hogy ez ma sikerült. Nem éreztem nyomást magamon a tizenegyes előtt, egy csatárnak az a dolga, hogy az ilyen lehetőségeket értékesítse – idézi az Origo a játékos mérkőzés utáni megszólalását.

A Ferencváros jövő csütörtökön az Európa-liga-alapszakasz utolsó körében az angol Nottingham Forest vendége lesz. A veretlen magyar bajnok 15 pontjával jelenleg hetedik a tabellán, egy pont az előnye a kilencedik Portóval szemben.