Varga és Lakatos is kezdett, a Fradi nem viccelt a Magyar Kupában + videó

A legjobb nyolc közé jutás a tét a labdarúgó Magyar Kupában. A 24 sikerével rekorder Ferencváros könnyedén, 4-0-s sikerrel jutott túl a vendég Csákváron. Az FTC ellenfele a negyeddöntőben az a Kazincbarcika lesz, amely 1-0-ra nyert Ajkán. A Fradi fiókcsapata, a másodosztályban sereghajtó Soroksár is versenyben maradt az NB III-as DEAC otthonában elért 1-0-s győzelmével. A Vasas vezetett, végül 2-1-re kikapott Zalaegerszegen. A Honvéd 2-0-ra verte, s ejtette ki a harmadik ligás ESMTK-t.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 11. 19:25
Ferencváros MOL Magyar Kupa FTC - Csákvár mérkőzés
A kép csalóka: a Ferencváros könnyedén győzte le a Csákvárt Fotó: Polyák Attila
Az NB II-ben az ötödik helyen álló Csákvár nem érkezhetett vérmes reményekkel a Ferencváros otthonába, ám a Puskás Akadémia partnercsapata arra készült, hogy szoros mérkőzést vív a legutóbb 2022-ben Magyar Kupa-győztes FTC-vel az Üllői úton. Tóth Balázs csapatában négy 22 éves, illetve alatti fiatal is bizalmat kapott, az egykor U20-as vb-bronzérmes Simon András és Lorentz Márton, valamint a hajrára beálló Szakály Dénes képviselte a rutint.

Lakatos Csongor (jobbra) edzés után Magyar Kupa-meccsen is lehetőséghez jutott a Ferencvárosban
Lakatos Csongor (jobbra) edzés után Magyar Kupa-meccsen is lehetőséghez jutott a Ferencvárosban Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Kíméletlen Ferencváros a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében

– A kupameccs lehetőséget ad több labdarúgónak, hogy játszhasson. A tehetségek is esélyhez jutnak, a 16 éves Czéh Barnabás például a kispadon ül. Bizonyítjuk, hogy az akadémistáink előtt van perspektíva a Ferencvárosban – mondta a mérkőzés előtt Robbie Keane, az FTC vezetőedzője arra is utalva, hogy Lakatos Csongor először szerepelt a kezdőcsapatban. A 19 éves belső védő decemberben már átesett a tűzkeresztségen az NB I-ben, igaz, öt percet kapott, s kettős igazolással alapvetően az NB II-es Soroksárban játszik. Az Újpestet a derbin 3-0-ra verő alapegyüttesből senki sem volt az elejétől fogva a pályán az erősen foghíjas Groupama Arénában, azért nem tűnt gyengének a Varga – Makreckis, Cadu, Lakatos, Szalai – Romao, Zachariassen, Levi, Acolatse – Joesph, Yusuf tizenegy. 

Az FTC négyszer is örülhetett gólnak
Az FTC négyszer is örülhetett gólnak Fotó: Polyák Attila

A 12. percben szerencsés góllal szerezte meg a vezetést a házigazda, Joesph balról, 17 méterről a rövid sarkot vette célba, egy védőn felperdülve végül a jobb sarokba hullott (1-0). Még az első negyedórán belül duplázott a francia–haiti csatár, egy pattanás után 12 méterről kipókhálózta a bal felső sarkot (2-0).  A 18. percben már 3-0 állt az eredményjelzőn, mélységi indítás után Zachariassen jobb külsővel helyezett a hosszú sarokba az öt és feles bal sarkától.

Már a félidei szünetre eldőlt a kupamérkőzés
Már a félidei szünetre eldőlt a kupamérkőzés Fotó: Polyák Attila

Visszább vett a házigazda, azért a félidő végén Cadu is betalált, a második olyan gólt kapta Perczel András, aminél csákvári védőről pattant a kapujába a labda (4-0). Az utolsó félórára négyet cserélt Robbie Keane, aki a 18 évest, a csatár Gólik Benjámint és középpályás Madarász Ádámot, később Czéh László fiát, a 16 esztendős Barnabást is beküldte. 

A Csákvárnak nem volt esélye a Fradi ellen
A Csákvárnak nem volt esélye a Fradi ellen Fotó: Polyák Attila

A zöld-fehérek többször a kapufát és a lécet találták el, Gólik négy méterről fölé lőtt, a Csákvár megúszta a még nagyobb vereséget.

Idegenben kiharcolt továbbjutások

A Csákvárt 4-0-ra kiütő Ferencváros ellenfele a negyeddöntőben az élvonalban utolsó helyen álló Kazincbarcika lesz. Kuttor Attila csapata – ha nem is könnyen – érvényre juttatta az osztálybeli különbséget, s az NB II-es Ajka otthonában győzött 1-0-ra. A gólt Kártik Bálint lőtte büntetőből az első félidőben. A Fradival a tartalékcsapata az ágrajz szerint csak a döntőben jöhetne szembe. Erre él az elvi esély, miután a Soroksár 1-0-ra nyert az NB III-as DEAC otthonában. A debreceni egyetemisták elleni párharcot Lovrencsics Balázs a 81. percben szerzett góljával döntötte el a maga javára a másodosztály sereghajtója. 

Ferencváros
Kártik Bálinték vették az akadályt, a Kazincbarcika a Ferencvárossal játszik majd Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Meg kellett dolgozniuk 

Az élvonalbeli Zalaegerszegnek meggyűlt a baja a feljutásra álló Vasas ellen saját közönsége előtt. Urblík József találatával a második félidő elején hátrányba került a ZTE, amely tíz percen belül, Amato és Kiss Bence egy-egy góljával fordított, 2-1-es sikerével a Soroksárral mérkőzhet meg majd a legjobb négy közé kerülésért. 

Az NB II-ben éllovas Budapest Honvéd felőrölte a harmadosztályú, de remekül helytálló ESMTK-t a Bozsik Arénában. A kispestiek 2-0-s győzelméből két rutinos játékos, Baki Ákos és Hangya Szilveszter egyaránt góllal vette ki a részét. 

Cikkünk hamarosan az MTK–Kecskemét mérkőzés eredményével frissül. A félidőben 2-1-re az NB II-es vendégek vezettek.

A Paks–DVTK mérkőzés 20 órakor kezdődik, az ETO–Videoton találkozót csütörtökön (18.00, tv.: M4 Sport) játsszák.

