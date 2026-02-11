Varga és Lakatos is kezdett, a Fradi nem viccelt a Magyar Kupában + videó

Az NB II-ben az ötödik helyen álló Csákvár nem érkezhetett vérmes reményekkel a Ferencváros otthonába, ám a Puskás Akadémia partnercsapata arra készült, hogy szoros mérkőzést vív a legutóbb 2022-ben Magyar Kupa-győztes FTC-vel az Üllői úton. Tóth Balázs csapatában négy 22 éves, illetve alatti fiatal is bizalmat kapott, az egykor U20-as vb-bronzérmes Simon András és Lorentz Márton, valamint a hajrára beálló Szakály Dénes képviselte a rutint.

Lakatos Csongor (jobbra) edzés után Magyar Kupa-meccsen is lehetőséghez jutott a Ferencvárosban Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Kíméletlen Ferencváros a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében

– A kupameccs lehetőséget ad több labdarúgónak, hogy játszhasson. A tehetségek is esélyhez jutnak, a 16 éves Czéh Barnabás például a kispadon ül. Bizonyítjuk, hogy az akadémistáink előtt van perspektíva a Ferencvárosban – mondta a mérkőzés előtt Robbie Keane, az FTC vezetőedzője arra is utalva, hogy Lakatos Csongor először szerepelt a kezdőcsapatban. A 19 éves belső védő decemberben már átesett a tűzkeresztségen az NB I-ben, igaz, öt percet kapott, s kettős igazolással alapvetően az NB II-es Soroksárban játszik. Az Újpestet a derbin 3-0-ra verő alapegyüttesből senki sem volt az elejétől fogva a pályán az erősen foghíjas Groupama Arénában, azért nem tűnt gyengének a Varga – Makreckis, Cadu, Lakatos, Szalai – Romao, Zachariassen, Levi, Acolatse – Joesph, Yusuf tizenegy.

Az FTC négyszer is örülhetett gólnak Fotó: Polyák Attila

A 12. percben szerencsés góllal szerezte meg a vezetést a házigazda, Joesph balról, 17 méterről a rövid sarkot vette célba, egy védőn felperdülve végül a jobb sarokba hullott (1-0). Még az első negyedórán belül duplázott a francia–haiti csatár, egy pattanás után 12 méterről kipókhálózta a bal felső sarkot (2-0). A 18. percben már 3-0 állt az eredményjelzőn, mélységi indítás után Zachariassen jobb külsővel helyezett a hosszú sarokba az öt és feles bal sarkától.

Már a félidei szünetre eldőlt a kupamérkőzés Fotó: Polyák Attila

Visszább vett a házigazda, azért a félidő végén Cadu is betalált, a második olyan gólt kapta Perczel András, aminél csákvári védőről pattant a kapujába a labda (4-0). Az utolsó félórára négyet cserélt Robbie Keane, aki a 18 évest, a csatár Gólik Benjámint és középpályás Madarász Ádámot, később Czéh László fiát, a 16 esztendős Barnabást is beküldte.