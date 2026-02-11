Esélyegyenlőtlenség a köbön, a Csákvár mégis futballünnepre készül a Fradi pályáján

Extrém esetben hét alacsonyabb osztályú együttes is bejuthat a Magyar Kupa negyeddöntőjébe, ugyanakkor valószínűbb, hogy nem egyetlen, hanem akár hat NB I-es csapat is versenyben maradhat a mostani forduló után. Országra szóló szenzáció lenne, ha a Ferencváros saját pályáján nem jutna túl a rendre kőkeményen harcoló Csákváron. A Fejér vármegyei kisváros csapata az előkelő 5. helyen áll a másodosztályban, a mezőnyben a legkevesebbet, két mérkőzést veszített el.

Tóth Balázs (jobbra) igyekszik jól felkészíteni a Csákvár játékosait a Ferencváros ellen Fotó: Laszlo Noel

Versenyhátrányban a Csákvár

– Minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ezért vagyunk ilyen jó pozícióban. Nagyon sok fiatal játékosunk van, akik rendszeresen játéklehetőséghez jutnak. Szerintem egy olyan klubnak, mint a miénk, nagyon-nagy boldogság, hogy a Groupama Arénában léphetünk pályára. Ez mindenkinek egy ünnep lehet, várjuk a mérkőzést. Ami a szabályt illeti, nem vagyok csalódott, hogy nem otthon játszhatunk. Így is futballünnep lehet, mindent megteszünk azért, hogy meglepetést okozzunk – bizakodott lapunknak Tóth Balázs, a Csákvár vezetőedzője, akinek a csapata akár egy Európa-liga szintű Fradival is találkozhat. Legalábbis a kupában semmilyen korlátozás, ösztönző nem köti meg Robbie Keane kezét.

Mindenki játszhat elvileg a Ferencvárosban, a nemzetközi porondon is domináns csapat ellen szerezhetnek tapasztalatot a mieink. Felkészíteni erre a magas szintre nem tudom őket, mivel mi NB II-ben játszunk, más szinten lévő együttesekkel találkozunk hétről hétre. A saját bőrünkön érezzük majd, milyen gyors a Fradi játéka. Abban bízom, mielőbb levetkőzik az izgatottságot a játékosaim.

A 19 éves kapus, Lehoczki Bendegúz is játszhat a Fradi otthonában Fotó: Laszlo Noel

Szakály Dénes és Dibusz Dénes emlékei

A számos fiatalt bevető Csákvár csapatában Lehoczki Bendegúz alapember az NB II-ben. A 19 esztendős, U21-es válogatott, a Puskás Akadémiától kölcsönbe érkezett kapus a Groupama Arénában debütálhat a Magyar Kupában.

– Elsősorban fejben, mentálisan kell felkészülnünk erre a mérkőzésre. Szokatlan körülmények várnak ránk, vélhetően sok szurkoló előtt játszunk majd, de pont azért futballozunk, hogy minél több ilyen találkozón léphessünk pályára. Jó lenne, ha sokáig ki tudnánk húzni kapott gól nélkül, nem mi stresszelnénk jobban. Ha csapatként működünk, nem lesz gond.