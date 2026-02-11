Magyar KupaFerencvárosCsákvár

Esélyegyenlőtlenség a köbön, a Csákvár mégis futballünnepre készül a Fradi pályáján

A legjobb nyolc közé jutás a tét a labdarúgó Magyar Kupában. A sorozat 5. fordulójában is egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, az alacsonyabb osztályúak nem élveznek automatikus pályaelőnyt. Az NB II-es Csákvár így vidéki focifieszta helyett a Groupama Arénába hivatalos, a trófeát legutóbb négy éve elhódító Ferencváros otthonába. Tóth Balázs vezetőedző nem bánkódik, Szakály Dénes nosztalgiázik, az ifjú kapus, Lehoczki Bendegúz nyomást helyezne a Fradira. A címvédő Paks az élvonalban kieső helyre visszacsúszott DVTK-t fogadja. Két NB III-as csapat is versenyben van.

A Csákvár nem játszhat hazai pályán a Ferencváros ellen
A Csákvár nem játszhat hazai pályán a Ferencváros ellen Fotó: Csákvár FC
Extrém esetben hét alacsonyabb osztályú együttes is bejuthat a Magyar Kupa negyeddöntőjébe, ugyanakkor valószínűbb, hogy nem egyetlen, hanem akár hat NB I-es csapat is versenyben maradhat a mostani forduló után. Országra szóló szenzáció lenne, ha a Ferencváros saját pályáján nem jutna túl a rendre kőkeményen harcoló Csákváron. A Fejér vármegyei kisváros csapata az előkelő 5. helyen áll a másodosztályban, a mezőnyben a legkevesebbet, két mérkőzést veszített el.

Tóth Balázs (jobbra) igyekszik jól felkészíteni a Csákvár játékosait a Ferencváros ellen
Tóth Balázs (jobbra) igyekszik jól felkészíteni a Csákvár játékosait a Ferencváros ellen Fotó: Laszlo Noel

Versenyhátrányban a Csákvár

– Minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ezért vagyunk ilyen jó pozícióban. Nagyon sok fiatal játékosunk van, akik rendszeresen játéklehetőséghez jutnak. Szerintem egy olyan klubnak, mint a miénk, nagyon-nagy boldogság, hogy a Groupama Arénában léphetünk pályára. Ez mindenkinek egy ünnep lehet, várjuk a mérkőzést. Ami a szabályt illeti, nem vagyok csalódott, hogy nem otthon játszhatunk. Így is futballünnep lehet, mindent megteszünk azért, hogy meglepetést okozzunk – bizakodott lapunknak Tóth Balázs, a Csákvár vezetőedzője, akinek a csapata akár egy Európa-liga szintű Fradival is találkozhat. Legalábbis a kupában semmilyen korlátozás, ösztönző nem köti meg Robbie Keane kezét.

Mindenki játszhat elvileg a Ferencvárosban, a nemzetközi porondon is domináns csapat ellen szerezhetnek tapasztalatot a mieink. Felkészíteni erre a magas szintre nem tudom őket, mivel mi NB II-ben játszunk, más szinten lévő együttesekkel találkozunk hétről hétre. A saját bőrünkön érezzük majd, milyen gyors a Fradi játéka. Abban bízom, mielőbb levetkőzik az izgatottságot a játékosaim.

 

A Csákvár 19 éves kapusa, Lehoczki Bendegúz is játszhat a Fradi otthonában
A 19 éves kapus, Lehoczki Bendegúz is játszhat a Fradi otthonában Fotó: Laszlo Noel

Szakály Dénes és Dibusz Dénes emlékei

A számos fiatalt bevető Csákvár csapatában Lehoczki Bendegúz alapember az NB II-ben. A 19 esztendős, U21-es válogatott, a Puskás Akadémiától kölcsönbe érkezett kapus a Groupama Arénában debütálhat a Magyar Kupában.

– Elsősorban fejben, mentálisan kell felkészülnünk erre a mérkőzésre. Szokatlan körülmények várnak ránk, vélhetően sok szurkoló előtt játszunk majd, de pont azért futballozunk, hogy minél több ilyen találkozón léphessünk pályára. Jó lenne, ha sokáig ki tudnánk húzni kapott gól nélkül, nem mi stresszelnénk jobban. Ha csapatként működünk, nem lesz gond.

A csákváriak legrutinosabb labdarúgója, a 38. születésnapja előtt álló Szakály Dénes sok nagy csatát megélt a Fradi ellen, sikerélményből azonban kevés jutott neki és csapatainak. Gólt egyet szerzett, igaz, az emlékezetes maradt.

– Jó élmény volt, amikor tíz éve gólt szereztem a Fradi ellen. Emlékszem a meccsre, nem jöttünk ki jól belőle, 5-2-re kikaptunk. Nem sok gólom van fejjel, de akkor egy jó érkezéssel sikerült. 

Pár napja találkoztam Dibusz Dénessel, és ő is emlékezett rá. Műtötték az ujját, nem fog védeni ellenünk. Jó lenne, ha újabb hasonló élményekkel gazdagodnék, ám nem ez a fontos.

A mi célunk a jó szereplés a bajnokságban, s hogy minél több fiatalt neveljünk, akik most az Üllői úton is bizonyíthatnak. Remélem, nem vallunk szégyent, és méltó ellenfelek leszünk! – mondta a Magyar Nemzetnek Szakály Dénes.

Szakály Dénes fejesgólját 1.20-tól itt láthatják az alábbi felvételen:

Mol Magyar Kupa, 5. forduló

Szerda:

  • DEAC (NB III)–Soroksár (NB II) 12.30
  • Ajka (NB II)–Kazincbarcika 16.30
  • Budapest Honvéd (NB II)–ESMTK (NB III) 17.00
  • Zalaegerszeg–Vasas (NB II) 17.00
  • Ferencváros–Csákvár (NB II) 17.30 (tv: M4 Sport)
  • MTK–Kecskemét (NB II) 18.00
  • Paks–Diósgyőr 20.00 (tv: M4 Sport)

Csütörtök:

  • ETO FC–Videoton (NB II) 18.00 (M4 Sport+)

 

