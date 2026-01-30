Meglepő nyilatkozat a Nottingham edzőjétől a Ferencváros legyőzése után

A Nottingham Forest megakadályozta, hogy az FTC veretlenül zárja az Európa-liga alapszakaszát. A 4-0-s vereség után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kiemelte, hogy a teljes ligafázist egyben kell értékelni, s az összkép nagyszerű a magyar bajnokcsapat szempontjából, amely a 12. helyen zárta az El-alapszakaszt. Ugyanezen a tabellán a Nottingham 13. lett, Sean Dyche csapata az FTC-hez hasonlóan a rájátszásból juthat a nyolcaddöntőbe.

Ötvös Bence (FTC) nem szívesen emlékszik majd vissza erre a meccsre, Ndoye viszont a legjobbak közé tartozott a Nottingham edzője, Sean Dyche szerint Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A sima győzelem után meglepő lehet, hogy Dyche a Fradit is dicsérte meccs utáni nyilatkozatában.

– A Ferencváros nagyszerűen kezdett. Határozottan játszanak, erre számítottunk. Eleinte fölényben futballoztak, de aztán egyre jobban átvettük az irányítást, és aztán a második félidőben már ki sem engedtük a kezünkből – összegzett Dyche, aki játékosai közül a duplázó Igor Jesus, a büntetőből eredményes McAtee, valamint Ndoye teljesítményét emelte ki.

Az FTC és a Nottingham is kiemelt a rájátszásban

Mind a Ferencváros, mind a Nottingham a februári rájátszásban folytatja szereplését a második számú európai kupában, s mindkét csapat hazai pályán játszhatja majd a visszavágót. Az FTC biztosan zöld-fehér ellenfelet kap (Celtic vagy Ludogorec), a Nottingham riválisa a Fenerbahce vagy a Panathinaikosz lesz, a sorsolást pénteken 13.00-kor tartja az UEFA.