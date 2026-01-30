Nottingham Foresteurópa-ligaSean DycheFerencváros FTC

Meglepő nyilatkozat a Nottingham edzőjétől a Ferencváros legyőzése után

Csütörtök este az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában a Nottingham Forest 4-0-re legyőzte hazai pályán a Ferencvárost. Mind a Nottingham, mind az FTC a rájátszásban folytatja szereplését a sorozatban. Az angol csapat vezetőedzője, Sean Dyche érthető módon elégedett volt csapatával, meglepőbb, hogy a Fradi is kapott tőle dicsérő szavakat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 6:19
Bár az FTC nem kezdett rosszul, a Nottingham Forest végül simán elvette a magyar csapat idei El-alapszakaszbeli veretlenségét Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nottingham Forest megakadályozta, hogy az FTC veretlenül zárja az Európa-liga alapszakaszát. A 4-0-s vereség után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kiemelte, hogy a teljes ligafázist egyben kell értékelni, s az összkép nagyszerű a magyar bajnokcsapat szempontjából, amely a 12. helyen zárta az El-alapszakaszt. Ugyanezen a tabellán a Nottingham 13. lett, Sean Dyche csapata az FTC-hez hasonlóan a rájátszásból juthat a nyolcaddöntőbe.

Ötvös Bence (FTC) nem szívesen emlékszik majd vissza erre a meccsre, Ndoye viszont a legjobbak közé tartozott a Nottingham edzője, Sean Dyche szerint
Ötvös Bence (FTC) nem szívesen emlékszik majd vissza erre a meccsre, Ndoye viszont a legjobbak közé tartozott a Nottingham edzője, Sean Dyche szerint Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A sima győzelem után meglepő lehet, hogy Dyche a Fradit is dicsérte meccs utáni nyilatkozatában.

– A Ferencváros nagyszerűen kezdett. Határozottan játszanak, erre számítottunk. Eleinte fölényben futballoztak, de aztán egyre jobban átvettük az irányítást, és aztán a második félidőben már ki sem engedtük a kezünkből – összegzett Dyche, aki játékosai közül a duplázó Igor Jesus, a büntetőből eredményes McAtee, valamint Ndoye teljesítményét emelte ki.

Az FTC és a Nottingham is kiemelt a rájátszásban

Mind a Ferencváros, mind a Nottingham a februári rájátszásban folytatja szereplését a második számú európai kupában, s mindkét csapat hazai pályán játszhatja majd a visszavágót. Az FTC biztosan zöld-fehér ellenfelet kap (Celtic vagy Ludogorec), a Nottingham riválisa a Fenerbahce vagy a Panathinaikosz lesz, a sorsolást pénteken 13.00-kor tartja az UEFA.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.