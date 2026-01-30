FTCeurópa-ligaRobbie KeaneGróf Dávid

Tóth Alexet és Varga Barnabást hiányolta Robbie Keane

Vereséggel fejezte be szereplését az Európa-liga alapszakaszában a magyar bajnokcsapat. Az FTC csütörtök este 4-0-ra kikapott az angol első osztályú Nottingham Forest vendégeként, így a 12. helyen zárt nyolc mérkőzés alapján. A lefújás után a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane csalódott volt a hibák miatt, a ligaszakaszban nyújtott szereplést azonban pozitívan értékelte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 4:45
Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane csapata alapszakaszban nyújtott teljesítményével elégedett. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy győzelem és három döntetlen után először maradt pont nélkül az Európa-liga 2025/2026-os kiírásában az FTC, amely csütörtökön hiába kezdett kapufával a Nottingham Forest otthonában, végül 4-0-s vereséget szenvedett. A nyolc meccs alapján 15 pontos csapat ezzel az alapszakasz 36 résztvevője közül a 12. pozícióban végzett.

  • A Ferencvárosra februárban vár egy kétmeccses párharc a nyolcaddöntőbe jutásért
  • Az ellenfél a skót Celtic vagy a BL-selejtezőjében búcsúztatott, és az Európa-liga ligaszakaszában is legyőzött Ludogorec lehet
  • Sorsolás pénteken 13 órától
Az FTC játékosa, Cadu (sötét mezben) James McAtee és a Nottingham ellen testközelből tapasztalhatta meg, milyen az angol első osztály ritmusa
Az FTC játékosa, Cadu (sötét mezben) James McAtee és a Nottingham ellen testközelből tapasztalhatta meg, milyen az angol első osztály ritmusa (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

Az FTC edzője szerint a teljes képet kell nézni

A nottinghami összecsapás után Robbie Keane vegyes érzésekkel értékelt.

– Láttuk a hibákat, ilyen csapatok ellen ilyeneket nem lehet elkövetni. Három gólt ajándékoztunk, az első öngól volt, a második eladott labdából született, a negyedik büntetőből. Tudtuk, hogy nagyon nehéz feladat vár ránk. Nagyon sok buta hibát vétettünk, de amikor olyan szintű klubok ellen játszik egy csapat, mint a Nottingham, a minőség azért megmutatkozik. Ez egy Premier League-klub, természetesen nagyon nagy a különbség a javára – kezdte Keane. – Reálisnak kell lennünk. Az az út, amit megtettek eddig a fiúk, az elképesztő volt. Az, hogy hét meccsen át veretlenek voltak, dicséretet érdemel. Csalódottak vagyunk, de a teljes képet kell nézni.

Nyilatkozata második felében Keane kitért a januárban az AEK Athénbe szerződött Varga Barnabás és a Bournemouth együtteséhez eligazolt Tóth Alex hiányára is.

Nem könnyű elveszíteni Tóth Alexet vagy éppen Varga Barnabást, nem tudjuk helyettesíteni őket. Láthatjuk, hogy az általuk képviselt minőség hiányzott

 – mondta az ír tréner.

 

Kemény ízelítő volt az angol élvonalból

A csapat kapusa, Gróf Dávid is kamera elé állt. Szerinte máshogy alakult volna a meccs, ha Kristoffer Zachariassen kapufája helyett az FTC szerez vezetést, majd úgy fogalmazott, hogy a Ferencváros kapott egy nagyon kemény ízelítőt abból, hogy milyen futball van a Premier League-ben.

Gróf Dávid négy gólt kapott Nottinghamben
Gróf Dávid négy gólt kapott Nottinghamben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Látszott, hogy intenzitásban kicsit más kávéház volt ez a meccs, tanulnunk kell belőle. A csütörtöki eredmény nagyon negatív, nem néz ki jól, de mennünk kell tovább, nincs időnk búslakodni. Összességében az eddigi Európa-liga-szereplésünk rendben volt – mondta Gróf, hozzátéve, hogy próbálnak a pozitíva koncentrálni, hiszen vasárnap, a Paksi FC ellen fontos mérkőzés vár a gárdára a bajnokságban. – Az, hogy csalódottak vagyunk, amiért nem egyből a legjobb 16 közé jutottunk tovább, mutatja, hogy mennyit fejlődött a klub, összességében ez nagyon komoly teljesítmény. Az elején sok szakértő azt mondta, meccset sem fogunk nyerni, ahhoz képest az utolsó pillanatig versenyben voltunk, hogy a nyolcaddöntőbe jussunk tovább. Sajnos ez nem jött össze, de próbáljuk a pozitívumokat meríteni az egészből, és tanulni a hibáinkból.

A Ferencváros európai kupaszereplése február 19-én és 26-án folytatódik, a kétmeccses párharc tétje a nyolcaddöntős szereplés lesz.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekokostelefon

Többet ésszel, mint kütyüvel

Pilhál György avatarja

Minél messzebb az okostelefon, annál jobban fog az agyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.