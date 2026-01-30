Tóth Alexet és Varga Barnabást hiányolta Robbie Keane

Négy győzelem és három döntetlen után először maradt pont nélkül az Európa-liga 2025/2026-os kiírásában az FTC, amely csütörtökön hiába kezdett kapufával a Nottingham Forest otthonában, végül 4-0-s vereséget szenvedett. A nyolc meccs alapján 15 pontos csapat ezzel az alapszakasz 36 résztvevője közül a 12. pozícióban végzett.

A Ferencvárosra februárban vár egy kétmeccses párharc a nyolcaddöntőbe jutásért

Az ellenfél a skót Celtic vagy a BL-selejtezőjében búcsúztatott, és az Európa-liga ligaszakaszában is legyőzött Ludogorec lehet

Sorsolás pénteken 13 órától

Az FTC játékosa, Cadu (sötét mezben) James McAtee és a Nottingham ellen testközelből tapasztalhatta meg, milyen az angol első osztály ritmusa (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az FTC edzője szerint a teljes képet kell nézni

A nottinghami összecsapás után Robbie Keane vegyes érzésekkel értékelt.

– Láttuk a hibákat, ilyen csapatok ellen ilyeneket nem lehet elkövetni. Három gólt ajándékoztunk, az első öngól volt, a második eladott labdából született, a negyedik büntetőből. Tudtuk, hogy nagyon nehéz feladat vár ránk. Nagyon sok buta hibát vétettünk, de amikor olyan szintű klubok ellen játszik egy csapat, mint a Nottingham, a minőség azért megmutatkozik. Ez egy Premier League-klub, természetesen nagyon nagy a különbség a javára – kezdte Keane. – Reálisnak kell lennünk. Az az út, amit megtettek eddig a fiúk, az elképesztő volt. Az, hogy hét meccsen át veretlenek voltak, dicséretet érdemel. Csalódottak vagyunk, de a teljes képet kell nézni.

Nyilatkozata második felében Keane kitért a januárban az AEK Athénbe szerződött Varga Barnabás és a Bournemouth együtteséhez eligazolt Tóth Alex hiányára is.

Nem könnyű elveszíteni Tóth Alexet vagy éppen Varga Barnabást, nem tudjuk helyettesíteni őket. Láthatjuk, hogy az általuk képviselt minőség hiányzott

– mondta az ír tréner.

Kemény ízelítő volt az angol élvonalból

A csapat kapusa, Gróf Dávid is kamera elé állt. Szerinte máshogy alakult volna a meccs, ha Kristoffer Zachariassen kapufája helyett az FTC szerez vezetést, majd úgy fogalmazott, hogy a Ferencváros kapott egy nagyon kemény ízelítőt abból, hogy milyen futball van a Premier League-ben.

Gróf Dávid négy gólt kapott Nottinghamben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Látszott, hogy intenzitásban kicsit más kávéház volt ez a meccs, tanulnunk kell belőle. A csütörtöki eredmény nagyon negatív, nem néz ki jól, de mennünk kell tovább, nincs időnk búslakodni. Összességében az eddigi Európa-liga-szereplésünk rendben volt – mondta Gróf, hozzátéve, hogy próbálnak a pozitíva koncentrálni, hiszen vasárnap, a Paksi FC ellen fontos mérkőzés vár a gárdára a bajnokságban. – Az, hogy csalódottak vagyunk, amiért nem egyből a legjobb 16 közé jutottunk tovább, mutatja, hogy mennyit fejlődött a klub, összességében ez nagyon komoly teljesítmény. Az elején sok szakértő azt mondta, meccset sem fogunk nyerni, ahhoz képest az utolsó pillanatig versenyben voltunk, hogy a nyolcaddöntőbe jussunk tovább. Sajnos ez nem jött össze, de próbáljuk a pozitívumokat meríteni az egészből, és tanulni a hibáinkból.