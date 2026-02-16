El Niño: aggasztó előjelek az idei és a 2027-es nyári időjárásra

Az El Niño tikkasztó hőhullámokat és az ezt kísérő extrém, szélsőséges időjárási jelenségeket, tartós aszályt, heves zivatarokat és villámárvizeket hozhat akár már az idei nyáron is két neves meteorológiai szervezet hosszú távú prognózisa szerint.

Az El Niño déli oszcillációs jelenség a Csendes-óceán keleti, trópusi térségében alakul ki Fotó: NASA/ESA

El Niño a láthatáron – de mit is jelent ez?

Az amerikai Nemzeti Óceán és Légköri Szervezet (National Ocean and Atmospheric Administration, NOAA) Klíma-előrejelző Szolgálatának legfrissebb prognózisa szerint 50-60 százalék annak az esélye, hogy 2026 késő nyarára kialakul az El Niño az északi féltekén. Ezzel szemben az Ausztrál Meteorológiai Hivatal (Australian Bureau of Meteorology, ABM) számításai szerint az El Niño már júliusra is kialakulhat – írj az Ilf Science tudományos hírportál. Egyelőre azonban ennek még csak az erős valószínűségről beszélhetünk, mivel a több hónapra előre szóló hosszú távú prognózisok esetében több bizonytalansági tényező is felmerül.

A La Niña a hűvös és az El Niño a meleg fázisú oszcillációs jelenség keletkezését szemléltető ábra Fotó: NOAA

Az El Niño

vagy a déli oszcilláció (ENSO) egy természetes okokra visszavezethető éghajlati ciklus, amit a tengervíz hőmérsékletének és a légköri nyomásnak az ingadozása vezérel a Csendes-óceán keleti, trópusi részén.

A megfigyelések szerint a Csendes-óceán egyenlítői vidékén három, illetve hétévente meglepő változások állnak be az óceáni áramlási rendszerben. Az El Niño jelenség idején a keleties irányú passzátszélrendszer felbomlik, és a széljárás gyakran ellentétes irányúvá válik. Ennek hatására világszerte gyakoribbá válnak az aszályok, az árvizek, és jelentősen megnő a pusztító erejű viharok száma is. Az El Niño ellentéte a normálisnál hidegebbre váltó felszíni víztömeg, a La Niña jelensége, ami elsősorban a Csendes-óceán trópusi területeinek a középső és keleti részén alakul ki.

E tényezők együttes hatása pedig bizonyos körülmények között olyan dominóhatást fejt ki, aminek az egész világon érezhetők a következményei, és amely mindent befolyásol, a csapadéktól kezdve az aszályokon át egészen a pusztító trópusi ciklonok és a hőhullámok kialakulásáig.

Az El Niño akár 0,2 Celsius-fokkal is megemelheti a globális átlaghőmérsékletet

A déli oszcilláció, az ENSO három különböző fázis között váltakozik: az El Niño (a meleg fázis), a La Niña (a hűvös fázis) és egy semleges állapot között. A globális időjárás jelenleg még La Niña hatása alatt áll, bár úgy tűnik, hogy ez a hűvösebb fázis már elkezdett gyengülni. A NOAA modelljei szerint 60 százalékos az esélye, hogy a déli oszcilláció 2026 februárja és áprilisa között a La Niñából semleges állapotba kerül. Ám amint ez bekövetkezi, az is valószínű, hogy átvált a meleg fázisba, bár ez még korántsem tekinthető biztosnak.