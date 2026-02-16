A római légiósok látták elesett társaik szellemeit bolyongani a csatatéren

Kollektív hallucináció a sivatagban

A beszámoló szerint egy légiós és bajtársai különös élményt éltek át egy távoli sivatagban. A csata után elveszített társaik alakját vélték felfedezni a horizonton. A katonák úgy látták, mintha a halottak kísérteties formában tértek volna vissza. Az alakok bolyongtak, mintha egymást keresnék.

Kísértetként jelentek meg előttük az elsett társaik Fotó: Open AI

A történet különlegessége abban rejlik, hogy nem egyetlen ember élményéről van szó. Többen ugyanarról a jelenségről számoltak be. A közös élmény intenzív érzelmi hatást gyakorolt a csoportra.

A kollektív hallucináció pszichológiája

A pszichológia és a szociálpszichológia ismeri azokat a jelenségeket, amikor erős érzelmi megterhelés hatására csoporttagok hasonló élményeket élnek át. A szakirodalom ezt kollektív hallucinációként vagy tömeges pszichogén reakcióként írja le. Ilyenkor az élmény belső eredetű. A résztvevők egymás érzelmi reakcióira, félelmeire és várakozásaira hangolódnak rá.

Háborús környezetben a kimerültség, a dehidratáció, az alváshiány és a trauma felerősíti az észlelési torzulásokat.

A csata utáni állapot különösen kedvez az ilyen élmények kialakulásának. A gyász és a túlélők bűntudata tovább erősítheti a közös látomás élményét.A történelem több példát ismer hasonló jelenségekre. Az első világháború idején terjedt el a mons-i angyalok története, amelyben brit katonák természetfeletti segítő alakokat láttak a fronton. Vallási közösségekben is előfordultak tömeges jelenések, amikor több ember ugyanarról a látomásról számolt be. A beszámolók száma jelentős, de objektív bizonyíték egyik esetben sem áll rendelkezésre.

Gyász és közösségi emlékezet

A katonák élménye nem pusztán látomásként értelmezhető. Elesett társaik képe jelent meg előttük. A kollektív hallucináció ebben az olvasatban a gyász közös feldolgozásának formája. A közösség így próbál értelmet adni a veszteségnek.

Az ütközet komoly pszichikai megterhelést okozott a túlélő katonáknak Fotó: Medium

Az ilyen történetek erős érzelmi töltettel bírnak. A túlélők számára vigaszt jelenthet az a gondolat, hogy a kapcsolat nem szakad meg végleg. A közös élmény megerősíti a csoport összetartozását, még akkor is, ha az élmény pszichológiai eredetű.