Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Aranykorként jellemzi a világsajtó a magyar–amerikai kapcsolatokat

A brit és amerikai lapok egyaránt stratégiai fordulópontként értékelik Marco Rubio budapesti látogatását és az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatót. A nemzetközi beszámolók szerint Washington egyértelmű politikai és stratégiai támogatást jelez Magyarország felé, és az aranykor kifejezéssel illetik a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatokat, külön kiemelve az energetikai és biztonságpolitikai együttműködés megerősítését.

Szabó István
2026. 02. 16. 17:56
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter távoznak a budapesti közös sajtótájékoztatójuk után Fotó: Alex Brandon Forrás: AFP
Budapesti látogatása során Marco Rubio magyar tisztviselőkkel találkozott a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítése céljából, majd közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatójuk után (Fotó: Kurucz  Árpád)

Aranykorról ír a nemzetközi sajtó is

A The Financial Times arról írt, hogy az amerikai külügyminiszter Budapesten hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor vezetése „kulcsfontosságú” az amerikai érdekek szempontjából, és Washington szoros partnerséget szeretne fenntartani Magyarországgal a stratégiai kérdésekben. 

A lap rámutatott: Rubio a jelenlegi időszakot „aranykornak” nevezte az amerikai–magyar kapcsolatokban, kiemelve az energia- és gazdasági együttműködést, valamint azt, hogy a két ország vezetője között erős a személyes kapcsolat. 

Donald Trump elnök elkötelezett Orbán Viktor magyar miniszterelnök sikere mellett, mivel vezetése kulcsfontosságú az Egyesült Államok nemzeti érdekei szempontjából – jelentette ki Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter, írja a Reuters.

Az Orbán Viktorral közös budapesti sajtótájékoztatóján Rubio azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai „aranykorba” lépnek, de úgy tűnik, hogy ezt Orbán vezetésének folytatásától teszi függővé.

Azt akarjuk, hogy ennek az országnak jól menjen a sorsa. Ez a mi nemzeti érdekünkben áll, különösen amíg ön a miniszterelnök és ennek az országnak a vezetője

– mondta Rubio.

A Reuters kiemeli: Orbán Viktor régóta Trump egyik legközelebbi szövetségese Európában.

US President Donald Trump (R) and Hungarian Prime Minister Viktor Orban meet in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC on November 7, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Ház kabinettermében, Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: AFP/Saul Loeb)

A brit The Guardian élő tudósítása szerint Marco Rubio Budapesten megerősítette, hogy az Egyesült Államok mélyen elkötelezett Magyarország és Orbán Viktor sikere mellett, és Donald Trump „mélyen elkötelezett az ön sikere iránt” – idézte az elnök szavait az amerikai külügyminiszter.

A brit lap rámutat: Rubio visszautasította a kritikákat, miszerint Budapest elszigetelődne, hangsúlyozva a gazdasági és energetikai együttműködést, továbbá az amerikaiak ideiglenesen engedélyeztek Magyarország számára bizonyos szankciók alóli mentességet is, részben a két vezető közti személyes viszony miatt.

Az AP News azt emeli ki, hogy Trump nyíltan támogatja Orbán Viktort.

A hónap elején a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében Trump támogatta Orbánt a közelgő választásokon, és „igazán erős és hatalmas vezetőnek”, valamint „igazi barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezte – írták.

Novemberi fehér házi látogatása során Orbán Viktor megállapodott az amerikai–magyar polgári nukleáris együttműködésről, tették hozzá. Magyarország jelezte, hogy kész támogatni akár 10 darab kisméretű reaktor építését, amelyek potenciális értéke elérheti a 20 milliárd dollárt. Az AP rámutat: Magyarország nukleáris üzemanyag-megállapodást köt az amerikai Westinghouse-zal, hogy nukleáris üzemanyagot szállítson a magyar–orosz építésű paksi atomerőműhöz.

Több regionális amerikai lap is beszámolt a külügyminiszteri vizitről, kiemelve a civil nukleáris megállapodás aláírásának tényét, valamint Rubio és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatóját Budapesten. Ezek a források is hangsúlyozzák a kétoldalú megerősítés és a stratégiai kapcsolódás üzenetét.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter távoznak a budapesti közös sajtótájékoztatójuk után (Fotó: AFP/Alex Brandon)

