Aranykorként jellemzi a világsajtó a magyar–amerikai kapcsolatokat

Aranykorról ír a nemzetközi sajtó is

A The Financial Times arról írt, hogy az amerikai külügyminiszter Budapesten hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor vezetése „kulcsfontosságú” az amerikai érdekek szempontjából, és Washington szoros partnerséget szeretne fenntartani Magyarországgal a stratégiai kérdésekben.

A lap rámutatott: Rubio a jelenlegi időszakot „aranykornak” nevezte az amerikai–magyar kapcsolatokban, kiemelve az energia- és gazdasági együttműködést, valamint azt, hogy a két ország vezetője között erős a személyes kapcsolat.

Donald Trump elnök elkötelezett Orbán Viktor magyar miniszterelnök sikere mellett, mivel vezetése kulcsfontosságú az Egyesült Államok nemzeti érdekei szempontjából – jelentette ki Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter, írja a Reuters.

Az Orbán Viktorral közös budapesti sajtótájékoztatóján Rubio azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai „aranykorba” lépnek, de úgy tűnik, hogy ezt Orbán vezetésének folytatásától teszi függővé.

Azt akarjuk, hogy ennek az országnak jól menjen a sorsa. Ez a mi nemzeti érdekünkben áll, különösen amíg ön a miniszterelnök és ennek az országnak a vezetője

– mondta Rubio.

A Reuters kiemeli: Orbán Viktor régóta Trump egyik legközelebbi szövetségese Európában.