Rubio Budapesten: biztosított az amerikai védőpajzs és a szankciómentesség Magyarországnak

Orbán Viktor és Donald Trump között szoros személyes kapcsolat alakult ki, amely kormányzati szinten is kézzelfogható eredményeket hozott. A tavaly novemberi washingtoni csúcstalálkozón hosszú távú megállapodások születtek az energiabiztonság, a nukleáris technológia és a gazdasági együttműködés terén.

Rubio budapesti tárgyalásai megerősítették: Washington és Budapest a békepolitika és az energetikai partnerség kérdésében egy oldalon áll.

Rubio: Washington és Budapest is a béke pártján áll

Az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartott békekonferencián – ahol hivatalosan aláírták a gázai háborút lezáró megállapodást – több mint húsz ország vezetője vett részt, köztük a magyar miniszterelnök is. Az eseményen Trump szó szerint így fogalmazott:

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető.

Az Egyesült Államok elnöke azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

A magyar kormány értékelése szerint a két ország kapcsolatai történelmi csúcsponton vannak, és Magyarország ma ismét stratégiai tényező az Egyesült Államok európai politikájában.

Aranykor a kétoldalú magyar–amerikai kapcsolatokban

A magyar miniszterelnök is személyesen üdvözölte az amerikai külügyminisztert Magyarországon. Eddig kétszer Washingtonban, most pedig Budapesten ültek tárgyalóasztalhoz a delegációk.

Ez valóban egy aranykor a magyar–amerikai kapcsolatokban. Az Egyesült Államok az elmúlt évben egyértelműen afelé indult el, hogy olyan érték- és érdekközösséget alkosson Európával, amelynek Magyarország fontos pillére

– mondta lapunknak nyilatkozva Lévai Dániel, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.