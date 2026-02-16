Marco Rubio látogatása jól illeszkedik abba a fordulatba, amely Donald Trump hivatalba lépése óta jellemzi az amerikai–magyar viszonyt. A korábbi vitás időszakot szoros, értékalapú együttműködés váltotta fel, amely a nemzeti szuverenitás, a biztonságpolitika és a gazdasági racionalitás mentén szerveződik.
Rubio Budapesten: biztosított az amerikai védőpajzs és a szankciómentesség Magyarországnak
Az Egyesült Államok világossá tette: célja, hogy Magyarország sikeres legyen, és folytatni tudja az amerikai–magyar együttműködés építését Orbán Viktor vezetésével. Washington támogatja, hogy Magyarország a béke oldalán saját nemzeti érdekei mentén politizáljon, és a két vezető szoros kapcsolatára építve biztosított az amerikai „védőpajzs” és a szankciómentesség is, amennyiben Orbán Viktor tölti be a miniszterelnöki tisztséget.
Orbán Viktor és Donald Trump között szoros személyes kapcsolat alakult ki, amely kormányzati szinten is kézzelfogható eredményeket hozott. A tavaly novemberi washingtoni csúcstalálkozón hosszú távú megállapodások születtek az energiabiztonság, a nukleáris technológia és a gazdasági együttműködés terén.
Rubio budapesti tárgyalásai megerősítették: Washington és Budapest a békepolitika és az energetikai partnerség kérdésében egy oldalon áll.
Rubio: Washington és Budapest is a béke pártján áll
Az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartott békekonferencián – ahol hivatalosan aláírták a gázai háborút lezáró megállapodást – több mint húsz ország vezetője vett részt, köztük a magyar miniszterelnök is. Az eseményen Trump szó szerint így fogalmazott:
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető.
Az Egyesült Államok elnöke azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.
A magyar kormány értékelése szerint a két ország kapcsolatai történelmi csúcsponton vannak, és Magyarország ma ismét stratégiai tényező az Egyesült Államok európai politikájában.
Aranykor a kétoldalú magyar–amerikai kapcsolatokban
A magyar miniszterelnök is személyesen üdvözölte az amerikai külügyminisztert Magyarországon. Eddig kétszer Washingtonban, most pedig Budapesten ültek tárgyalóasztalhoz a delegációk.
Ez valóban egy aranykor a magyar–amerikai kapcsolatokban. Az Egyesült Államok az elmúlt évben egyértelműen afelé indult el, hogy olyan érték- és érdekközösséget alkosson Európával, amelynek Magyarország fontos pillére
– mondta lapunknak nyilatkozva Lévai Dániel, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
A szakértő szerint az amerikai külügyminiszter azt erősítette meg minden egyes szavával, hogy Orbán Viktor és kormánya olyan politikát folytat „amelyet az Egyesült Államok kormánya nagyon tisztel, felnéz rá és támogatja”.
Ebben a megállapodásban, ami most született a polgári célú nukleárisenergia-együttműködésről, ez a nyitánya a következő időszak újabb és újabb amerikai–magyar megállapodásainak. Ez a közös sikernek az első nagy kézzelfogható állomása
– fejtette ki.
További Külföld híreink
Az amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy arról, amiről korábban a magyar miniszterelnök beszélt – pénzügyi védőpajzs, szankciómentesség –, az Donald Trump és Orbán Viktor személyes és politikai szövetségének köszönhetően ott van és létezik
– mutatott rá Lévai Dániel.
Marco Rubio elismerte azt, hogy nem fogják cserben hagyni Magyarországot
– összegezte a szakértő.
További Külföld híreink
Kényszersorozás: az ukrán toborzók csoportosan csaptak le a civilekre + videó
Egyre nagyobb a társadalmi feszültség.
Manfred Weber: Én zártam ki Orbán Viktort, mert Ukrajna ellen van

Weberből a sértettség beszél.
Weberből a sértettség beszél.
Már az ukrán elemző sem hisz az ellenzék győzelmében
Bogdan Popovnak azonban lennének ötletei Orbán Viktor eltávolítására.
Kevesebb mint a gyermekek ötven százaléka kapja meg a létfontosságú védelmet a szomszédban

Aggódnak a gyermekmentők.
Aggódnak a gyermekmentők.
