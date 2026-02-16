Ahogy arról lapunk is beszámolt, fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá a magyar és az amerikai kormány, mivel az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon. Közösségi oldalán megosztott videójában Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, hogy új aranykorát éli a magyar–amerikai kapcsolat.
Szijjártó Péter: Egy nagyon fontos megállapodást írunk alá + videó
Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar–amerikai kapcsolat: a két kormány nukleáris együttműködési megállapodást ír alá, amely a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartását szolgálja. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az atomenergia kulcsszerepet játszik Magyarország energiabiztonságában, és a megállapodás az elmúlt időszak magas szintű egyeztetéseinek eredménye.
A tárcavezető kifejtette, hogy Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a múlt év végén a washingtoni csúcstalálkozón:
Ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a nukleáris energia terén történő együttműködésben. Ne felejtsük, Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze maga a nukleáris energia.
Kitért rá, hogy a mai találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetőségéről is hosszan fognak beszélni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdetektől támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit.
Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére
– emelte ki Szijjártó Péter.
Borítókép: Az amerikai külügyminiszter Budapesten (Fotó: MTI)
