Szijjártó Péter: Egy nagyon fontos megállapodást írunk alá + videó

A tárcavezető kifejtette, hogy Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a múlt év végén a washingtoni csúcstalálkozón:

Ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a nukleáris energia terén történő együttműködésben. Ne felejtsük, Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze maga a nukleáris energia.

Kitért rá, hogy a mai találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetőségéről is hosszan fognak beszélni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdetektől támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit.

Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére

– emelte ki Szijjártó Péter.

Borítókép: Az amerikai külügyminiszter Budapesten (Fotó: MTI)