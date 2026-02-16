Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

Fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá a magyar és az amerikai kormány

Szijjártó Péter: Az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 10:40
Fotó: Szijjártó Péter Facebook oldala
Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal, aminek az is különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy rendkívül fontos megállapodást fognak aláírni a felek a nukleáris energia terén történő együttműködésről. Valamint ennek kapcsán arra is emlékeztetett, hogy tavaly új aranykor köszöntött be a magyar–amerikai kapcsolatokban Donald Trump elnök hivatalba lépésével.

Orbán Viktor nagyon fontos megállapodásokat kötött Donald Trumppal a tavalyi esztendő végén a washingtoni csúcstalálkozójukon, és ennek köszönhetően Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést, és Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit fizetik a magyar emberek

– mondta.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a mostani találkozón természetesen az ukrajnai béketeremtés ügyéről is hosszan fognak tárgyalni, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely a kezdettől fogva támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit. „Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem szállítottunk fegyvert, mi vagyunk az egyetlenek, akik fenntartottuk a diplomáciai csatornákat, és mi vagyunk azok, akik készen állunk a békecsúcs megrendezésére” – szögezte le.

