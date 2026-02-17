Orbán Viktor: Kulcsfontosságú megállapodásokat kötöttünk

– Kötöttünk kulcsfontosságú megállapodásokat az energia területén, amely kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára – fejtette ki Orbán Viktor. Mint mondta, ezek a megállapodások – az Egyesült Államok elnökének Magyarországnak megadott kivételével együtt, amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon – hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország továbbra is biztonságban legyen az energiaellátás felől, és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani.

– Az ok, hogy a novemberi látogatás során lehetőséget kapott a határidő meghosszabbítására, valamint a szankciók bevezetésének felfüggesztésére, és hogy előrelépést tehessenek az energiaügyekben, a személyes kapcsolat volt – tette hozzá Marco Rubio. Az amerikai külügyminiszter kifejtette, hogy ez azért lehetséges, hogy Orbán Viktor folytathassa a munkát, hogy gazdaságunk prosperáljon, és az ország jól teljesítsen.

Ez a mi nemzeti érdekeinket szolgálja, különösen amíg ön a miniszterelnök és az ország vezetője. A mi nemzeti érdekünk, hogy Magyarország sikeres legyen. Ez segíti Amerikát, és természetesen önnek is segít

– fogalmazott Rubio.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon.

Ez egy évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba. Köszönjük a külügyminiszter úrnak!

– tette hozzá. Marco Rubio pedig úgy fogalmazott a 17 beruházás kapcsán:

Azok számára, akik úgy gondolják, Magyarországot elszigetelik, ez is bizonyíték arra, hogy ez nem igaz. A miniszterelnök vezetése alatt valójában egyre több amerikai cég érkezik, amit a már megvalósult 17 beruházás is bizonyít, amelyek szeretnének befektetni a magyar gazdaságba, részt venni abban, ami itt zajlik, és lelkesek emiatt.

Mint mondta, mindez azért lehetséges, mert erős vezetés van, olyan vezetés, amely biztosítja a befektetések védelmét, és lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is üzletbarát legyen, versenyképes szabályokkal, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások növekedését és gyarapodását más országokhoz képest.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: MTI)