Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

Donald Trump mélyen elkötelezett Orbán Viktor sikere iránt + videó

Az amerikai külügyminiszter a tegnapi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Donald Trump elkötelezett Orbán Viktor sikere mellett, mert az Magyarország és az Egyesült Államok közös érdeke is. A nyilatkozat új dimenziót ad a kétoldalú együttműködés jövőjének. Orbán Viktor miniszterelnök a videóhoz azt írta, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorába léptünk.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 9:47
Marco Rubio és a magyar miniszterelnök közös sajtótájékoztatója Forrás: AFP
Orbán Viktor miniszterelnök új videót osztott meg közösségi oldalán a tegnapi amerikai–magyar csúcstalálkozó margójára. A kormányfő a videóhoz azt írt, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorába léptünk. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a brit és amerikai lapok egyaránt stratégiai fordulópontként értékelik Marco Rubio budapesti látogatását és az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatót.

Orbán Viktor és Marco Rubio Budapesten
Fotó: AFP

A miniszterelnök által megosztott videón az amerikai külügyminiszter elmondja, hogy fontos megérteni, hogy az országok közötti kapcsolatok aranykorába lepünk be, és nem csupán a népek összhangja miatt, hanem ebben nagy szerepet játszik az Orbán Viktor és Donald Trump közötti jó kapcsolat is.  

Nem hiszem, hogy rejtély lenne, hogy bárki számára rejtély kéne legyen, hogy az elnök hogyan viszonyul Önhöz, hogyan ápolta Önnel a kapcsolatot első elnöki ciklusa alatt és most a második ciklusban, és hogy ez a kapcsolat azóta még szorosabbá vált

– mondta Rubio. Majd kitért rá, hogy fontos megérteni milyen nagy szerepe van a vezetők közötti kapcsolatoknak az országok közötti kapcsolatokban.

Végső soron, mi is csak emberek vagyunk. Az a személyes kapcsolat, amelyet Ön az elnökkel kialakított, óriási különbséget jelentett a kapcsolat kiépítésében és abban, hogy remélhetőleg még tovább erősíthessük ezt a kapcsolatot.

Az amerikai külügyminiszter végül magabiztosan kijelentette, hogy Trump mélyen elkötelezett Orbán Viktor sikere iránt, 

mert az Ön sikere a Mi sikerünk is. 

Borítókép: Marco Rubio és a magyar miniszterelnök közös sajtótájékoztatója (Fotó: AFP)

