Donald Trump mélyen elkötelezett Orbán Viktor sikere iránt + videó

A miniszterelnök által megosztott videón az amerikai külügyminiszter elmondja, hogy fontos megérteni, hogy az országok közötti kapcsolatok aranykorába lepünk be, és nem csupán a népek összhangja miatt, hanem ebben nagy szerepet játszik az Orbán Viktor és Donald Trump közötti jó kapcsolat is.

Nem hiszem, hogy rejtély lenne, hogy bárki számára rejtély kéne legyen, hogy az elnök hogyan viszonyul Önhöz, hogyan ápolta Önnel a kapcsolatot első elnöki ciklusa alatt és most a második ciklusban, és hogy ez a kapcsolat azóta még szorosabbá vált

– mondta Rubio. Majd kitért rá, hogy fontos megérteni milyen nagy szerepe van a vezetők közötti kapcsolatoknak az országok közötti kapcsolatokban.